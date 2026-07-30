Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε σε 46χρονο στη μέση του δρόμου για το χρώμα της μπλούζας που φορούσε
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη οπαδική βία Σύλληψη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε σε 46χρονο στη μέση του δρόμου για το χρώμα της μπλούζας που φορούσε

Τον προσέγγισε, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί ενώ αμέσως μετά του επιτέθηκε καταφέρνοντάς του χτυπήματα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε σε 46χρονο στη μέση του δρόμου για το χρώμα της μπλούζας που φορούσε
Στράτος Λούβαρης
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Συνελήφθη 26χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε άντρα στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη επειδή φορούσε μπλούζα η που προσομοίαζε χρωματικά με διακριτικά αθλητικής ομάδας της πόλης.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Τρίτης αλλά και απογευματινές ώρες προ δύο εβδομάδων περίπου, ο 26χρονος επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προσέγγισε τον 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της πόλης, άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί ενώ αμέσως μετά του επιτέθηκε καταφέρνοντάς του χτυπήματα.

Μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για επίθεση, με οπαδικό υπόβαθρο σε βάρος 46χρονου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 26χρονου και το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
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