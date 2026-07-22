Ποιος αποφασίζει πότε νυχτώνει; Ο καθρέφτης που θέλει να πουλήσει το ηλιακό φως
Ποιος αποφασίζει πότε νυχτώνει; Ο καθρέφτης που θέλει να πουλήσει το ηλιακό φως
Η αμερικανική FCC ενέκρινε τον πρώτο δορυφόρο-κάτοπτρο της Reflect Orbital, που θα αντανακλά ηλιακό φως στη Γη μέσα στη νύχτα. Οι αστρονόμοι μιλούν για υπαρξιακή απειλή, η εταιρεία για καθαρή ενέργεια
Στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», η Γκαλάντριελ χαρίζει στον Φρόντο το φως του Εάρεντιλ, του πιο αγαπημένου άστρου των Ξωτικών, με μια ευχή: να του φέγγει στα σκοτεινά μέρη, όταν όλα τα άλλα φώτα θα έχουν σβήσει. Κάπου στο Χόθορν της Καλιφόρνια, μια νεοφυής (startup) εταιρεία ονόματι Reflect Orbital διάβασε προφανώς Τόλκιν, βάφτισε τον πρώτο της δορυφόρο Eärendil-1 και αποφάσισε να κάνει την ευχή μπίζνες. Στις 9 Ιουλίου, η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) της έδωσε την άδεια να τον εκτοξεύσει.
Τι ακριβώς είναι το Eärendil-1; Ένα σκάφος 142 κιλών που θα ξεδιπλώσει σε τροχιά 600 με 650 χιλιομέτρων ένα λεπτό ανακλαστικό φιλμ περίπου δεκαοκτώ μέτρων, ικανό να κατευθύνει το ηλιακό φως σε συγκεκριμένα σημεία της Γης μέσα στη νύχτα, για λίγα λεπτά κάθε φορά. Η δοκιμή προγραμματίζεται για το τέλος της χρονιάς. Κι αν όλα πάνε καλά, η εταιρεία οραματίζεται έναν αστερισμό που θα ξεπερνά τους 50.000 δορυφόρους ως το 2035. Εργοτάξια που δουλεύουν εικοσιτετράωρο, επιχειρήσεις διάσωσης που δεν σταματούν στο ηλιοβασίλεμα, ηλιακά πάρκα που παράγουν ρεύμα και μετά τη δύση. «Φανταστείτε τις δυνατότητες όταν το ηλιακό φως δεν περιορίζεται από τη γεωγραφία ή την ώρα της ημέρας», γράφει η ιστοσελίδα της. Οι αστρονόμοι πάντως, το φαντάστηκαν. Και τρόμαξαν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τι ακριβώς είναι το Eärendil-1; Ένα σκάφος 142 κιλών που θα ξεδιπλώσει σε τροχιά 600 με 650 χιλιομέτρων ένα λεπτό ανακλαστικό φιλμ περίπου δεκαοκτώ μέτρων, ικανό να κατευθύνει το ηλιακό φως σε συγκεκριμένα σημεία της Γης μέσα στη νύχτα, για λίγα λεπτά κάθε φορά. Η δοκιμή προγραμματίζεται για το τέλος της χρονιάς. Κι αν όλα πάνε καλά, η εταιρεία οραματίζεται έναν αστερισμό που θα ξεπερνά τους 50.000 δορυφόρους ως το 2035. Εργοτάξια που δουλεύουν εικοσιτετράωρο, επιχειρήσεις διάσωσης που δεν σταματούν στο ηλιοβασίλεμα, ηλιακά πάρκα που παράγουν ρεύμα και μετά τη δύση. «Φανταστείτε τις δυνατότητες όταν το ηλιακό φως δεν περιορίζεται από τη γεωγραφία ή την ώρα της ημέρας», γράφει η ιστοσελίδα της. Οι αστρονόμοι πάντως, το φαντάστηκαν. Και τρόμαξαν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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