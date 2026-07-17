Μέσι: Το ιστορικό ρεκόρ που κυνηγά στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου της καριέρας του, απέναντι στην Ισπανία, διεκδικώντας ακόμη ένα τρόπαιο και μια θέση δίπλα στον Καφού ως ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές με τρεις παρουσίες σε τελικό Μουντιάλ