Το αίνιγμα Παύλου, οι γκρίνιες και οι υποψήφιοι, τα ονόματα του Σαμαρά, η εξομολόγηση του Πάνου Γερμανού, από καταληψίες Κουκακίου σε grande ξενοδοχείο

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Αλήθεια, αυτό πρέπει να διδάσκεται στην πολιτική ιστορία, πόσες φορές σε τρία χρόνια μπορεί να διαλύεται ένα κόμμα με σκοπό να ξαναγυρίσει ο ίδιος αρχηγός προκειμένου να απαλλαγεί από καμιά δεκαριά ανεπιθύμητους; Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις, αν αυτό το 2% που απέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ θα αθροιστεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη μας που ήδη κοιτάει τον Νίκο Α. αφ’ υψηλού και προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Ρώτησα τους δημοσκόπους αν το κόμμα του Τσίπρα τις πρώτες ημέρες που διανύει έχει τάση ενδυνάμωσης ή εξασθένησης -γιατί συνήθως τα κόμματα ξεκινάνε πιο ψηλά- και μου είπαν ότι αναλόγως την έρευνα μάλλον φαίνεται να τσιμπάει από 0,3% έως και μία μονάδα. Αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ πάει σούμπιτο για μονοψήφιο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλά ας αφήσουμε να το δούμε.Παύλος Μαρινάκης-Τώρα, την απόφαση του Μητσοτάκη να βάλει γραμματέα τον Κυρανάκη τη διαβάσατε από την Παρασκευή, αυτό που προέκυψε μέσα στις τελευταίες 4-5 ημέρες είναι η ιδέα του πρωθυπουργού να βάλει στη θέση του Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών (τρένα) έναν άλλον νέο και πετυχημένο στο πόστο του πολιτικό, τον Παύλο Μαρινάκη. Θα πείτε ναι, αλλά πώς θα καλύψει την κρίσιμη -ενόψει εκλογών- «καρέκλα» του κυβερνητικού εκπροσώπου στην οποία τα πήγε ομολογουμένως καλά ο Μαρινάκης, πόσο εύκολο είναι να βρεθεί άλλο πρόσωπο, άσε δε που ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει εύκολα -και σωστά- όταν κάτι του πάει καλά. Η πηγή μου λέει ότι ο ΠΘ ενημέρωσε το Σάββατο τον Παύλο για την πρόθεσή του να τον μετακινήσει στο Μεταφορών, διευκρινίζοντάς του ότι στο μυαλό του δεν το έχει κλειδώσει και θα πάρει την τελική του απόφαση όταν επιστρέψει από την Αμερική, δηλαδή σήμερα - άντε αύριο, λέω εγώ. Τώρα τι να σας πω εγώ τι θα αποφασίσει τελικώς… Μητσοτάκης είναι αυτός, αλλά λίγο η γκρίνια του Κωστή, λίγο της Νικούλας που πολιτεύονται όλοι στη Β’ Αθηνών (και ο Παύλος) και υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός, μπορεί και να έπαιξαν ρόλο, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξ αντικειμένου είναι συνέχεια στα media πρώτη μούρη. Ποιον θα βάλει; Είπανε για τον Θεοδωρικάκο, δεν το πιστεύω γιατί ο Τάκης παραείναι senior για το πόστο, λένε για τον υφυπουργό Κώτσηρα, αυτός αντιθέτως δεν προλαβαίνει να γίνει γνωστός έως τις κάλπες και οι πολίτες αργούν να εμπιστευτούν πρόσωπα. Τη Σδούκου θεωρώ πιο πιθανή που είναι εκεί στα πέριξ και είναι και γυναίκα. Αν τελικά αποφασίσει αλλαγή ο Μητσοτάκης, για την οποία εξ αισθήσεως και όχι πληροφορίας δεν την πολυβλέπω.Η βάφτιση και το κουτσομπολιό-Πρέπει να σας πω πάντως ότι όλο το ΣΚ τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν. Στη βάφτιση του γιου του παλαιού συνεργάτη Μητσοτάκη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου το Σάββατο το πρωί στο Ψυχικό έγινε πολλή κουβέντα για όλα τα σενάρια, με δεδομένο ότι ήταν παρόντες και πολλοί υπουργοί, αλλά και παράγοντες του Μαξίμου. Νονός του μικρού Δημήτρη ήταν ο σύμβουλος του Μητσοτάκη και πολιτικός πατέρας του «Ελπι» Θανάσης Νέζης, ενώ στην Αγία Σοφία του Ψυχικού παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Μιχάλης Μπεκίρης, ο Γιώργος Κατσαούνος, αλλά και πολλά στελέχη της Περιφέρειας Αθηνών. Περιττό να σας πω ότι και στην εκκλησία και στο τραπέζι που έγινε στο Il Giardino ο κυοφορούμενος ανασχηματισμός ήταν το βασικό θέμα συζήτησης.Ο πυρήνας του Σαμαρά-Ο Σαμαράς την έχει πάρει την απόφασή του για το νέο κόμμα και ήδη δουλεύει τα οργανωτικά, μου λένε μάλιστα ότι πάει για την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Μαζί του έχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά της ηγετικής ομάδας της ΝΔ, όπως ήταν προ δεκαετίας. Τον διευθυντή του Κώστα Μπούρα, τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου Νίκο Τσιούτσια, τον Σάκη Μητρόπουλο που τρέχει παντού δίπλα του, ενώ σε οργανωτικό ρόλο παρουσία έχουν ο Κώστας Τσιμάρας, ο Θανάσης Σκορδάς, ο Μανώλης Αγγελάκας και ο Γιώργος Λουλουδάκης, του οποίου η σύζυγος μάλιστα εμφανίζεται πολύ δραστήρια και σε ένα group υποστηρικτών του Σαμαρά στο Facebook, όπου γίνεται ζύμωση. Το ερώτημα είναι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή η ομάδα και ο ίδιος ο Σαμαράς πόσους από τους ψηφοφόρους του Μητσοτάκη θα κόψει; Και τι θα λένε… γιατί αυτά για τα πατριωτικά καθήκοντα που δεν βγαίνουν στη σύνταξη, που έλεγε ο ίδιος, δυστυχώς μόνο θλίψη γεννούν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ακόμα έχουμε δρόμο…Χαρτοφυλάκια ακινήτων: Δεν δουλεύει η αγορά - Η INTRUM διέκοψε το ΙΧΩΡ-Σύμφωνα με πληροφορίες η INTRUM αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία για τη συναλλαγή ΙΧΩΡ (κατά τη μυθολογία, το αίμα των θεών) επειδή έκρινε ότι οι οικονομικές προσφορές που δέχθηκε δεν ήταν ικανοποιητικές. Το ΙΧΩΡ ήταν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 100 εκατ. Η INTRUM με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, που είχε ορισμένες κοινές προδιαγραφές με το πακέτο των ξενοδοχείων – π.χ. επενδύσεις που θα δημιουργούσαν προστιθέμενη αξία κ.ά.- επεδίωξε να διερευνήσει αν υπάρχουν περιθώρια στη χώρα μας για αγορά μεγάλης κλίμακας για χαρτοφυλάκια ακινήτων σε όρους cash. Aν και τα ακίνητα θεωρούνται ελκυστικά collateral και οι εγχώριες τιμές είναι ανοδικές, η αγορά είχε διαφορετική οπτική καθώς οι προσφορές που δόθηκαν δεν ήταν ικανοποιητικές και οι μεγάλοι θεσμικοί που αγόρασαν σε Ιταλία, Ισπανία όπως και οι άλλοι συνήθεις ύποπτοι δεν εμφανίστηκαν στη διαδικασία. Τώρα η INTRUM θα πουλήσει μεμονωμένα τα συγκεκριμένα ακίνητα, ενώ και ετοιμάζει άλλες συναλλαγές. Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει στη χώρα βαθιά αγορά για χαρτοφυλάκια ακινήτων.Οι ελπίδες στο ΥΠΟΙΚ-Σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στις τυχόν πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει το ΥΠΟΙΚ για να μην προκληθεί δημοσιονομική ζημία από τις κρατικές εγγυήσεις. Αντίθετα από όσους υποστηρίζουν περί ασάφειας για το πότε γεννάται η απαίτηση κ.λπ., υπάρχουν νομικοί που λένε πως εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι ο δανειολήπτης πλήρωσε παραπάνω δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας, γιατί πρέπει να γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες δόσεις. Είναι βέβαιο ότι ανοίγει δρόμος για νέες προσφυγές δανειοληπτών, ενώ δεν επεκτείνεται εύκολα προς τους δανειολήπτες που έκαναν χρήση του εξωδικαστικού, επειδή τα περισσότερα δάνεια είναι ρυθμισμένα με σταθερό επιτόκιο για 7 χρόνια και για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν υπάρχει θέμα.Η σπάνια εξομολόγηση του Πάνου Γερμανού