Θλίψη στην Καβάλα για τον θάνατο 24χρονου σε τροχαίο, το αυτοκίνητο του βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τροχαίο Δυστύχημα Καβάλα Ελευθερούπολη

Θλίψη στην Καβάλα για τον θάνατο 24χρονου σε τροχαίο, το αυτοκίνητο του βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη

Ο άτυχος Πάρης εργαζόταν στην Ελευθερούπολη - Το τροχαίο σημειώθηκε στο 46ο χλμ. της εθνικής οδού Αμφίπολης-Καβάλας ενώ επέστρεφε σπίτι του

Θλίψη στην Καβάλα για τον θάνατο 24χρονου σε τροχαίο, το αυτοκίνητο του βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη
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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 24χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο 46ο χλμ της εθνικής οδού Αμφίπολης-Καβάλας.

Σύμφωνα με το proininews.gr το τροχαίο με θύμα τον Πάρη Γιαντσούρη σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και ανετράπη.

Κατά πληροφορίες το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο άτυχος νέος, ο οποίος φέρεται να φορούσε ζώνη ασφαλείας, επέστρεφε στο σπίτι του.

Η κηδεία του 24χρονου Πάρη, ο οποίος εργάζονταν σε ιδιωτική επιχείρηση, θα τελεστεί το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στην Ελευθερούπολη.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
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