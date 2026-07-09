PlayStation: Τι αλλάζει για πάντα στα παιχνίδια που αγοράζουμε
PlayStation: Τι αλλάζει για πάντα στα παιχνίδια που αγοράζουμε
Η εταιρεία που μας έμαθε να μαζεύουμε κουτιά στο ράφι, αλλάζει το gaming για πάντα και μας αναγκάζει να πάμε σε ένα μέλλον όπου δεν θα μας ανήκει τίποτα
Πριν από τριάντα χρόνια, ο κόσμος του gaming άλλαξε για πάντα με έναν ήχο. Ήταν 3 Δεκεμβρίου του 1994 όταν το πρώτο PlayStation της Sony έκανε το ντεμπούτο του στην Ιαπωνία, «ξυπνώντας» τις τηλεοράσεις μας με εκείνη την iconic, απόκοσμη και φιλόξενη μελωδία του Takafumi Fujisawa. Ήταν η εποχή της απόλυτης επανάστασης: οι δύο διαστάσεις έδωσαν τη θέση τους στα 3D γραφικά, οι κασέτες αντικαταστάθηκαν από τη μαγεία του CD-ROM και οι αναμνήσεις μας κλειδώθηκαν σε μικροσκοπικές Memory Cards των 8MB.
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