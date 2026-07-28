iPhone με τον μήνα: Η Apple εγκαινιάζει πρόγραμμα leasing από $17,99 σε συνεργασία με την Klarna
iPhone με τον μήνα: Η Apple εγκαινιάζει πρόγραμμα leasing από $17,99 σε συνεργασία με την Klarna
Η κίνηση έρχεται ως «αντίβαρο» στην αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων και επιτρέπει στην Apple να εστιάσει στη χαμηλή μηνιαία συνδρομή αντί στην υψηλή αρχική τιμή αγοράς
Οι πελάτες της Apple στις ΗΠΑ θα μπορούν σύντομα να μισθώνουν ένα iPhone για έως και δύο χρόνια, με τιμή που ξεκινά από τα 17,99 δολάρια τον μήνα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.
Το πρόγραμμα, με την ονομασία Upgrade, αποτελεί μια συνεργασία με την Klarna —πάροχο δανείων τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» (Buy Now, Pay Later)— και θα προσφέρεται τόσο στα φυσικά καταστήματα της Apple όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Αφού υποβληθούν σε έναν τυπικό πιστωτικό έλεγχο (soft credit check), στους πελάτες θα προσφέρεται μίσθωση ενός ή δύο ετών για iPhone. Αντίστοιχη επιλογή θα υπάρχει για το Apple Watch, καθώς και δυνατότητα μίσθωσης δύο ή τριών ετών για υπολογιστές Mac και iPads.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Το πρόγραμμα, με την ονομασία Upgrade, αποτελεί μια συνεργασία με την Klarna —πάροχο δανείων τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» (Buy Now, Pay Later)— και θα προσφέρεται τόσο στα φυσικά καταστήματα της Apple όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Αφού υποβληθούν σε έναν τυπικό πιστωτικό έλεγχο (soft credit check), στους πελάτες θα προσφέρεται μίσθωση ενός ή δύο ετών για iPhone. Αντίστοιχη επιλογή θα υπάρχει για το Apple Watch, καθώς και δυνατότητα μίσθωσης δύο ή τριών ετών για υπολογιστές Mac και iPads.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
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