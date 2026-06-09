Τα κορυφαία έργα του αρχιτέκτονα που πήρε το βραβείο Αρχιτεκτονικής Pritzker 2026
Τα κορυφαία έργα του αρχιτέκτονα που πήρε το βραβείο Αρχιτεκτονικής Pritzker 2026
Ο Χιλιανός Smiljan Radić Clarke ανακηρύχθηκε Laureate του Βραβείου Pritzker 2026, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης στον χώρο της αρχιτεκτονικής
Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτέκτονα Smiljan Radić Clarke -γεννημένος το 1965 στο Σαντιάγο της Χιλής- εκτός από το πολύ σημαντικό συναισθηματικό βάθος, την έφεση προς το προσωρινό μέσα από την οποία προκύπτει και η αιώνια σχεδιαστική του αξία, είναι ότι ζει πλήρως το κάθε έργο του. Σε τέτοιο βαθμό που δεν επαναλαμβάνεται. Παρουσιάζουμε κάποια από τα σημαντικότερα projects του:
Ανακαίνιση του Τηλεπικοινωνιακού Μεγάρου στη Βαρκελώνη, Ισπανία (σε εξέλιξη)
Ο Smiljan Radić αποτελεί μέλος της νικήτριας ομάδας που επελέγη για να μετασχηματίσει τον ιστορικό εκθεσιακό χώρο του Μονζουΐκ στη Βαρκελώνη, ενόψει της επετείου των εκατό ετών από τη Διεθνή Έκθεση του 1929. Η πρόταση, με τίτλο “2029 Artefacto”, περιλαμβάνει την ανακαίνιση του πρώην Μεγάρου Επικοινωνιών και την ενσωμάτωσή του σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό και εκθεσιακό συγκρότημα. Η επέμβαση αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιστορικών προσόψεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέους δημόσιους και εκθεσιακούς χώρους που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των διεθνών εκδηλώσεων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ανακαίνιση του Τηλεπικοινωνιακού Μεγάρου στη Βαρκελώνη, Ισπανία (σε εξέλιξη)
Ο Smiljan Radić αποτελεί μέλος της νικήτριας ομάδας που επελέγη για να μετασχηματίσει τον ιστορικό εκθεσιακό χώρο του Μονζουΐκ στη Βαρκελώνη, ενόψει της επετείου των εκατό ετών από τη Διεθνή Έκθεση του 1929. Η πρόταση, με τίτλο “2029 Artefacto”, περιλαμβάνει την ανακαίνιση του πρώην Μεγάρου Επικοινωνιών και την ενσωμάτωσή του σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό και εκθεσιακό συγκρότημα. Η επέμβαση αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιστορικών προσόψεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέους δημόσιους και εκθεσιακούς χώρους που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των διεθνών εκδηλώσεων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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