Χρηματιστήριο: Στάση για «ανάσες» μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Χρηματιστήριο: Στάση για «ανάσες» μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
«Ανάχωμα» τα θεμελιώδη μεγέθη και το stock picking - Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α' εξαμήνου και β' τριμήνου από τις εισηγμένες
Σε μίνι διόρθωση προχωρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρουσιάζει σημάδια κόπωσης έπειτα από το τετραήμερο ράλι που επανέφερε τον Γενικό Δείκτη κοντά στις φετινές κορυφές του. Ταυτόχρονα, η αγορά καλείται να διαχειριστεί το επιβαρυμένο διεθνές κλίμα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/7) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,35% και διαπραγματεύεται στις 2.531,29 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.516 (χαμηλό ημέρας) και των 2.536,39 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει αισθητά περιορισμένη εξαιτίας τριών βασικών παραγόντων. Πρώτον, η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς παράλληλα να προσφέρει σαφές οδικό χάρτη για τη μελλοντική νομισματική πολιτική, προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και απότομη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Δεύτερον, οι νέες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν την αποφυγή κινδύνου (risk-off), συντηρώντας τους φόβους για τις τιμές του πετρελαίου. Τρίτον, οι συνεχιζόμενοι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών.
Παρά τη νευρικότητα που επικρατεί στα ξένα χρηματιστήρια, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Η σημερινή μέρα είναι εκ νέου «γεμάτη» από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων να προσφέρουν πεδίο για στοχευμένες αγοραστικές τοποθετήσεις (stock picking). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, ενώ το ευαίσθητο διεθνές περιβάλλον θα συγκρατήσει τη συνολική τάση, η ανθεκτική εγχώρια κερδοφορία είναι ικανή να περιορίσει τις όποιες διορθωτικές πιέσεις εκδηλωθούν στο ταμπλό.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/7) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,35% και διαπραγματεύεται στις 2.531,29 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.516 (χαμηλό ημέρας) και των 2.536,39 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει αισθητά περιορισμένη εξαιτίας τριών βασικών παραγόντων. Πρώτον, η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, χωρίς παράλληλα να προσφέρει σαφές οδικό χάρτη για τη μελλοντική νομισματική πολιτική, προκαλεί νευρικότητα στις αγορές και απότομη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Δεύτερον, οι νέες στρατιωτικές εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν την αποφυγή κινδύνου (risk-off), συντηρώντας τους φόβους για τις τιμές του πετρελαίου. Τρίτον, οι συνεχιζόμενοι τριγμοί στον τεχνολογικό κλάδο επιβαρύνουν περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών.
Παρά τη νευρικότητα που επικρατεί στα ξένα χρηματιστήρια, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Η σημερινή μέρα είναι εκ νέου «γεμάτη» από ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων να προσφέρουν πεδίο για στοχευμένες αγοραστικές τοποθετήσεις (stock picking). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, ενώ το ευαίσθητο διεθνές περιβάλλον θα συγκρατήσει τη συνολική τάση, η ανθεκτική εγχώρια κερδοφορία είναι ικανή να περιορίσει τις όποιες διορθωτικές πιέσεις εκδηλωθούν στο ταμπλό.
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