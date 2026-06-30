Ελληνικές τράπεζες: «Φρένο» της ΤτΕ στα σενάρια για ταχύτερη καταβολή του αναβαλλόμενου φόρου

Διατυπώθηκε η πρόταση για περαιτέρω επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να καταβάλλουν φόρο συντομότερα - Η διαρκής επαναφορά του θέματος στο δημόσιο λόγο δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά, τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος