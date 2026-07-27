Υποχωρεί στα $92 το Brent εν μέσω αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ανάσα στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα αποτελέσματα των Amazon, Apple, Meta και Microsoft, αλλά και στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια, ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου στηρίζει το επενδυτικό κλίμα