Ποιος αποφασίζει πότε νυχτώνει; Ο καθρέφτης που θέλει να πουλήσει το ηλιακό φως

Η αμερικανική FCC ενέκρινε τον πρώτο δορυφόρο-κάτοπτρο της Reflect Orbital, που θα αντανακλά ηλιακό φως στη Γη μέσα στη νύχτα. Οι αστρονόμοι μιλούν για υπαρξιακή απειλή, η εταιρεία για καθαρή ενέργεια