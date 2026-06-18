Το Μαρούσι αποκτά το δικό του ολοκληρωμένο resort πόλης με επένδυση 380 εκατ.

Ολο το πλάνο της North Star Entertainment, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη σύνδεση της λ. Κηφισίας με τη Σπύρου Λούη και το μέλλον του ακινήτου του Μον Παρνές