Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027: Ξεκινούν 7 Αυγούστου οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr - Εκτός εισοδηματικών κριτηρίων τα ΑμεΑ, επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνους
Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027: Ξεκινούν 7 Αυγούστου οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr - Εκτός εισοδηματικών κριτηρίων τα ΑμεΑ, επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνους
Οι δικαιούχοι του προγράμματος, Τουρισμός για όλους, θα μπορούν να λάβουν voucher για επιδοτούμενες διακοπές, αξίας από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν
Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα, Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι ταξιδιώτες θα μπορούν να λάβουν vouchers για επιδοτούμενες διακοπές, αξίας από 200 έως 600 ευρώ.
Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.
Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε περισσότερα νοικοκυριά για τις διακοπές τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.
Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρω, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.
Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.
Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.
Ο νέος κύκλος του προγράμματος επιστρέφει με διευρυμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, αυξημένα ποσά επιδότησης και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Για το υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό «εργαλείο» στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό, των τοπικών κοινωνιών, τονώνοντας κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.
Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύος της ψηφιακής κάρτας όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.
Στον νέο κύκλο, η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.
Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.
Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.
Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.
-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος
-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.
-Μέσω ΚΕΠ
-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης
Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Η οικονομική ενίσχυση θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
Το τελικό ποσό δεν θα καθορίζεται μόνο από τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του αιτούντος. Κρίσιμο ρόλο θα παίζει και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα.
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης θα λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Η αυξημένη ενίσχυση θα αφορά κυρίως διαμονές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και να στηριχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, ηπειρωτικούς προορισμούς και μικρότερες πόλεις.
Η αυξημένη επιδότηση εκτός θερινής περιόδου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για ταξίδια σε προορισμούς που δεν βασίζονται στον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά σε ορεινές δραστηριότητες, γαστρονομία, πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό ή αποδράσεις στη φύση.
Παραδοσιακοί ξενώνες, μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά τους μήνες κατά τους οποίους η πληρότητα παραμένει χαμηλή.
Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές διαμονής σε σχέση με την περίοδο αιχμής, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πραγματική αξία της επιδότησης και να επιτρέψει περισσότερες διανυκτερεύσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται αυτόματες διασταυρώσεις για το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά κριτήρια.
Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα ΚΕΠ θα μπορούν να βοηθήσουν στην καταχώριση της αίτησης και στην ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.
Οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης και την έκδοση της κάρτας θα γίνεται ψηφιακά.
Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.
Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων πιθανοτήτων συμμετοχής και στην αποφυγή υπερφόρτωσης της πλατφόρμας κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της.
Οι ειδικές κατηγορίες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη προτεραιότητα.
Η κάρτα θα λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο μιας τραπεζικής κάρτας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες, οργανωμένες κατασκηνώσεις και άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις διαμονής στην Ελλάδα.
Δεν θα επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ούτε χρήση της ενίσχυσης για αγορές, εστίαση, καύσιμα, μεταφορικά εισιτήρια ή άλλες κατηγορίες δαπανών. Το ποσό θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται απευθείας στο κατάλυμα, χωρίς να απαιτείται προκαταβολή ολόκληρου του ποσού από τον δικαιούχο. Αν η αξία της κράτησης υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο, η διαφορά θα καλύπτεται με άλλο τρόπο πληρωμής.
Με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, τα υψηλότερα εισοδηματικά όρια και την ενίσχυση για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής, το νέο «Τουρισμός για Όλους» επιχειρεί να προσφέρει ουσιαστικότερη στήριξη στα νοικοκυριά και ταυτόχρονα να ενισχύσει την τουριστική δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές και για μεγαλύτερο μέρος του έτους.
Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.
Παράλληλα, όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε περισσότερα νοικοκυριά για τις διακοπές τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη τη χώρα.
Τουρισμός για Όλους 2026 - Voucher διακοπών έως 600 ευρώ: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% - Αναλυτικός οδηγόςΟι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν αρχικά θα διατηρήσουν πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.
Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρω, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.
Τουρισμός για Όλους 2026: Εκτός εισοδηματικών κριτηρίων τα ΑμεΑ, επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειεςΓια πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα - άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.
Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.
Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.
Ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιοι παίρνουν μεγαλύτερο voucher
Ο νέος κύκλος του προγράμματος επιστρέφει με διευρυμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, αυξημένα ποσά επιδότησης και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικές διακοπές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Για το υπουργείο Τουρισμού το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» είναι ταυτόχρονα και ένα αναπτυξιακό «εργαλείο» στήριξης της στρατηγικής για 12μηνο τουρισμό, των τοπικών κοινωνιών, τονώνοντας κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.
Για πρώτη φορά, άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και οικογένειες με τέκνα–άτομα με αναπηρία από 67%, συμμετέχουν στην κλήρωση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα. Για πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα όρια επεκτείνονται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών, ενώ από το 4ο παιδί και πάνω η επιδότηση ενισχύεται με 50 ευρώ για κάθε παιδί. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων.
Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύος της ψηφιακής κάρτας όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.
Άυλη κάρτα με διάρκεια έως 18 μήνεςΗ σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρονική διάρκεια της επιδότησης. Στα προηγούμενα προγράμματα, οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης.
Στον νέο κύκλο, η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.
Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.
Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.
Υψηλότερα εισοδηματικά όριαΟ νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προγράμματος για μικρές υπερβάσεις των προηγούμενων ορίων.
Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.
Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειώνΓια πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:
-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος
-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.
Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασίαΤο πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:-Ηλεκτρονικά
-Μέσω ΚΕΠ
-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης
Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Επιδοτήσεις έως 600 ευρώ
Η οικονομική ενίσχυση θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
Το τελικό ποσό δεν θα καθορίζεται μόνο από τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του αιτούντος. Κρίσιμο ρόλο θα παίζει και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα.
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης θα λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Η αυξημένη ενίσχυση θα αφορά κυρίως διαμονές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και να στηριχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, ηπειρωτικούς προορισμούς και μικρότερες πόλεις.
Κίνητρο για χειμερινές και ανοιξιάτικες αποδράσειςΤο πρόγραμμα επιχειρεί να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται η εγχώρια τουριστική ζήτηση μέσα στο έτος.
Η αυξημένη επιδότηση εκτός θερινής περιόδου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για ταξίδια σε προορισμούς που δεν βασίζονται στον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά σε ορεινές δραστηριότητες, γαστρονομία, πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό ή αποδράσεις στη φύση.
Παραδοσιακοί ξενώνες, μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά τους μήνες κατά τους οποίους η πληρότητα παραμένει χαμηλή.
Παράλληλα, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές διαμονής σε σχέση με την περίοδο αιχμής, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την πραγματική αξία της επιδότησης και να επιτρέψει περισσότερες διανυκτερεύσεις.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεωνΟι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή της κεντρικής πύλης του gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και θα συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται αυτόματες διασταυρώσεις για το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά κριτήρια.
Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα ΚΕΠ θα μπορούν να βοηθήσουν στην καταχώριση της αίτησης και στην ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.
Οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης και την έκδοση της κάρτας θα γίνεται ψηφιακά.
Η ηλεκτρονική κλήρωσηΗ ένταξη στο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία αν κάποιος υποβάλει αίτηση την πρώτη ημέρα ή λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.
Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων πιθανοτήτων συμμετοχής και στην αποφυγή υπερφόρτωσης της πλατφόρμας κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της.
Οι ειδικές κατηγορίες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη προτεραιότητα.
Πώς θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρταΜετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, η επιδότηση θα πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή κάρτα, η οποία θα μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου.
Η κάρτα θα λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο μιας τραπεζικής κάρτας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες, οργανωμένες κατασκηνώσεις και άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις διαμονής στην Ελλάδα.
Δεν θα επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ούτε χρήση της ενίσχυσης για αγορές, εστίαση, καύσιμα, μεταφορικά εισιτήρια ή άλλες κατηγορίες δαπανών. Το ποσό θα προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιείται απευθείας στο κατάλυμα, χωρίς να απαιτείται προκαταβολή ολόκληρου του ποσού από τον δικαιούχο. Αν η αξία της κράτησης υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο, η διαφορά θα καλύπτεται με άλλο τρόπο πληρωμής.
Με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, τα υψηλότερα εισοδηματικά όρια και την ενίσχυση για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής, το νέο «Τουρισμός για Όλους» επιχειρεί να προσφέρει ουσιαστικότερη στήριξη στα νοικοκυριά και ταυτόχρονα να ενισχύσει την τουριστική δραστηριότητα σε περισσότερες περιοχές και για μεγαλύτερο μέρος του έτους.
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