Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε σε 46χρονο στη μέση του δρόμου για το χρώμα της μπλούζας που φορούσε
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε σε 46χρονο στη μέση του δρόμου για το χρώμα της μπλούζας που φορούσε
Τον προσέγγισε, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί ενώ αμέσως μετά του επιτέθηκε καταφέρνοντάς του χτυπήματα
Συνελήφθη 26χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε άντρα στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη επειδή φορούσε μπλούζα η που προσομοίαζε χρωματικά με διακριτικά αθλητικής ομάδας της πόλης.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Τρίτης αλλά και απογευματινές ώρες προ δύο εβδομάδων περίπου, ο 26χρονος επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προσέγγισε τον 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της πόλης, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί ενώ αμέσως μετά του επιτέθηκε καταφέρνοντάς του χτυπήματα.
Μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για επίθεση, με οπαδικό υπόβαθρο σε βάρος 46χρονου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 26χρονου και το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Τρίτης αλλά και απογευματινές ώρες προ δύο εβδομάδων περίπου, ο 26χρονος επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προσέγγισε τον 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της πόλης, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί ενώ αμέσως μετά του επιτέθηκε καταφέρνοντάς του χτυπήματα.
Μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για επίθεση, με οπαδικό υπόβαθρο σε βάρος 46χρονου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 26χρονου και το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
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