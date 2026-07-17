Μέσι: Το ιστορικό ρεκόρ που κυνηγά στον τελικό του Μουντιάλ
Μέσι: Το ιστορικό ρεκόρ που κυνηγά στον τελικό του Μουντιάλ
Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου της καριέρας του, απέναντι στην Ισπανία, διεκδικώντας ακόμη ένα τρόπαιο και μια θέση δίπλα στον Καφού ως ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές με τρεις παρουσίες σε τελικό Μουντιάλ
Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να διευρύνει τη θέση του στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισπανία, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό του.
Ο 39χρονος σούπερ σταρ θα αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Μουντιάλ της καριέρας του, επίδοση που τον κατατάσσει σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν φτάσει τρεις φορές μέχρι τον τελευταίο αγώνα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό ήταν το 2014 στη Βραζιλία, όταν η Αργεντινή λύγισε με 1-0 στην παράταση απέναντι στη Γερμανία. Οκτώ χρόνια αργότερα, στο Κατάρ το 2022, ο Μέσι οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, επικρατώντας της Γαλλίας σε έναν τελικό που θεωρείται ήδη ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
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Ο 39χρονος σούπερ σταρ θα αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Μουντιάλ της καριέρας του, επίδοση που τον κατατάσσει σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν φτάσει τρεις φορές μέχρι τον τελευταίο αγώνα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό ήταν το 2014 στη Βραζιλία, όταν η Αργεντινή λύγισε με 1-0 στην παράταση απέναντι στη Γερμανία. Οκτώ χρόνια αργότερα, στο Κατάρ το 2022, ο Μέσι οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, επικρατώντας της Γαλλίας σε έναν τελικό που θεωρείται ήδη ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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