Το Μαρούσι αποκτά το δικό του ολοκληρωμένο resort πόλης με επένδυση 380 εκατ.
Το Μαρούσι αποκτά το δικό του ολοκληρωμένο resort πόλης με επένδυση 380 εκατ.
Ολο το πλάνο της North Star Entertainment, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη σύνδεση της λ. Κηφισίας με τη Σπύρου Λούη και το μέλλον του ακινήτου του Μον Παρνές
Μία προσπάθεια που διήρκεσε ακριβώς 30 χρόνια και συνάντησε δυσκολίες στην πορεία της έχει μπει πλέον για τα καλά στις ράγες με ορίζοντα λειτουργίας σε μία διετία από σήμερα.
Το νέο «στοίχημα» της North Star Entertainment στο Μαρούσι, πέραν αυτού καθαυτού του ύψους της επένδυσης των 380 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πόλο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας «που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Αθήνα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των βορείων προαστίων ως προορισμού επιχειρηματικών, συνεδριακών και τουριστικών δραστηριοτήτων», όπως ανέφερε χθες στην επίσημη παρουσίαση των σχεδίων ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Τσιρίκος της εταιρείας που έχει το χαρακτήρα του φορέα της επένδυσης του project VORIA.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το νέο «στοίχημα» της North Star Entertainment στο Μαρούσι, πέραν αυτού καθαυτού του ύψους της επένδυσης των 380 εκατ. ευρώ, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πόλο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας «που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την Αθήνα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των βορείων προαστίων ως προορισμού επιχειρηματικών, συνεδριακών και τουριστικών δραστηριοτήτων», όπως ανέφερε χθες στην επίσημη παρουσίαση των σχεδίων ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιάννης Τσιρίκος της εταιρείας που έχει το χαρακτήρα του φορέα της επένδυσης του project VORIA.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα