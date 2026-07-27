Υποχωρεί στα $92 το Brent εν μέσω αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ανάσα στις διεθνείς αγορές
Υποχωρεί στα $92 το Brent εν μέσω αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ανάσα στις διεθνείς αγορές
Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα αποτελέσματα των Amazon, Apple, Meta και Microsoft, αλλά και στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια, ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου στηρίζει το επενδυτικό κλίμα
Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,12%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,87%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,44%, με τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq να καταγράφει κέρδη 1,71%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,17%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,81%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,25%.
Τα συμβόλαια του Brent με παράδοση Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 4,91%, διαμορφούμενα κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε απώλειες άνω του 5%, στα 84,84 δολάρια το βαρέλι.
Ωστόσο, νέες γεωπολιτικές ανησυχίες προέκυψαν μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εχθρική και εγκληματική ενέργεια».
Την Παρασκευή, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 2,1%, συμπληρώνοντας δεύτερη διαδοχική εβδομάδα πτώσης. Ο Dow Jones έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,4%, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλειά του.
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Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,12%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,87%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,44%, με τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq να καταγράφει κέρδη 1,71%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,17%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,81%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,25%.
Ισχυρή πτώση στο πετρέλαιοΗ υποχώρηση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε σημαντική διόρθωση των τιμών του πετρελαίου.
Τα συμβόλαια του Brent με παράδοση Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 4,91%, διαμορφούμενα κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε απώλειες άνω του 5%, στα 84,84 δολάρια το βαρέλι.
Ωστόσο, νέες γεωπολιτικές ανησυχίες προέκυψαν μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με την Τεχεράνη να χαρακτηρίζει το περιστατικό «εχθρική και εγκληματική ενέργεια».
Δύσκολη εβδομάδα για τη Wall StreetΟι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν ακόμη μία αρνητική εβδομάδα, καθώς οι πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν επιβάρυναν τη διάθεση για ρίσκο.
Την Παρασκευή, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες 2,1%, συμπληρώνοντας δεύτερη διαδοχική εβδομάδα πτώσης. Ο Dow Jones έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,4%, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία απώλειά του.
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