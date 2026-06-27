Αυτός είναι ο πιο εντυπωσιακός γάμος που έγινε στη χώρα μας από Ελληνες της Αμερικής – Ορκοι αγάπης στο θέατρο Πέτρας

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Πρόκειται για ένα εξωπραγματικό σκηνικό με τα συνεργεία να δουλεύουν νυχθημερόν μετατρέποντας το εμβληματικό θέατρο Πέτρας , σε wedding σκηνικό προκειμένου να τελεστεί ο γάμος και οι επιτυχημένοι ομογενείς να δεξιωθούν περί τους 500 καλεσμένους.Υπάρχουν γάμοι και γάμοι. Μυστήρια και δεξιώσεις που στοιχίζουν εκατομμύρια όπως αυτός της Λιβανέζικης οικογένειας Χούρι που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο.Υπάρχουν και γάμοι όμως ,που γίνονται θέμα μέχρι και στα ξένα media γιατί συνδυάζουν την υπερπαραγωγή με το ασυνήθιστο. Ειδικά όταν μετατρέπεις το παλαιό Λατομείο «Αίμος» της Πετρούπολης στο οποίο κάποτε ο σκηνοθέτης Μίνως Βολανάκης οραματίστηκε να φτιάξει έναν μοναδικό πολιτιστικό χώρο- σημείο αναφοράς, σε χώρο μυστηρίου αλλά και δεξίωσης.Η βραδιά παρέπεμπε σε κινηματογραφικό σκηνικό με τους καλεσμένους τόσο από την Ελλάδα αλλά κυρίως από το εξωτερικό να συμφωνούν: Hταν ό,τι ωραιότερο έχουν βιώσει στη χώρα μας.Η γνωστή Κύπρια σχεδιάστρια κοσμημάτων Ήβη Κυρατζή και ο επιχειρηματίας -σύντροφός της Νεόφυτος Μελανθίου, ιδιοκτήτης της εταιρείας Equilibrialist- και οι δύο δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ- γιόρτασαν τον θρησκευτικό τους γάμο σε ένα σκηνικό που θα μείνει για πάντα αποτυπωμένος στους guests.Για να ζωντανέψει αυτή η τελετή χωρίς να αλλοιώσει τον ιδιαίτερο χώρο, το ζευγάρι συνεργάστηκε με την επιτυχημένη ομάδα από την Κύπρο, την διάσημη Fresh Events η οποία αναλαμβάνει events σε όλο τον κόσμο.Το ζευγάρι, που πριν είχε παντρευτεί στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, μοιράστηκε την αγάπη του με φίλους και οικογένεια στον τόπο που αγαπούν και δεν είναι άλλος από την Ελλάδα.Το εμβληματικό Θέατρο Πέτρας στην Αθήνα μεταμορφώθηκε σε χώρο υψηλής αισθητικής δημιουργώντας ένα εξωπραγματικό σκηνικό με αύρα τέχνης, ρομαντισμού και κομψότητας που θα ζήλευαν ακόμη και event planners του εξωτερικού. Από το τελετουργικό μέχρι τη δεξίωση, κάθε λεπτομέρεια έδεσε αρμονικά με το φυσικό τοπίο, χαρίζοντας στους καλεσμένους μια βραδιά που θα θυμούνται για πάντα.Οι καλεσμένοι έζησαν τους όρκους αγάπης καθισμένοι πάνω σε λευκά μαξιλάρια στις κερδίδες.Ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα στοιχεία του σκηνικού ήταν μια κυκλική φωτισμένη κατασκευή, σχεδιασμένη και υλοποιημένη από τους ταλαντούχους φωτιστές Andreas Kourtis και George Tellos. Για εκείνους, η δημιουργία αυτής της εγκατάστασης στην καρδιά του θεάτρου ήταν η υλοποίηση ενός ονείρου πολλών ετών. Κάθε λεπτομέρεια ανέδυε τη φροντίδα και την προσοχή που είχε αφιερώσει το ζευγάρι.DetailsΗ Ήβη Κυρατζή έκλεψε τις εντυπώσεις με μια custom δημιουργία Vivienne Westwood, με περίτεχνα χειροποίητα drapés και μανίκια που αναδείκνυαν τη φινετσάτη σιλουέτα της.