Το αίνιγμα Παύλου, οι γκρίνιες και οι υποψήφιοι, τα ονόματα του Σαμαρά, η εξομολόγηση του Πάνου Γερμανού, από καταληψίες Κουκακίου σε grande ξενοδοχείο
Το αίνιγμα Παύλου, οι γκρίνιες και οι υποψήφιοι, τα ονόματα του Σαμαρά, η εξομολόγηση του Πάνου Γερμανού, από καταληψίες Κουκακίου σε grande ξενοδοχείο
Χαίρετε, πέσαμε από προχθές στο βαρύ καλοκαίρι με 35άρια και απότομη ζέστη, είχαμε και έναν τριπλό σεισμό στην Εύβοια για να μην ξεχνιόμαστε και... λίγο από πολιτικά γεγονότα, δηλαδή μια ακόμη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ
Αλήθεια, αυτό πρέπει να διδάσκεται στην πολιτική ιστορία, πόσες φορές σε τρία χρόνια μπορεί να διαλύεται ένα κόμμα με σκοπό να ξαναγυρίσει ο ίδιος αρχηγός προκειμένου να απαλλαγεί από καμιά δεκαριά ανεπιθύμητους; Σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις, αν αυτό το 2% που απέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ θα αθροιστεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη μας που ήδη κοιτάει τον Νίκο Α. αφ’ υψηλού και προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Ρώτησα τους δημοσκόπους αν το κόμμα του Τσίπρα τις πρώτες ημέρες που διανύει έχει τάση ενδυνάμωσης ή εξασθένησης -γιατί συνήθως τα κόμματα ξεκινάνε πιο ψηλά- και μου είπαν ότι αναλόγως την έρευνα μάλλον φαίνεται να τσιμπάει από 0,3% έως και μία μονάδα. Αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ πάει σούμπιτο για μονοψήφιο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλά ας αφήσουμε να το δούμε.
Παύλος Μαρινάκης
-Τώρα, την απόφαση του Μητσοτάκη να βάλει γραμματέα τον Κυρανάκη τη διαβάσατε από την Παρασκευή, αυτό που προέκυψε μέσα στις τελευταίες 4-5 ημέρες είναι η ιδέα του πρωθυπουργού να βάλει στη θέση του Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών (τρένα) έναν άλλον νέο και πετυχημένο στο πόστο του πολιτικό, τον Παύλο Μαρινάκη. Θα πείτε ναι, αλλά πώς θα καλύψει την κρίσιμη -ενόψει εκλογών- «καρέκλα» του κυβερνητικού εκπροσώπου στην οποία τα πήγε ομολογουμένως καλά ο Μαρινάκης, πόσο εύκολο είναι να βρεθεί άλλο πρόσωπο, άσε δε που ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει εύκολα -και σωστά- όταν κάτι του πάει καλά. Η πηγή μου λέει ότι ο ΠΘ ενημέρωσε το Σάββατο τον Παύλο για την πρόθεσή του να τον μετακινήσει στο Μεταφορών, διευκρινίζοντάς του ότι στο μυαλό του δεν το έχει κλειδώσει και θα πάρει την τελική του απόφαση όταν επιστρέψει από την Αμερική, δηλαδή σήμερα - άντε αύριο, λέω εγώ. Τώρα τι να σας πω εγώ τι θα αποφασίσει τελικώς… Μητσοτάκης είναι αυτός, αλλά λίγο η γκρίνια του Κωστή, λίγο της Νικούλας που πολιτεύονται όλοι στη Β’ Αθηνών (και ο Παύλος) και υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός, μπορεί και να έπαιξαν ρόλο, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξ αντικειμένου είναι συνέχεια στα media πρώτη μούρη. Ποιον θα βάλει; Είπανε για τον Θεοδωρικάκο, δεν το πιστεύω γιατί ο Τάκης παραείναι senior για το πόστο, λένε για τον υφυπουργό Κώτσηρα, αυτός αντιθέτως δεν προλαβαίνει να γίνει γνωστός έως τις κάλπες και οι πολίτες αργούν να εμπιστευτούν πρόσωπα. Τη Σδούκου θεωρώ πιο πιθανή που είναι εκεί στα πέριξ και είναι και γυναίκα. Αν τελικά αποφασίσει αλλαγή ο Μητσοτάκης, για την οποία εξ αισθήσεως και όχι πληροφορίας δεν την πολυβλέπω.
Η βάφτιση και το κουτσομπολιό
-Πρέπει να σας πω πάντως ότι όλο το ΣΚ τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν. Στη βάφτιση του γιου του παλαιού συνεργάτη Μητσοτάκη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου το Σάββατο το πρωί στο Ψυχικό έγινε πολλή κουβέντα για όλα τα σενάρια, με δεδομένο ότι ήταν παρόντες και πολλοί υπουργοί, αλλά και παράγοντες του Μαξίμου. Νονός του μικρού Δημήτρη ήταν ο σύμβουλος του Μητσοτάκη και πολιτικός πατέρας του «Ελπι» Θανάσης Νέζης, ενώ στην Αγία Σοφία του Ψυχικού παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Μιχάλης Μπεκίρης, ο Γιώργος Κατσαούνος, αλλά και πολλά στελέχη της Περιφέρειας Αθηνών. Περιττό να σας πω ότι και στην εκκλησία και στο τραπέζι που έγινε στο Il Giardino ο κυοφορούμενος ανασχηματισμός ήταν το βασικό θέμα συζήτησης.
Ο πυρήνας του Σαμαρά
-Ο Σαμαράς την έχει πάρει την απόφασή του για το νέο κόμμα και ήδη δουλεύει τα οργανωτικά, μου λένε μάλιστα ότι πάει για την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Μαζί του έχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά της ηγετικής ομάδας της ΝΔ, όπως ήταν προ δεκαετίας. Τον διευθυντή του Κώστα Μπούρα, τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου Νίκο Τσιούτσια, τον Σάκη Μητρόπουλο που τρέχει παντού δίπλα του, ενώ σε οργανωτικό ρόλο παρουσία έχουν ο Κώστας Τσιμάρας, ο Θανάσης Σκορδάς, ο Μανώλης Αγγελάκας και ο Γιώργος Λουλουδάκης, του οποίου η σύζυγος μάλιστα εμφανίζεται πολύ δραστήρια και σε ένα group υποστηρικτών του Σαμαρά στο Facebook, όπου γίνεται ζύμωση. Το ερώτημα είναι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή η ομάδα και ο ίδιος ο Σαμαράς πόσους από τους ψηφοφόρους του Μητσοτάκη θα κόψει; Και τι θα λένε… γιατί αυτά για τα πατριωτικά καθήκοντα που δεν βγαίνουν στη σύνταξη, που έλεγε ο ίδιος, δυστυχώς μόνο θλίψη γεννούν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ακόμα έχουμε δρόμο…
Χαρτοφυλάκια ακινήτων: Δεν δουλεύει η αγορά - Η INTRUM διέκοψε το ΙΧΩΡ
-Σύμφωνα με πληροφορίες η INTRUM αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία για τη συναλλαγή ΙΧΩΡ (κατά τη μυθολογία, το αίμα των θεών) επειδή έκρινε ότι οι οικονομικές προσφορές που δέχθηκε δεν ήταν ικανοποιητικές. Το ΙΧΩΡ ήταν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 100 εκατ. Η INTRUM με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, που είχε ορισμένες κοινές προδιαγραφές με το πακέτο των ξενοδοχείων – π.χ. επενδύσεις που θα δημιουργούσαν προστιθέμενη αξία κ.ά.- επεδίωξε να διερευνήσει αν υπάρχουν περιθώρια στη χώρα μας για αγορά μεγάλης κλίμακας για χαρτοφυλάκια ακινήτων σε όρους cash. Aν και τα ακίνητα θεωρούνται ελκυστικά collateral και οι εγχώριες τιμές είναι ανοδικές, η αγορά είχε διαφορετική οπτική καθώς οι προσφορές που δόθηκαν δεν ήταν ικανοποιητικές και οι μεγάλοι θεσμικοί που αγόρασαν σε Ιταλία, Ισπανία όπως και οι άλλοι συνήθεις ύποπτοι δεν εμφανίστηκαν στη διαδικασία. Τώρα η INTRUM θα πουλήσει μεμονωμένα τα συγκεκριμένα ακίνητα, ενώ και ετοιμάζει άλλες συναλλαγές. Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει στη χώρα βαθιά αγορά για χαρτοφυλάκια ακινήτων.
Οι ελπίδες στο ΥΠΟΙΚ
-Σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στις τυχόν πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει το ΥΠΟΙΚ για να μην προκληθεί δημοσιονομική ζημία από τις κρατικές εγγυήσεις. Αντίθετα από όσους υποστηρίζουν περί ασάφειας για το πότε γεννάται η απαίτηση κ.λπ., υπάρχουν νομικοί που λένε πως εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι ο δανειολήπτης πλήρωσε παραπάνω δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας, γιατί πρέπει να γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες δόσεις. Είναι βέβαιο ότι ανοίγει δρόμος για νέες προσφυγές δανειοληπτών, ενώ δεν επεκτείνεται εύκολα προς τους δανειολήπτες που έκαναν χρήση του εξωδικαστικού, επειδή τα περισσότερα δάνεια είναι ρυθμισμένα με σταθερό επιτόκιο για 7 χρόνια και για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν υπάρχει θέμα.
Η σπάνια εξομολόγηση του Πάνου Γερμανού
Παύλος Μαρινάκης
-Τώρα, την απόφαση του Μητσοτάκη να βάλει γραμματέα τον Κυρανάκη τη διαβάσατε από την Παρασκευή, αυτό που προέκυψε μέσα στις τελευταίες 4-5 ημέρες είναι η ιδέα του πρωθυπουργού να βάλει στη θέση του Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών (τρένα) έναν άλλον νέο και πετυχημένο στο πόστο του πολιτικό, τον Παύλο Μαρινάκη. Θα πείτε ναι, αλλά πώς θα καλύψει την κρίσιμη -ενόψει εκλογών- «καρέκλα» του κυβερνητικού εκπροσώπου στην οποία τα πήγε ομολογουμένως καλά ο Μαρινάκης, πόσο εύκολο είναι να βρεθεί άλλο πρόσωπο, άσε δε που ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει εύκολα -και σωστά- όταν κάτι του πάει καλά. Η πηγή μου λέει ότι ο ΠΘ ενημέρωσε το Σάββατο τον Παύλο για την πρόθεσή του να τον μετακινήσει στο Μεταφορών, διευκρινίζοντάς του ότι στο μυαλό του δεν το έχει κλειδώσει και θα πάρει την τελική του απόφαση όταν επιστρέψει από την Αμερική, δηλαδή σήμερα - άντε αύριο, λέω εγώ. Τώρα τι να σας πω εγώ τι θα αποφασίσει τελικώς… Μητσοτάκης είναι αυτός, αλλά λίγο η γκρίνια του Κωστή, λίγο της Νικούλας που πολιτεύονται όλοι στη Β’ Αθηνών (και ο Παύλος) και υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός, μπορεί και να έπαιξαν ρόλο, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξ αντικειμένου είναι συνέχεια στα media πρώτη μούρη. Ποιον θα βάλει; Είπανε για τον Θεοδωρικάκο, δεν το πιστεύω γιατί ο Τάκης παραείναι senior για το πόστο, λένε για τον υφυπουργό Κώτσηρα, αυτός αντιθέτως δεν προλαβαίνει να γίνει γνωστός έως τις κάλπες και οι πολίτες αργούν να εμπιστευτούν πρόσωπα. Τη Σδούκου θεωρώ πιο πιθανή που είναι εκεί στα πέριξ και είναι και γυναίκα. Αν τελικά αποφασίσει αλλαγή ο Μητσοτάκης, για την οποία εξ αισθήσεως και όχι πληροφορίας δεν την πολυβλέπω.
Η βάφτιση και το κουτσομπολιό
-Πρέπει να σας πω πάντως ότι όλο το ΣΚ τα σενάρια έδιναν και έπαιρναν. Στη βάφτιση του γιου του παλαιού συνεργάτη Μητσοτάκη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου και της Εβίνας Γιακουμάτου το Σάββατο το πρωί στο Ψυχικό έγινε πολλή κουβέντα για όλα τα σενάρια, με δεδομένο ότι ήταν παρόντες και πολλοί υπουργοί, αλλά και παράγοντες του Μαξίμου. Νονός του μικρού Δημήτρη ήταν ο σύμβουλος του Μητσοτάκη και πολιτικός πατέρας του «Ελπι» Θανάσης Νέζης, ενώ στην Αγία Σοφία του Ψυχικού παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιώργος Βρεττάκος, ο Μιχάλης Μπεκίρης, ο Γιώργος Κατσαούνος, αλλά και πολλά στελέχη της Περιφέρειας Αθηνών. Περιττό να σας πω ότι και στην εκκλησία και στο τραπέζι που έγινε στο Il Giardino ο κυοφορούμενος ανασχηματισμός ήταν το βασικό θέμα συζήτησης.
Ο πυρήνας του Σαμαρά
-Ο Σαμαράς την έχει πάρει την απόφασή του για το νέο κόμμα και ήδη δουλεύει τα οργανωτικά, μου λένε μάλιστα ότι πάει για την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Μαζί του έχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά της ηγετικής ομάδας της ΝΔ, όπως ήταν προ δεκαετίας. Τον διευθυντή του Κώστα Μπούρα, τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου Νίκο Τσιούτσια, τον Σάκη Μητρόπουλο που τρέχει παντού δίπλα του, ενώ σε οργανωτικό ρόλο παρουσία έχουν ο Κώστας Τσιμάρας, ο Θανάσης Σκορδάς, ο Μανώλης Αγγελάκας και ο Γιώργος Λουλουδάκης, του οποίου η σύζυγος μάλιστα εμφανίζεται πολύ δραστήρια και σε ένα group υποστηρικτών του Σαμαρά στο Facebook, όπου γίνεται ζύμωση. Το ερώτημα είναι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή η ομάδα και ο ίδιος ο Σαμαράς πόσους από τους ψηφοφόρους του Μητσοτάκη θα κόψει; Και τι θα λένε… γιατί αυτά για τα πατριωτικά καθήκοντα που δεν βγαίνουν στη σύνταξη, που έλεγε ο ίδιος, δυστυχώς μόνο θλίψη γεννούν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ακόμα έχουμε δρόμο…
Χαρτοφυλάκια ακινήτων: Δεν δουλεύει η αγορά - Η INTRUM διέκοψε το ΙΧΩΡ
-Σύμφωνα με πληροφορίες η INTRUM αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία για τη συναλλαγή ΙΧΩΡ (κατά τη μυθολογία, το αίμα των θεών) επειδή έκρινε ότι οι οικονομικές προσφορές που δέχθηκε δεν ήταν ικανοποιητικές. Το ΙΧΩΡ ήταν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 100 εκατ. Η INTRUM με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, που είχε ορισμένες κοινές προδιαγραφές με το πακέτο των ξενοδοχείων – π.χ. επενδύσεις που θα δημιουργούσαν προστιθέμενη αξία κ.ά.- επεδίωξε να διερευνήσει αν υπάρχουν περιθώρια στη χώρα μας για αγορά μεγάλης κλίμακας για χαρτοφυλάκια ακινήτων σε όρους cash. Aν και τα ακίνητα θεωρούνται ελκυστικά collateral και οι εγχώριες τιμές είναι ανοδικές, η αγορά είχε διαφορετική οπτική καθώς οι προσφορές που δόθηκαν δεν ήταν ικανοποιητικές και οι μεγάλοι θεσμικοί που αγόρασαν σε Ιταλία, Ισπανία όπως και οι άλλοι συνήθεις ύποπτοι δεν εμφανίστηκαν στη διαδικασία. Τώρα η INTRUM θα πουλήσει μεμονωμένα τα συγκεκριμένα ακίνητα, ενώ και ετοιμάζει άλλες συναλλαγές. Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι δεν υπάρχει στη χώρα βαθιά αγορά για χαρτοφυλάκια ακινήτων.
Οι ελπίδες στο ΥΠΟΙΚ
-Σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στις τυχόν πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει το ΥΠΟΙΚ για να μην προκληθεί δημοσιονομική ζημία από τις κρατικές εγγυήσεις. Αντίθετα από όσους υποστηρίζουν περί ασάφειας για το πότε γεννάται η απαίτηση κ.λπ., υπάρχουν νομικοί που λένε πως εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι ο δανειολήπτης πλήρωσε παραπάνω δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας, γιατί πρέπει να γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες δόσεις. Είναι βέβαιο ότι ανοίγει δρόμος για νέες προσφυγές δανειοληπτών, ενώ δεν επεκτείνεται εύκολα προς τους δανειολήπτες που έκαναν χρήση του εξωδικαστικού, επειδή τα περισσότερα δάνεια είναι ρυθμισμένα με σταθερό επιτόκιο για 7 χρόνια και για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου δεν υπάρχει θέμα.
Η σπάνια εξομολόγηση του Πάνου Γερμανού
-Όσοι γνωρίζουν τον Πάνο Γερμανό ξέρουν ότι δεν αγαπά τις δημόσιες εμφανίσεις. Δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν συνηθίζει τις ομιλίες και σπανίως μιλά για τον εαυτό του. Γι’ αυτό και η βράβευσή του με το Alba Business Unusual Award το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οχι τόσο για το ίδιο το βραβείο, όσο για όσα αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια μιας βραδιάς που εξελίχθηκε σε μια σπάνια δημόσια αναδρομή στη ζωή και την πορεία ενός από τους πιο επιδραστικούς αλλά και πιο διακριτικούς επιχειρηματίες της χώρας. Στον κήπο του Anassa City Events βρέθηκαν 305 προσκεκλημένοι. Επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ακαδημαϊκοί, στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές του Alba. Ανάμεσά στους καλεσμένους ο πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο πρόεδρος του Ομίλου Quest Θεόδωρος Φέσσας, ο Κυριάκος Σαμπατακάκης της Accenture, ο Μιχάλης Τσαμάζ, αλλά και ο Παναγής Βουρλούμης, ο άνθρωπος που ως επικεφαλής του ΟΤΕ είχε ολοκληρώσει πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες την εξαγορά της αλυσίδας Γερμανός. Ο ίδιος ο Πάνος Γερμανός έφθασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Έφη Κόπολα και τις τέσσερις κόρες τους. Και ίσως η παρουσία της οικογένειάς του να έδωσε από την αρχή τον τόνο μιας βραδιάς που είχε πολύ περισσότερο προσωπικό παρά επιχειρηματικό χαρακτήρα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το 32λεπτο βίντεο που προηγήθηκε της βράβευσης. Ενα βίντεο που ξεκινούσε από τις Μηλιές Ηλείας και τα παιδικά χρόνια του τιμώμενου επιχειρηματία και κατέληγε στη δημιουργία του Olympia Group. Παρά τη διάρκειά του, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ισως γιατί οι περισσότεροι γνώριζαν τις επιχειρήσεις του Πάνου Γερμανού, αλλά ελάχιστοι γνώριζαν πραγματικά την προσωπική του διαδρομή. Το φιλμ αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του, αλλά και κρίσιμους σταθμούς της επιχειρηματικής του πορείας, από την ανάπτυξη της αλυσίδας Γερμανός μέχρι τις επενδύσεις στην Play στην Πολωνία και τη Sunlight. Ακολούθησε η απονομή του βραβείου από τον πρύτανη του Alba και στη συνέχεια, αντί μιας συμβατικής ομιλίας, μια συζήτηση με τον Παύλο Τσίμα. Εκεί ο Πάνος Γερμανός εμφανίστηκε ίσως πιο ανοιχτός απ’ όσο τον έχουμε δει ποτέ δημόσια. Μίλησε για τις αποτυχίες του, επιμένοντας ότι τον διαμόρφωσαν περισσότερο από τις επιτυχίες. «Ολοι πάντα συζητάμε για τις επιτυχίες και είναι αυτές που μένουν. Ωστόσο οι αποτυχίες έχουν ίσως μεγαλύτερη αξία. Οι αποτυχίες μου μπήκαν πιο βαθιά σε μένα», είπε χαρακτηριστικά. Θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα ως πλασιέ βιβλίων. «Εκανα δέκα μέρες να χτυπήσω την πόρτα κάποιου για να πουλήσω. Ντρεπόμουν. Αυτό όμως τελικά με καθόρισε. Εμαθα να ξεπερνώ τις φοβίες μου και τον εαυτό μου. Και έμαθα να βλέπω τον πελάτη σαν μονάδα και όχι σαν σύνολο». Περιέγραψε τη μετάβαση από τις μπαταρίες στην κινητή τηλεφωνία ως μια απόφαση που απαιτούσε ταχύτητα αλλά και ικανότητα να πείσει τους άλλους να τον ακολουθήσουν. «Οταν βλέπεις κάτι, πρέπει να πείσεις και τους άλλους για να σε ακολουθήσουν. Εγώ έβλεπα στην κινητή τηλεφωνία τη δυναμική. Επρεπε να κινηθούμε γρήγορα και να πάμε πρώτοι». Δεν δίστασε επίσης να αναφερθεί και στα λάθη της διαδρομής. Θυμήθηκε τα πρώτα βήματα του μοντέλου franchise στην αλυσίδα Γερμανός, παραδεχόμενος ότι η συνταγή δεν βρέθηκε από την πρώτη στιγμή. «Πειραματίστηκα και με το franchise. Εγιναν λάθη στην αρχή, παλεύαμε μετά να τα διορθώσουμε και τελικά το βρήκαμε», είπε χαρακτηριστικά. Και όταν τον ρώτησαν ποια θα ήταν η επόμενη επιχειρηματική του κίνηση αν ήταν σήμερα 30 ετών, έδωσε ίσως την πιο ενδιαφέρουσα απάντηση της βραδιάς. «Αν ήμουν σήμερα 30 χρονών με το μυαλό και την εμπειρία που έχω τώρα, δεν θα έκανα τίποτα απ’ όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα». Μια φράση που έκρυβε την παραδοχή ότι πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διαδρομής του βασίστηκαν σε ρίσκα που δύσκολα θα επέτρεπε σήμερα η ίδια η εμπειρία του. Και όταν ρωτήθηκε για την πώληση της αλυσίδας που έφερε το όνομά του στον ΟΤΕ, η απάντησή του ήταν απολύτως χαρακτηριστική της προσέγγισής του: «Δεν το είδα έτσι. Δεν θεώρησα ότι εγκαταλείπω το όνομά μου. Εφτασε σε ένα σημείο που έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα, κι αυτό έκανα». Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς, ωστόσο, ήρθε αμέσως μετά τη βράβευσή του. «Δεν είναι δικό μου βραβείο. Κακώς βραβεύεται ένας άνθρωπος», είπε και άρχισε να αναφέρει έναν προς έναν ανθρώπους που συνδέθηκαν με τη διαδρομή του. Συγκινημένος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον στενό συνεργάτη του στην Play και άλλοτε επικεφαλής της εταιρείας, Γιούργκεν Μπαγκ Γένσεν, που πρόσφατα απεβίωσε. Στάθηκε ιδιαίτερα στον Γιάννη Καραγιάννη, με τον οποίο συμπορεύεται επί τρεις δεκαετίες, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Ανδρέα Αθανασόπουλο, τον Λάμπρο Μπίσαλα και συνολικά τα στελέχη που διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν το Olympia Group. Λίγο αργότερα εξήγησε ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο πώς βλέπει ο ίδιος την πορεία του. «Εγώ στο πάθος μου και στην ορμή μου έριχνα πολλές φορές την καρδάρα με το γάλα. Ευτυχώς πάντα είχα δίπλα μου ανθρώπους να μαζεύουν από κάτω το γάλα», είπε, αποδίδοντας για ακόμη μία φορά τα εύσημα στην ομάδα του. Ειδική αναφορά έκανε στη σύζυγό του και στις τέσσερις κόρες του. «Δεν είναι εύκολο να είσαι αφοσιωμένος στην επιχειρηματικότητα με γυναίκα και τέσσερα παιδιά», είπε, αναγνωρίζοντας δημόσια τη στήριξη που του παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια και ευχαριστώντας τες. Και ίσως εκεί να βρίσκεται τελικά το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα της βραδιάς. Σε μια εποχή που οι επιχειρηματίες μιλούν συχνά για το προσωπικό τους όραμα, ο Πάνος Γερμανός επέλεξε να μιλήσει για τους ανθρώπους γύρω του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος υπενθύμισε πως πολλές φορές η ορμή του τον οδηγούσε να «ρίχνει την καρδάρα με το γάλα» και ότι πάντα υπήρχαν άνθρωποι γύρω του να τον βοηθούν να διορθώνει τα λάθη. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο όμιλος που δημιούργησε λειτουργεί σήμερα με επαγγελματικές διοικήσεις και αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Αλλωστε, αποτελεί μία από τις λίγες περιπτώσεις Ελλήνων επιχειρηματιών που δεν επέλεξαν τη λογική της οικογενειακής διαδοχής στις διοικητικές θέσεις, επιμένοντας στη στελέχωση του ομίλου με επαγγελματικά διοικητικά σχήματα. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις οκτώ το βράδυ και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Ο τελευταίος που αποχώρησε ήταν ο ίδιος ο τιμώμενος επιχειρηματίας, καθώς θέλησε να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει προσωπικά τους προσκεκλημένους που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη διαδρομή του. Μια μικρή λεπτομέρεια, ίσως, αλλά αρκετά αποκαλυπτική για τον άνθρωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς.
Η Tράπεζα Χανίων πωλεί τη «Σαμαριά» με τίμημα 50% υψηλότερο από την πρόταση της Attica Group
-Η ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά, η εταιρεία εμφιάλωσης νερού με έδρα τον Στύλο Αποκορώνου στα Χανιά και γνωστή από τα σήματα «Σαμαριά» και «Λευκά Όρη», βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος. Όπως αποκαλύφθηκε στη γενική συνέλευση το περασμένο Σάββατο, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει συμφωνήσει με Έλληνες επενδυτές για την πώληση της συμμετοχής της, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αποεπένδυσης που της επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος μετά την απόκτηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συμφωνία φαίνεται να κλείνει σε τίμημα τουλάχιστον 50% υψηλότερο από τα 10 ευρώ ανά μετοχή που είχε προσφέρει πριν από περίπου δύο χρόνια η Attica Group για να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Μια πρόταση που τότε δεν προχώρησε, καθώς οι βασικοί μέτοχοι και η διοίκηση θεωρούσαν ότι δεν αντανακλούσε την πραγματική αξία της επιχείρησης. Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Μιχάλης Μαρακάκης αποκάλυψε ότι η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διαθέσει το 28,5% που κατέχει στην εταιρεία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν ποσοστό άνω του 50%. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής στη συναλλαγή και των μικρομετόχων, οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην ίδια τιμή με εκείνη που θα λάβει η Τράπεζα Χανίων. Δεν ήταν τυχαίο ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΝΑΠ Μανώλης Αποστολάκης απευθύνθηκαν ανοιχτά στους μετόχους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που δύσκολα θα επαναληφθεί μετά τη συγκέντρωση του ελέγχου σε έναν βασικό μέτοχο. Ο κ. Αποστολάκης μάλιστα προέτρεψε τους μικρομετόχους να εξετάσουν σοβαρά την πώληση των μετοχών τους, εκτιμώντας ότι η επόμενη ημέρα θα είναι διαφορετική για μια εταιρεία που επί σχεδόν πέντε δεκαετίες λειτουργούσε χωρίς κυρίαρχο μέτοχο. Κι όλα αυτά ενώ η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση, το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 20,7 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 4,35 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,41 εκατ. ευρώ, ενώ το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η εταιρεία -που εδώ και σχεδόν 50 χρόνια αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές πολυμετοχικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας- θα περάσει για πρώτη φορά σε καθεστώς ισχυρού βασικού μετόχου. Και μαζί με την αλλαγή ιδιοκτησίας θα κλείσει ένας κύκλος που χαρακτήρισε την πορεία της από την ίδρυσή της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα νερά «Σαμαριά» και «Λευκά Όρη».
Το στοίχημα του Μουντιάλ για την Allwyn
-Ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη το Μουντιάλ και οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών ετοιμάζονται για μεγάλους τζίρους. Σε σύντομο σημείωμα για την Allwyn, η Eurobank Equities έχει υπολογίζει πως η συνεισφορά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στα στοιχηματικά έσοδα εκτιμάται ότι θα προσθέσει 10% στον τζίρο του στοιχήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να μεταφράζεται σε Μικτό Έσοδο, αφού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των ομάδων που είναι φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το μεγάλο «στοίχημα» για την Allwyn δεν είναι τόσο να αυξήσει την κίνηση του online, που έτσι και αλλιώς η πορεία στο πρώτο τρίμηνο είναι εντυπωσιακή και συνεχίζει να παραμένει δυναμική, όσο το να δημιουργήσει επιπλέον έσοδο από συνδυασμένες πωλήσεις στην πλατφόρμα των διαδικτυακών παιχνιδιών (καζίνο, πόκερ, κ.λπ.) που καταγράφει υψηλότερη κερδοφορία. Παράλληλα, από 1ης Ιουλίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, με τη χρηματιστηριακή να σημειώνει πως για κάθε 1% μεταβολή στο φόρο παιγνίων η διαφορά στη γραμμή των λειτουργικών κερδών εκτιμάται σε 4-5%. Τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Allwyn έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος και έπιασε ξανά τα επίπεδα των 13,50 ευρώ, με ένα ριμπάουντ +13,5% σε δέκα συνεδριάσεις και την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να διαμορφώνεται πλέον στα 10,9 δισ. ευρώ.
Σάουνες, Πυρηνικά και AI: Οσα συζητήθηκαν στα πηγαδάκια στο Ελσίνκι παρουσία της ΔΕΗ
-Όποιος βρέθηκε στο Ελσίνκι για τις εργασίες του ετήσιου Power Summit της Eurelectric διαπίστωσε ότι η φετινή ατζέντα ξεπερνούσε κατά πολύ τα παραδοσιακά ενεργειακά ζητήματα. Στους διαδρόμους του συνεδρίου, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους επικεφαλής των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων, κυριάρχησαν οι συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Eurelectric, συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου και είχε σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ενεργειακού κλάδου και εκπροσώπους θεσμών. Η παρουσία του στην ηγετική ομάδα του συνδέσμου αποτυπώνει και την ενισχυμένη θέση που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια στον πυρήνα των ευρωπαϊκών utilities. Τον τόνο έδωσε από την εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του αναδείχθηκε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η χώρα με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Μια αναφορά που προκάλεσε σχόλια σε μια χώρα όπου η αφθονία φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, η πυρηνική παραγωγή και οι σάουνες -σχεδόν σε κάθε σπίτι- αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και, κατά πολλούς, συνδέονται με το αίσθημα ευτυχίας που καταγράφεται σταθερά στις διεθνείς έρευνες για τη Φινλανδία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι επενδύσεις σε data centers και η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των κρίσιμων δεδομένων και των ψηφιακών υποδομών της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν και τα σχέδια για τα μεγάλα data centers που εξετάζει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Οι αποδόσεις της τάξης του 10% (IRR) από τις ενεργειακές και κτιριακές υποδομές θεωρούνται ελκυστικές, αν και δεν έλειψαν οι προβληματισμοί για το πώς θα εξελιχθεί μια αγορά που αναπτύσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Η συζήτηση επεκτάθηκε αναπόφευκτα και στη γεωπολιτική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, με αρκετούς συνομιλητές να επισημαίνουν ότι η Ευρώπη καλείται να βρει τη θέση της ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, οι οποίες πρωταγωνιστούν στην κούρσα της AI και των ψηφιακών υποδομών. Από τις πολύωρες συζητήσεις δεν ξέφυγε ούτε η πυρηνική ενέργεια, καθώς η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού από τα data centers επαναφέρει τη σχετική συζήτηση σε όλη την Ευρώπη. Στη ΔΕΗ θεωρούν ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις και να αποκτάται τεχνογνωσία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), χωρίς ωστόσο να θεωρείται ρεαλιστικό να στηριχθεί σήμερα μια επενδυτική στρατηγική σε μια τεχνολογία με ορίζοντα υλοποίησης 10 έως 15 ετών.
Ξενοδοχείο η «Κοινότητα Καταλήψεων Κουκακίου»
-Από τους καταληψίες του Κουκακίου σε grande ξενοδοχείο: Ένα ακόμη ξενοδοχείο, με ισραηλινά κεφάλαια, έρχεται στο Κουκάκι με την ιστορία πίσω από το ακίνητο να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, απτό παράδειγμα αυτού που λένε «όλο λάθος»: Το ισόγειο κτίριο της οδού Αρβάλη 3, μια ανάσα από την Ακρόπολη, ήταν στα ακίνητα που τελούσαν την προηγούμενη δεκαετία υπό κατάληψη, της λεγόμενης «Κοινότητας Καταλήψεων Κουκακίου» σε μία περιοχή που τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά έχει αλλάξει εντελώς -λόγω της ανόδου του τουρισμού της Αθήνας- έχοντας απωλέσει προ πολλού τον χαρακτήρα της γειτονιάς και αποτελώντας πλέον ένα όχι και τόσο καλό παράδειγμα μονοκαλλιέργειας με αιχμή τα ‘’Airbnb’’. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας το ισόγειο ακίνητο, αφού εκκενώθηκε από τους καταληψίες και τσιμεντώθηκε με τσιμεντόλιθους πέρασε σε ισραηλινά χέρια – όπως έχει συμβεί και με πλείστα άλλα ακίνητα του κέντρου της Αθήνας. Επόμενο βήμα τώρα, με βάση το πλάνο, είναι η ολοκληρωτική κατεδάφιση του μικρού κτηρίου δίνοντας τη θέση του σε ένα εξαώροφο κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για -τι άλλο- ξενοδοχείο, εφόσον φυσικά ολοκληρωθούν και οι σχετικές αδειοδοτήσεις που λόγω περιοχής δεν είναι και τόσο εύκολες, αφού εμπλέκονται και οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού - λόγω της εγγύτητας με την Ακρόπολη.
Με το βλέμμα στον τουρισμό
-Η ιστορία των φημισμένων σουηδικών κρυστάλλινων ειδών Kosta Boda Illum στη χώρα μας είναι και μεγάλη και αρκετά πικρή. Να θυμίσω ότι μέσω της Agelco, που είχαν δημιουργήσει ο Παναγιώτης και η Αφροδίτη Αγγελονίδη, τα συγκεκριμένα προϊόντα έγραψαν ένα μοναδικό success story στην αγορά. Η ομώνυμη αλυσίδα, μάλιστα, τις «χρυσές εποχές» είχε φτάσει να διαθέτει δίκτυο 52 καταστημάτων, να κάνει τζίρους της τάξης των 20 εκατ. ευρώ και να σχεδιάζει μέχρι και την είσοδο στο Χρηματιστήριο. Όλα αυτά, όμως, έγιναν «στάχτη», μέσα σε μια νύχτα… Όταν τον Φεβρουάριο του 2012, το ιστορικό νεοκλασικό κτήριο του Ερνέστου Τσίλερ στη συμβολή της Σταδίου με τη Χρήστου Λαδά παραδόθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς οι ιστορικοί κινηματογράφοι «Αττικόν» και «Απόλλων», αλλά και το κατάστημα της Kosta Boda που λειτουργούσε εκεί από το 1972. Παρά την τεράστια περιπέτεια, η οικογένεια Αγγελονίδη και κυρίως η επόμενη γενιά, η Καρολίνα Αγγελονίδη με τον σύζυγό της, γνωστό επιχειρηματία Γιώργο Σαραντόπουλο, έστησαν ξανά ένα αντίστοιχο εγχείρημα, αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό. Κάπως έτσι προέκυψε εδώ και καιρό το Studio Illum Hotel & Restaurant που εδρεύει επί της Λ. Κηφισίας στο Ν. Ψυχικό, «φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως βασικός προμηθευτής για ξενοδοχεία και εστιατόρια υψηλών απαιτήσεων», όπως αναφέρεται. Την περασμένη Παρασκευή, όμως, έγινε η σύσταση και μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Studio Illum HO.RE.CA Α.Ε., με έδρα στην Παλλήνη και σκοπό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την «εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ειδών επίπλωσης και διακόσμησης χώρων φιλοξενίας, ειδών κλινοστρωμνής, λευκών ειδών, σκευών εστίασης και τραπεζαρίας, από γυαλί, κρύσταλλο, πορσελάνη, πλαστική ύλη, μέταλλο, ύφασμα και κάθε άλλο υλικό». Ακόμη, την «αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του ξενοδοχειακού και τουριστικού εξοπλισμού», καθώς επίσης και την «εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και τεχνοοικονομικών μελετών σχετικά με τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την ανακαίνιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» κ.ά. Στη νέα εταιρεία, που έχει αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ (διαιρούμενο σε ισάριθμες μετοχές του 1 ευρώ), συμμετέχουν η Celebrate Real Estate που εκπροσωπεί ο Γιώργος Σαραντόπουλος με 7.500 ευρώ (7.500 μετοχές ή 30%), η εταιρεία Hotelux-Hotel Equipment Experts, που εκπροσωπείται από τον Ευτύχιο Αθανασιάδη, με 10.000 ευρώ (10.000 μετοχές ή 40%) και η AVE Participation Limited που εκπροσωπείται από τον Απόστολο Βούλγαρη, με 7.500 ευρώ (7.500 μετοχές ή 30%). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Θωμάς Ρούμπας, ως Πρόεδρος, ο Απόστολος Βούλγαρης, ως Αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Σαραντόπουλος, ως Διευθύνων Σύμβουλος, και σε θέσεις μελών οι Κωνσταντίνα-Καρολίνα Αγγελονίδη, Ευτύχιος Αθανασιάδης και Ματθαίος Γαλατιανός.
Συνωστισμός στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων
-Όλοι τρέχουν να προλάβουν. Θέλουν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη διαθέσιμη ρευστότητα στις αγορές, να προλάβουν τις αυξήσεις επιτοκίων, τις ενδεχόμενες εκλογές ή και μια γενικότερη γεωπολιτική κρίση. Αύριο, βγαίνει στις αγορές η Motor Oil για να αναχρηματοδοτήσει το τρέχον ευρωομόλογο, ύψους €400 εκατ. με κουπόνι 2,125% που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2021 και λήγει στις 19 Ιουλίου 2026. Στόχος της διοίκησης, με τα σημερινά δεδομένα των αγορών, να κρατήσει το επιτόκιο λίγο πάνω από το 3%. Αύριο επίσης, βγαίνει στις αγορές και η Optima Bank, μ’ ένα perpetual bond, με στόχο να αντλήσει 150 εκατ. ευρώ και να κρατήσει το επιτόκιο λίγο πάνω από το 6%. Με επιτόκιο 6%, χρηματοδοτούνται σήμερα αυτού του είδους τα ομόλογα των συστημικών τραπεζών. Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για το νέο εταιρικό ομόλογο της Lamda Development. Έτοιμος για την έκδοση ομολόγου είναι και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Ταυτόχρονα, τον δρόμο για το Χρηματιστήριο με αύξηση κεφαλαίου παίρνουν τα Πολυκαταστήματα Attica, του Ομίλου IDEAL, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων του ΑΔΜΗΕ με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση δικαιώματος των παλαιών μετόχων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, με πραγματική αναζήτηση 250-260 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις εταιρείες ποντοπόρου ναυτιλίας, που έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά, το κλίμα θυμίζει έντονα τον επενδυτικό πυρετό του 2021.
Η επιτυχία της Lamda και η ακινησία της μετοχής
-Η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολόγου -με στόχο την άντληση €350 εκατ.- υπερκαλύφθηκε 1,7 φορές. Από το σύνολο των αποταμιευτών το 90% (316.000 ομολογίες) πήγε σε ιδιώτες επενδυτές και μόλις το 10% σε θεσμικούς. Το ομόλογο του 2020 είχε επιτόκιο 3,4%. Το νέο ομόλογο κλείδωσε στο 4,20%, δηλαδή μόλις 80 μονάδες βάσης υψηλότερα, σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν κάνει ολόκληρο κύκλο και η γεωπολιτική αβεβαιότητα, από την ουκρανική σύγκρουση ως τα Στενά του Ορμούζ, έχει αναδιαμορφώσει δραματικά το κόστος κινδύνου. Η Lamda δανείστηκε ουσιαστικά με παρόμοιο κόστος το 2026 όπως και το 2020 κι αυτό είναι ένα στοιχείο της de facto αξιολόγησης της αγοράς για την πορεία του έργου του Ελληνικού. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό έχουν ξεπεράσει τα €1,7 δισ. από την έναρξη της επένδυσης έως τον Απρίλιο 2026. Τα έργα προχωράνε, τα εμπορικά κέντρα γεμίζουν, η Little Athens πωλείται σε τιμές που ξεπερνούν τις αρχικές προβλέψεις κατά 30-40%. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, που δεν έχει εύκολη απάντηση: Αν η αγορά ομολόγων εμπιστεύεται τόσο πολύ τη Lamda -ώστε να δανείζει €350 εκατ., με υπερκάλυψη 1,7 φορές και επιτόκιο σχεδόν όσο το 2020- γιατί η μετοχή παραμένει 15% χαμηλότερα από την τιμή που είχε προ εξαμήνου και η κεφαλαιοποίησή της οριακά ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ;
Τραπεζικό comeback στο Χρηματιστήριο
-Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανοδικής αντίδρασης την Παρασκευή με κέρδη 1,14%, βάζοντας φρένο στο τριήμερο διορθωτικό σερί του κλάδου και παρασύροντας θετικά τον Γενικό Δείκτη. Η επενδυτική ψυχολογία τροφοδοτείται από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις των ξένων οίκων, με την Deutsche Bank να εξαίρει τα θεμελιώδη των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία υπεραποδίδουν χάρη σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον σαφώς πιο ανθεκτικό από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, τα σταθερά επιτοκιακά περιθώρια και η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες δημιουργούν μια ορατή και προβλέψιμη κερδοφορία, θωρακίζοντας τον κλάδο έναντι των γεωπολιτικών αναταράξεων. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές, καθώς οι ελληνικοί τίτλοι διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων τους, αφήνοντας ανοδικά περιθώρια που συχνά ξεπερνούν το 30%. Ενδεικτική είναι η νέα έκθεση της Deutsche Bank που ανεβάζει τις τιμές-στόχους για την Alpha Bank στα 4,8 ευρώ, τη Eurobank στα 5 ευρώ, την Τρ. Πειραιώς στα 10,15 ευρώ, την Εθνική στα 17,1 ευρώ και την Τράπεζα Κύπρου στα 11,25 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον συντηρείται αμείωτο και για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο, την CrediaBank, η οποία -μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ- προετοιμάζεται για την ένταξή της στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης της Euronext Athens σε δύο εβδομάδες. Όσον αφορά τις ανησυχίες για την απόφαση του Αρείου Πάγου, τραπεζικοί κύκλοι ξεκαθαρίζουν ότι η επίπτωση αφορά μελλοντικούς υπολογισμούς, ενώ για τα κόκκινα δάνεια έχουν ήδη ληφθεί προβλέψεις. Το ζήτημα επηρεάζει περισσότερο τους servicers, διευκρινίζουν. Υπό αυτό το πρίσμα, ο τραπεζικός κλάδος δείχνει έτοιμος να οδηγήσει το Χ.Α. σε τροχιά διάσπασης των υψηλών του περασμένου Φεβρουαρίου.
Ρεκόρ η Trade Estates, κάτω από την ΑΜΚ η Trastor
-Σε αντίθετες τροχιές κινούνται δύο από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου των ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτυπώνοντας διαφορετικές επενδυτικές συμπεριφορές. Από τη μία πλευρά, η Trade Estates καταγράφει εξαιρετική πορεία, αγγίζοντας τα 2,08 ευρώ, τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2023. Η μετοχή αντλεί ώθηση από τα ισχυρά θεμελιώδη και τα αναπτυξιακά της σχέδια, όπως το νέο εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2029, αλλά και από την επικείμενη αποκοπή του υπόλοιπου μερίσματος ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή στις 18 Ιουνίου (με πληρωμή από τις 24 Ιουνίου). Στον αντίποδα, έντονος προβληματισμός επικρατεί στους μετόχους της Trastor ΑΕΕΑΠ, καθώς η μετοχή έχει απογοητεύσει. Από τα 1,345 ευρώ όπου βρισκόταν στις 8 Μαΐου, υποχώρησε στα 0,934 ευρώ στις 5 Ιουνίου, καταγράφοντας συνολικές απώλειες που ξεπερνούν το 30%. Η εξέλιξη αυτή έφερε τον τίτλο κάτω από την τιμή της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 1 ευρώ ανά μετοχή (στα 150 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της ΑΜΚ), οδηγώντας την Trastor σε χαμηλό τεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα, η μετοχή είχε να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2022, όταν στις 7/1/2022 είχε κλείσει στα 0,93 ευρώ.
Ζυμώσεις για στρατηγικό επενδυτή στην Προοδευτική (αλλά μην το δένετε κιόλας)
-Η επίσημη ανακοίνωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουλίου φέρνει επιτέλους στο φως μια ιστορία που για μήνες κινούταν πίσω από κλειστές πόρτες, αντιπαραθέσεις και δικαστικές αίθουσες. Αποκλειστικό θέμα της γ.σ. της Προοδευτικής ΑΤΕ είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν συζητήσεις από την επερχόμενη νέα διοίκηση με στρατηγικούς επενδυτές για το μέλλον της Προοδευτικής. Με τη μετοχή στα 0,25 ευρώ και συνολική χρηματιστηριακή αξία 6,08 εκατ. ευρώ, η συζήτηση έχει επίκεντρο τη χαμηλή αποτίμηση που συνοδεύεται και από ανάλογα ασήμαντες επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη. Γιατί κάποιος να αγοράσει σήμερα ένα κέλυφος; Επικεφαλής της νέας κατάστασης εμφανίζεται ο Χαρίλαος Κουτουνίδης, για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ως θεματοφύλακας η National Financial Services LLC που συνήθως λειτουργεί ως custodian για θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες με υψηλά εισοδήματα και διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια.
To γεμάτο ταμείο της Intracom Holdings
-Η Intracom Holdings έχει γεμάτο ταμείο και ετοιμάζει την επόμενη κίνηση. Το 2025 ρευστοποίησε τη συμμετοχή της στην AKTOR έναντι €74,8 εκατ., κατέγραψε EBITDA €27,5 εκατ. και καθαρά κέρδη €16,7 εκατ. Ακολούθησε η συμφωνία με την CrediaBank για την Ευρώπη Ασφαλιστική που για την Intracom αυτό σημαίνει υπεραξία 25% και είσοδο στο μετοχολόγιο ενός αναπτυσσόμενου τραπεζοασφαλιστικού ομίλου με ταυτόχρονη αποδέσμευση κεφαλαίου που μπορεί να αξιοποιηθεί αλλού. Επόμενο βήμα είναι η συμφωνία Bally's Intralot με τη βρετανική Evoke. H ολοκλήρωση αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο 2026 ή το πρώτο τρίμηνο 2027. Για την Intracom ως μέτοχο της Intralot, η υπεραξία από μια επιτυχημένη εξαγορά παγκόσμιας κλίμακας δεν είναι αμελητέα. Η κεφαλαιοποίηση της Holding πλησιάζει τα 310 εκατ. ευρώ και είναι ήδη 27% υψηλότερα από την προ τριμήνου αποτίμησή της.
Η Silicon Valley παίζει με τη φωτιά
-Αυτή την εβδομάδα δύο από τις πιο εμβληματικές εταιρείες τεχνολογίας στέλνουν -ταυτόχρονα- αντιφατικά μηνύματα στις αγορές. Η Anthropic ζητά παγκόσμια επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η «αναδρομική αυτοβελτίωση», η ικανότητα δηλαδή των συστημάτων να βελτιώνουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα μπορούσε να εκδηλωθεί πολύ σύντομα, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, η ίδια εταιρεία κατέθεσε εμπιστευτικό Ενημερωτικό Δελτίο S-1 στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC, την 1η Ιουνίου, προετοιμάζοντας δηλαδή τη δική της Δημόσια Εγγραφή, ενώ καλεί τους άλλους να φρενάρουν. Στην άλλη πλευρά, υπάρχει η SpaceX. Στις 12 Ιουνίου εισάγεται στο Nasdaq με ticker SPCX, με τιμή έκδοσης $135 ανά μετοχή, ενώ έχει «σηκώσει» $75 δισ. και ξεκινά με αποτίμηση $1,75 τρισ. Ήταν το μεγαλύτερο IPO, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των κεφαλαιαγορών, με 21 τράπεζες κολοσσούς (επικεφαλής οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America και Citigroup) να υποστηρίζουν την έκδοση. Η πορεία της μετοχής κατά τις πρώτες συνεδριάσεις θα λειτουργήσει ως λαϊκό, χρηματιστηριακό δημοψήφισμα. Αν οι επενδυτές αποδεχθούν και απορροφήσουν ανεπιφύλακτα μια αποτίμηση $1,75 τρισεκατομμυρίων για τη νεοεισαγόμενη, τότε η «διάθεση ανάληψης κινδύνου» παραμένει υψηλή, παρά τις αναταράξεις. Αν πάλι η Wall Street «τιμωρήσει» τη SpaceX , ο τεχνολογικός κλάδος θα έχει πάρει το πρώτο σοβαρό του μάθημα για το πού σταματάει η αισιοδοξία. Η Anthropic θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι η δική της αποτίμηση των $350 δισ. θα κριθεί, εν πολλοίς, από αυτό που θα αποφασίσει η αγορά για τη SpaceX την Πέμπτη.
Μια αξέχαστη Παρασκευή
-Η περασμένη Παρασκευή θα μείνει αξέχαστη στη Wall Street. Ανακοινώθηκε επισήμως ότι η ανεργία έμεινε σταθερά στο 4,3% και τον Μάιο δημιουργήθηκαν 172.000 νέες θέσεις εργασίας, σχεδόν διπλάσιες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καλά νέα για την κυβέρνηση Τραμπ αποτέλεσαν αφορμή για ένα από τα χειρότερα sell-off της χρονιάς. Η Wall Street Journal αφηγήθηκε την ιστορία μ’ ένα εντυπωσιακό διάγραμμα που δείχνει τους 3 χρηματιστηριακούς δείκτες να κινούνται ήρεμα την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σε ένα στενό εύρος ±0,5%. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης εργασίας στις 5 Ιουνίου, το γράφημα μετατράπηκε σε κατήφορο. Ο Δείκτης Nasdaq -που είναι περισσότερο ευάλωτος στις μεταβολές επιτοκίων, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των τεχνολογικών μετοχών- βούτηξε κατακόρυφα φτάνοντας στο -4,7% έως -5%. Ο S&P 500 ακολούθησε στο -2,6% και ο Dow εμφανίστηκε πιο ανθεκτικός λόγω σύνθεσης και έκλεισε στο -1,4%. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ανέβηκε 7 μονάδες βάσης στο 4,54%, ενώ το 2ετές εκτινάχθηκε 11 μονάδες στο 4,16%, υψηλό από τις αρχές του 2025. Όλες οι αξίες έπεσαν, χρυσός, bitcoin, πετρέλαιο, ό,τι είχε ανέβει στο ράλι των προηγούμενων εβδομάδων κατέρρευσε σε λίγες ώρες. Ο S&P 500 έκλεισε στις 7.383 μονάδες, τερματίζοντας ένα σερί 9 συνεχόμενων κερδοφόρων εβδομάδων που ήταν το μακρύτερο από το 2023. Οι αγορές τιμολογούν πλέον πλήρως μια αύξηση 25 μονάδων βάσης έως τον Δεκέμβριο του 2026 και μια πιθανότητα περίπου 60% για μια κίνηση ήδη από τον Οκτώβριο. Το selloff της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ευρύ, με τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών S&P 500 να υποχωρεί -5.8%, το καλάθι των AI Winners να πέφτει -7.0%, τις μετοχές μνήμης να καταρρέουν -11% και τον δείκτη ημιαγωγών να σημειώνει τη χειρότερη ημέρα από την κρίση του 2020. Το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε επίσης στα ~90 δολάρια. Ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του από το έτος μέχρι σήμερα, ενώ το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024, αντιστρέφοντας όλα τα μετεκλογικά του κέρδη. Δύο εβδομάδες πριν από την πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στις 16-17 Ιουνίου, η αγορά έστειλε το δικό της μήνυμα. Το κόστος του χρήματος, τα επιτόκια της FED, τρομάζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη Wall Street.
Η «μαύρη τρύπα» των 10 δισ. δολαρίων της Strategy στο Bitcoin
-Η Strategy (πρώην MicroStrategy) βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς αντιμετωπίζει μη πραγματοποιηθείσες ζημιές ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων από τις τοποθετήσεις της στο Bitcoin. Οι υποχρεώσεις καταβολής μερισμάτων στις νέες προνομιούχες μετοχές της εταιρείας ενδέχεται να μετατρέψουν την εταιρεία -από τον μεγαλύτερο αγοραστή Bitcoin- σε πιθανό αναγκαστικό πωλητή. Μέχρι σήμερα, η στρατηγική συσσώρευσης Bitcoin της εταιρείας λειτουργούσε επειδή οι αγορές χρηματοδοτούνταν κυρίως μέσω εκδόσεων κοινών μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών, και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων χωρίς άμεσες ταμειακές υποχρεώσεις. Ωστόσο, τα νέα προϊόντα προνομιούχων μετοχών, όπως τα STRC και STRD, συνοδεύονται από υποχρεώσεις καταβολής αποδόσεων στους επενδυτές. Η Strategy κατέχει περίπου το 4% της συνολικής προσφοράς Bitcoin παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τον ισολογισμό της έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιρροής στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Προς το παρόν, το βασικό σενάριο των περισσότερων αναλυτών παραμένει ότι η Strategy θα συνεχίσει να αναχρηματοδοτείται μέσω των κεφαλαιαγορών και δεν θα αναγκαστεί να πουλήσει Bitcoin. Ωστόσο, όσο αυξάνονται οι υποχρεώσεις πληρωμής τόκων και μερισμάτων, τόσο περισσότερο η επενδυτική ιστορία μετατοπίζεται, από ένα απλό στοίχημα στην άνοδο του Bitcoin, σε μια πιο σύνθετη ανάλυση ταμειακών ροών, μόχλευσης και χρηματοδοτικής επάρκειας.
Οι προβλέψεις για τη SpaceX
-H μετοχή της SpaceX ξεκινάει να διαπραγματεύεται την ερχόμενη Παρασκευή, ωστόσο οι προβλέψεις στις στοιχηματικές αγορές (Polymarket, Kalshi) για την επιχειρηματική και χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας έχουν πάρει φωτιά. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχηματικά ενδεχόμενα, από τα δεκάδες που παίζονται αυτή τη στιγμή, είναι τα εξής: Θα καταφέρει η SpaceX να προσεδαφίσει ανθρώπους στον Άρη πριν από το 2030 (Ναι - πιθανότητα 17%), η ιδιωτική περιουσία του Ελον Μασκ θα ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια σε αξία πριν από το 2027 (Ναι, με ποσοστό 89%) ή το 2030 (Ναι, με ποσοστό 96%), πότε θα εκτοξευθεί το διαστημικό λεωφορείο της SpaceX από τη Φλόριντα (πριν από το 2027, με ποσοστό 45%). Σε ό,τι αφορά την πορεία της μετοχής η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει στα 2-2,5 τρισ. δολάρια στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης (69-75% πιθανότητα). Υπάρχουν όμως και στοιχηματικά ενδεχόμενα που δίνουν αυξημένες πιθανότητες μεταβλητότητας σε βάθος χρόνου ενός μήνα. Κοινώς, δέστε τις ζώνες σας, το ταξίδι στο Διάστημα θα έχει αναταράξεις.
Πηγή: newmoney.gr
Η Tράπεζα Χανίων πωλεί τη «Σαμαριά» με τίμημα 50% υψηλότερο από την πρόταση της Attica Group
-Η ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά, η εταιρεία εμφιάλωσης νερού με έδρα τον Στύλο Αποκορώνου στα Χανιά και γνωστή από τα σήματα «Σαμαριά» και «Λευκά Όρη», βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος. Όπως αποκαλύφθηκε στη γενική συνέλευση το περασμένο Σάββατο, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει συμφωνήσει με Έλληνες επενδυτές για την πώληση της συμμετοχής της, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αποεπένδυσης που της επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος μετά την απόκτηση πανελλαδικής τραπεζικής άδειας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συμφωνία φαίνεται να κλείνει σε τίμημα τουλάχιστον 50% υψηλότερο από τα 10 ευρώ ανά μετοχή που είχε προσφέρει πριν από περίπου δύο χρόνια η Attica Group για να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Μια πρόταση που τότε δεν προχώρησε, καθώς οι βασικοί μέτοχοι και η διοίκηση θεωρούσαν ότι δεν αντανακλούσε την πραγματική αξία της επιχείρησης. Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Μιχάλης Μαρακάκης αποκάλυψε ότι η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να διαθέσει το 28,5% που κατέχει στην εταιρεία, ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν ποσοστό άνω του 50%. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής στη συναλλαγή και των μικρομετόχων, οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην ίδια τιμή με εκείνη που θα λάβει η Τράπεζα Χανίων. Δεν ήταν τυχαίο ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΝΑΠ Μανώλης Αποστολάκης απευθύνθηκαν ανοιχτά στους μετόχους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που δύσκολα θα επαναληφθεί μετά τη συγκέντρωση του ελέγχου σε έναν βασικό μέτοχο. Ο κ. Αποστολάκης μάλιστα προέτρεψε τους μικρομετόχους να εξετάσουν σοβαρά την πώληση των μετοχών τους, εκτιμώντας ότι η επόμενη ημέρα θα είναι διαφορετική για μια εταιρεία που επί σχεδόν πέντε δεκαετίες λειτουργούσε χωρίς κυρίαρχο μέτοχο. Κι όλα αυτά ενώ η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση, το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 20,7 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 4,35 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,41 εκατ. ευρώ, ενώ το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η εταιρεία -που εδώ και σχεδόν 50 χρόνια αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές πολυμετοχικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας- θα περάσει για πρώτη φορά σε καθεστώς ισχυρού βασικού μετόχου. Και μαζί με την αλλαγή ιδιοκτησίας θα κλείσει ένας κύκλος που χαρακτήρισε την πορεία της από την ίδρυσή της, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα νερά «Σαμαριά» και «Λευκά Όρη».
Το στοίχημα του Μουντιάλ για την Allwyn
-Ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη το Μουντιάλ και οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών ετοιμάζονται για μεγάλους τζίρους. Σε σύντομο σημείωμα για την Allwyn, η Eurobank Equities έχει υπολογίζει πως η συνεισφορά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στα στοιχηματικά έσοδα εκτιμάται ότι θα προσθέσει 10% στον τζίρο του στοιχήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να μεταφράζεται σε Μικτό Έσοδο, αφού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των ομάδων που είναι φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το μεγάλο «στοίχημα» για την Allwyn δεν είναι τόσο να αυξήσει την κίνηση του online, που έτσι και αλλιώς η πορεία στο πρώτο τρίμηνο είναι εντυπωσιακή και συνεχίζει να παραμένει δυναμική, όσο το να δημιουργήσει επιπλέον έσοδο από συνδυασμένες πωλήσεις στην πλατφόρμα των διαδικτυακών παιχνιδιών (καζίνο, πόκερ, κ.λπ.) που καταγράφει υψηλότερη κερδοφορία. Παράλληλα, από 1ης Ιουλίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, με τη χρηματιστηριακή να σημειώνει πως για κάθε 1% μεταβολή στο φόρο παιγνίων η διαφορά στη γραμμή των λειτουργικών κερδών εκτιμάται σε 4-5%. Τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Allwyn έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος και έπιασε ξανά τα επίπεδα των 13,50 ευρώ, με ένα ριμπάουντ +13,5% σε δέκα συνεδριάσεις και την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να διαμορφώνεται πλέον στα 10,9 δισ. ευρώ.
Σάουνες, Πυρηνικά και AI: Οσα συζητήθηκαν στα πηγαδάκια στο Ελσίνκι παρουσία της ΔΕΗ
-Όποιος βρέθηκε στο Ελσίνκι για τις εργασίες του ετήσιου Power Summit της Eurelectric διαπίστωσε ότι η φετινή ατζέντα ξεπερνούσε κατά πολύ τα παραδοσιακά ενεργειακά ζητήματα. Στους διαδρόμους του συνεδρίου, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους επικεφαλής των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων, κυριάρχησαν οι συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Eurelectric, συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου και είχε σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ενεργειακού κλάδου και εκπροσώπους θεσμών. Η παρουσία του στην ηγετική ομάδα του συνδέσμου αποτυπώνει και την ενισχυμένη θέση που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια στον πυρήνα των ευρωπαϊκών utilities. Τον τόνο έδωσε από την εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Alexander Stubb, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του αναδείχθηκε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η χώρα με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Μια αναφορά που προκάλεσε σχόλια σε μια χώρα όπου η αφθονία φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, η πυρηνική παραγωγή και οι σάουνες -σχεδόν σε κάθε σπίτι- αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και, κατά πολλούς, συνδέονται με το αίσθημα ευτυχίας που καταγράφεται σταθερά στις διεθνείς έρευνες για τη Φινλανδία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι επενδύσεις σε data centers και η ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των κρίσιμων δεδομένων και των ψηφιακών υποδομών της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν και τα σχέδια για τα μεγάλα data centers που εξετάζει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Οι αποδόσεις της τάξης του 10% (IRR) από τις ενεργειακές και κτιριακές υποδομές θεωρούνται ελκυστικές, αν και δεν έλειψαν οι προβληματισμοί για το πώς θα εξελιχθεί μια αγορά που αναπτύσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Η συζήτηση επεκτάθηκε αναπόφευκτα και στη γεωπολιτική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, με αρκετούς συνομιλητές να επισημαίνουν ότι η Ευρώπη καλείται να βρει τη θέση της ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, οι οποίες πρωταγωνιστούν στην κούρσα της AI και των ψηφιακών υποδομών. Από τις πολύωρες συζητήσεις δεν ξέφυγε ούτε η πυρηνική ενέργεια, καθώς η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού από τα data centers επαναφέρει τη σχετική συζήτηση σε όλη την Ευρώπη. Στη ΔΕΗ θεωρούν ότι πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις και να αποκτάται τεχνογνωσία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων για τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), χωρίς ωστόσο να θεωρείται ρεαλιστικό να στηριχθεί σήμερα μια επενδυτική στρατηγική σε μια τεχνολογία με ορίζοντα υλοποίησης 10 έως 15 ετών.
Ξενοδοχείο η «Κοινότητα Καταλήψεων Κουκακίου»
-Από τους καταληψίες του Κουκακίου σε grande ξενοδοχείο: Ένα ακόμη ξενοδοχείο, με ισραηλινά κεφάλαια, έρχεται στο Κουκάκι με την ιστορία πίσω από το ακίνητο να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, απτό παράδειγμα αυτού που λένε «όλο λάθος»: Το ισόγειο κτίριο της οδού Αρβάλη 3, μια ανάσα από την Ακρόπολη, ήταν στα ακίνητα που τελούσαν την προηγούμενη δεκαετία υπό κατάληψη, της λεγόμενης «Κοινότητας Καταλήψεων Κουκακίου» σε μία περιοχή που τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά έχει αλλάξει εντελώς -λόγω της ανόδου του τουρισμού της Αθήνας- έχοντας απωλέσει προ πολλού τον χαρακτήρα της γειτονιάς και αποτελώντας πλέον ένα όχι και τόσο καλό παράδειγμα μονοκαλλιέργειας με αιχμή τα ‘’Airbnb’’. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας το ισόγειο ακίνητο, αφού εκκενώθηκε από τους καταληψίες και τσιμεντώθηκε με τσιμεντόλιθους πέρασε σε ισραηλινά χέρια – όπως έχει συμβεί και με πλείστα άλλα ακίνητα του κέντρου της Αθήνας. Επόμενο βήμα τώρα, με βάση το πλάνο, είναι η ολοκληρωτική κατεδάφιση του μικρού κτηρίου δίνοντας τη θέση του σε ένα εξαώροφο κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για -τι άλλο- ξενοδοχείο, εφόσον φυσικά ολοκληρωθούν και οι σχετικές αδειοδοτήσεις που λόγω περιοχής δεν είναι και τόσο εύκολες, αφού εμπλέκονται και οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού - λόγω της εγγύτητας με την Ακρόπολη.
Με το βλέμμα στον τουρισμό
-Η ιστορία των φημισμένων σουηδικών κρυστάλλινων ειδών Kosta Boda Illum στη χώρα μας είναι και μεγάλη και αρκετά πικρή. Να θυμίσω ότι μέσω της Agelco, που είχαν δημιουργήσει ο Παναγιώτης και η Αφροδίτη Αγγελονίδη, τα συγκεκριμένα προϊόντα έγραψαν ένα μοναδικό success story στην αγορά. Η ομώνυμη αλυσίδα, μάλιστα, τις «χρυσές εποχές» είχε φτάσει να διαθέτει δίκτυο 52 καταστημάτων, να κάνει τζίρους της τάξης των 20 εκατ. ευρώ και να σχεδιάζει μέχρι και την είσοδο στο Χρηματιστήριο. Όλα αυτά, όμως, έγιναν «στάχτη», μέσα σε μια νύχτα… Όταν τον Φεβρουάριο του 2012, το ιστορικό νεοκλασικό κτήριο του Ερνέστου Τσίλερ στη συμβολή της Σταδίου με τη Χρήστου Λαδά παραδόθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς οι ιστορικοί κινηματογράφοι «Αττικόν» και «Απόλλων», αλλά και το κατάστημα της Kosta Boda που λειτουργούσε εκεί από το 1972. Παρά την τεράστια περιπέτεια, η οικογένεια Αγγελονίδη και κυρίως η επόμενη γενιά, η Καρολίνα Αγγελονίδη με τον σύζυγό της, γνωστό επιχειρηματία Γιώργο Σαραντόπουλο, έστησαν ξανά ένα αντίστοιχο εγχείρημα, αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό. Κάπως έτσι προέκυψε εδώ και καιρό το Studio Illum Hotel & Restaurant που εδρεύει επί της Λ. Κηφισίας στο Ν. Ψυχικό, «φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως βασικός προμηθευτής για ξενοδοχεία και εστιατόρια υψηλών απαιτήσεων», όπως αναφέρεται. Την περασμένη Παρασκευή, όμως, έγινε η σύσταση και μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Studio Illum HO.RE.CA Α.Ε., με έδρα στην Παλλήνη και σκοπό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την «εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ειδών επίπλωσης και διακόσμησης χώρων φιλοξενίας, ειδών κλινοστρωμνής, λευκών ειδών, σκευών εστίασης και τραπεζαρίας, από γυαλί, κρύσταλλο, πορσελάνη, πλαστική ύλη, μέταλλο, ύφασμα και κάθε άλλο υλικό». Ακόμη, την «αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του ξενοδοχειακού και τουριστικού εξοπλισμού», καθώς επίσης και την «εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και τεχνοοικονομικών μελετών σχετικά με τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την ανακαίνιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» κ.ά. Στη νέα εταιρεία, που έχει αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ (διαιρούμενο σε ισάριθμες μετοχές του 1 ευρώ), συμμετέχουν η Celebrate Real Estate που εκπροσωπεί ο Γιώργος Σαραντόπουλος με 7.500 ευρώ (7.500 μετοχές ή 30%), η εταιρεία Hotelux-Hotel Equipment Experts, που εκπροσωπείται από τον Ευτύχιο Αθανασιάδη, με 10.000 ευρώ (10.000 μετοχές ή 40%) και η AVE Participation Limited που εκπροσωπείται από τον Απόστολο Βούλγαρη, με 7.500 ευρώ (7.500 μετοχές ή 30%). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Θωμάς Ρούμπας, ως Πρόεδρος, ο Απόστολος Βούλγαρης, ως Αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Σαραντόπουλος, ως Διευθύνων Σύμβουλος, και σε θέσεις μελών οι Κωνσταντίνα-Καρολίνα Αγγελονίδη, Ευτύχιος Αθανασιάδης και Ματθαίος Γαλατιανός.
Συνωστισμός στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων
-Όλοι τρέχουν να προλάβουν. Θέλουν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη διαθέσιμη ρευστότητα στις αγορές, να προλάβουν τις αυξήσεις επιτοκίων, τις ενδεχόμενες εκλογές ή και μια γενικότερη γεωπολιτική κρίση. Αύριο, βγαίνει στις αγορές η Motor Oil για να αναχρηματοδοτήσει το τρέχον ευρωομόλογο, ύψους €400 εκατ. με κουπόνι 2,125% που εκδόθηκε τον Ιούλιο 2021 και λήγει στις 19 Ιουλίου 2026. Στόχος της διοίκησης, με τα σημερινά δεδομένα των αγορών, να κρατήσει το επιτόκιο λίγο πάνω από το 3%. Αύριο επίσης, βγαίνει στις αγορές και η Optima Bank, μ’ ένα perpetual bond, με στόχο να αντλήσει 150 εκατ. ευρώ και να κρατήσει το επιτόκιο λίγο πάνω από το 6%. Με επιτόκιο 6%, χρηματοδοτούνται σήμερα αυτού του είδους τα ομόλογα των συστημικών τραπεζών. Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για το νέο εταιρικό ομόλογο της Lamda Development. Έτοιμος για την έκδοση ομολόγου είναι και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Ταυτόχρονα, τον δρόμο για το Χρηματιστήριο με αύξηση κεφαλαίου παίρνουν τα Πολυκαταστήματα Attica, του Ομίλου IDEAL, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιουνίου πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων του ΑΔΜΗΕ με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση δικαιώματος των παλαιών μετόχων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, με πραγματική αναζήτηση 250-260 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις εταιρείες ποντοπόρου ναυτιλίας, που έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά, το κλίμα θυμίζει έντονα τον επενδυτικό πυρετό του 2021.
Η επιτυχία της Lamda και η ακινησία της μετοχής
-Η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολόγου -με στόχο την άντληση €350 εκατ.- υπερκαλύφθηκε 1,7 φορές. Από το σύνολο των αποταμιευτών το 90% (316.000 ομολογίες) πήγε σε ιδιώτες επενδυτές και μόλις το 10% σε θεσμικούς. Το ομόλογο του 2020 είχε επιτόκιο 3,4%. Το νέο ομόλογο κλείδωσε στο 4,20%, δηλαδή μόλις 80 μονάδες βάσης υψηλότερα, σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν κάνει ολόκληρο κύκλο και η γεωπολιτική αβεβαιότητα, από την ουκρανική σύγκρουση ως τα Στενά του Ορμούζ, έχει αναδιαμορφώσει δραματικά το κόστος κινδύνου. Η Lamda δανείστηκε ουσιαστικά με παρόμοιο κόστος το 2026 όπως και το 2020 κι αυτό είναι ένα στοιχείο της de facto αξιολόγησης της αγοράς για την πορεία του έργου του Ελληνικού. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό έχουν ξεπεράσει τα €1,7 δισ. από την έναρξη της επένδυσης έως τον Απρίλιο 2026. Τα έργα προχωράνε, τα εμπορικά κέντρα γεμίζουν, η Little Athens πωλείται σε τιμές που ξεπερνούν τις αρχικές προβλέψεις κατά 30-40%. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, που δεν έχει εύκολη απάντηση: Αν η αγορά ομολόγων εμπιστεύεται τόσο πολύ τη Lamda -ώστε να δανείζει €350 εκατ., με υπερκάλυψη 1,7 φορές και επιτόκιο σχεδόν όσο το 2020- γιατί η μετοχή παραμένει 15% χαμηλότερα από την τιμή που είχε προ εξαμήνου και η κεφαλαιοποίησή της οριακά ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ;
Τραπεζικό comeback στο Χρηματιστήριο
-Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανοδικής αντίδρασης την Παρασκευή με κέρδη 1,14%, βάζοντας φρένο στο τριήμερο διορθωτικό σερί του κλάδου και παρασύροντας θετικά τον Γενικό Δείκτη. Η επενδυτική ψυχολογία τροφοδοτείται από τις διαδοχικές αναβαθμίσεις των ξένων οίκων, με την Deutsche Bank να εξαίρει τα θεμελιώδη των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία υπεραποδίδουν χάρη σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον σαφώς πιο ανθεκτικό από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό. Η ισχυρή πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, τα σταθερά επιτοκιακά περιθώρια και η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες δημιουργούν μια ορατή και προβλέψιμη κερδοφορία, θωρακίζοντας τον κλάδο έναντι των γεωπολιτικών αναταράξεων. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές, καθώς οι ελληνικοί τίτλοι διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων τους, αφήνοντας ανοδικά περιθώρια που συχνά ξεπερνούν το 30%. Ενδεικτική είναι η νέα έκθεση της Deutsche Bank που ανεβάζει τις τιμές-στόχους για την Alpha Bank στα 4,8 ευρώ, τη Eurobank στα 5 ευρώ, την Τρ. Πειραιώς στα 10,15 ευρώ, την Εθνική στα 17,1 ευρώ και την Τράπεζα Κύπρου στα 11,25 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον συντηρείται αμείωτο και για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο, την CrediaBank, η οποία -μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ- προετοιμάζεται για την ένταξή της στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης της Euronext Athens σε δύο εβδομάδες. Όσον αφορά τις ανησυχίες για την απόφαση του Αρείου Πάγου, τραπεζικοί κύκλοι ξεκαθαρίζουν ότι η επίπτωση αφορά μελλοντικούς υπολογισμούς, ενώ για τα κόκκινα δάνεια έχουν ήδη ληφθεί προβλέψεις. Το ζήτημα επηρεάζει περισσότερο τους servicers, διευκρινίζουν. Υπό αυτό το πρίσμα, ο τραπεζικός κλάδος δείχνει έτοιμος να οδηγήσει το Χ.Α. σε τροχιά διάσπασης των υψηλών του περασμένου Φεβρουαρίου.
Ρεκόρ η Trade Estates, κάτω από την ΑΜΚ η Trastor
-Σε αντίθετες τροχιές κινούνται δύο από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου των ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτυπώνοντας διαφορετικές επενδυτικές συμπεριφορές. Από τη μία πλευρά, η Trade Estates καταγράφει εξαιρετική πορεία, αγγίζοντας τα 2,08 ευρώ, τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2023. Η μετοχή αντλεί ώθηση από τα ισχυρά θεμελιώδη και τα αναπτυξιακά της σχέδια, όπως το νέο εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό που αναμένεται να είναι έτοιμο το 2029, αλλά και από την επικείμενη αποκοπή του υπόλοιπου μερίσματος ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή στις 18 Ιουνίου (με πληρωμή από τις 24 Ιουνίου). Στον αντίποδα, έντονος προβληματισμός επικρατεί στους μετόχους της Trastor ΑΕΕΑΠ, καθώς η μετοχή έχει απογοητεύσει. Από τα 1,345 ευρώ όπου βρισκόταν στις 8 Μαΐου, υποχώρησε στα 0,934 ευρώ στις 5 Ιουνίου, καταγράφοντας συνολικές απώλειες που ξεπερνούν το 30%. Η εξέλιξη αυτή έφερε τον τίτλο κάτω από την τιμή της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 1 ευρώ ανά μετοχή (στα 150 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της ΑΜΚ), οδηγώντας την Trastor σε χαμηλό τεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα, η μετοχή είχε να βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2022, όταν στις 7/1/2022 είχε κλείσει στα 0,93 ευρώ.
Ζυμώσεις για στρατηγικό επενδυτή στην Προοδευτική (αλλά μην το δένετε κιόλας)
-Η επίσημη ανακοίνωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουλίου φέρνει επιτέλους στο φως μια ιστορία που για μήνες κινούταν πίσω από κλειστές πόρτες, αντιπαραθέσεις και δικαστικές αίθουσες. Αποκλειστικό θέμα της γ.σ. της Προοδευτικής ΑΤΕ είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν συζητήσεις από την επερχόμενη νέα διοίκηση με στρατηγικούς επενδυτές για το μέλλον της Προοδευτικής. Με τη μετοχή στα 0,25 ευρώ και συνολική χρηματιστηριακή αξία 6,08 εκατ. ευρώ, η συζήτηση έχει επίκεντρο τη χαμηλή αποτίμηση που συνοδεύεται και από ανάλογα ασήμαντες επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη. Γιατί κάποιος να αγοράσει σήμερα ένα κέλυφος; Επικεφαλής της νέας κατάστασης εμφανίζεται ο Χαρίλαος Κουτουνίδης, για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ως θεματοφύλακας η National Financial Services LLC που συνήθως λειτουργεί ως custodian για θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες με υψηλά εισοδήματα και διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια.
To γεμάτο ταμείο της Intracom Holdings
-Η Intracom Holdings έχει γεμάτο ταμείο και ετοιμάζει την επόμενη κίνηση. Το 2025 ρευστοποίησε τη συμμετοχή της στην AKTOR έναντι €74,8 εκατ., κατέγραψε EBITDA €27,5 εκατ. και καθαρά κέρδη €16,7 εκατ. Ακολούθησε η συμφωνία με την CrediaBank για την Ευρώπη Ασφαλιστική που για την Intracom αυτό σημαίνει υπεραξία 25% και είσοδο στο μετοχολόγιο ενός αναπτυσσόμενου τραπεζοασφαλιστικού ομίλου με ταυτόχρονη αποδέσμευση κεφαλαίου που μπορεί να αξιοποιηθεί αλλού. Επόμενο βήμα είναι η συμφωνία Bally's Intralot με τη βρετανική Evoke. H ολοκλήρωση αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο 2026 ή το πρώτο τρίμηνο 2027. Για την Intracom ως μέτοχο της Intralot, η υπεραξία από μια επιτυχημένη εξαγορά παγκόσμιας κλίμακας δεν είναι αμελητέα. Η κεφαλαιοποίηση της Holding πλησιάζει τα 310 εκατ. ευρώ και είναι ήδη 27% υψηλότερα από την προ τριμήνου αποτίμησή της.
Η Silicon Valley παίζει με τη φωτιά
-Αυτή την εβδομάδα δύο από τις πιο εμβληματικές εταιρείες τεχνολογίας στέλνουν -ταυτόχρονα- αντιφατικά μηνύματα στις αγορές. Η Anthropic ζητά παγκόσμια επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προειδοποιώντας ότι η «αναδρομική αυτοβελτίωση», η ικανότητα δηλαδή των συστημάτων να βελτιώνουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα μπορούσε να εκδηλωθεί πολύ σύντομα, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, η ίδια εταιρεία κατέθεσε εμπιστευτικό Ενημερωτικό Δελτίο S-1 στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς SEC, την 1η Ιουνίου, προετοιμάζοντας δηλαδή τη δική της Δημόσια Εγγραφή, ενώ καλεί τους άλλους να φρενάρουν. Στην άλλη πλευρά, υπάρχει η SpaceX. Στις 12 Ιουνίου εισάγεται στο Nasdaq με ticker SPCX, με τιμή έκδοσης $135 ανά μετοχή, ενώ έχει «σηκώσει» $75 δισ. και ξεκινά με αποτίμηση $1,75 τρισ. Ήταν το μεγαλύτερο IPO, η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των κεφαλαιαγορών, με 21 τράπεζες κολοσσούς (επικεφαλής οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America και Citigroup) να υποστηρίζουν την έκδοση. Η πορεία της μετοχής κατά τις πρώτες συνεδριάσεις θα λειτουργήσει ως λαϊκό, χρηματιστηριακό δημοψήφισμα. Αν οι επενδυτές αποδεχθούν και απορροφήσουν ανεπιφύλακτα μια αποτίμηση $1,75 τρισεκατομμυρίων για τη νεοεισαγόμενη, τότε η «διάθεση ανάληψης κινδύνου» παραμένει υψηλή, παρά τις αναταράξεις. Αν πάλι η Wall Street «τιμωρήσει» τη SpaceX , ο τεχνολογικός κλάδος θα έχει πάρει το πρώτο σοβαρό του μάθημα για το πού σταματάει η αισιοδοξία. Η Anthropic θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι η δική της αποτίμηση των $350 δισ. θα κριθεί, εν πολλοίς, από αυτό που θα αποφασίσει η αγορά για τη SpaceX την Πέμπτη.
Μια αξέχαστη Παρασκευή
-Η περασμένη Παρασκευή θα μείνει αξέχαστη στη Wall Street. Ανακοινώθηκε επισήμως ότι η ανεργία έμεινε σταθερά στο 4,3% και τον Μάιο δημιουργήθηκαν 172.000 νέες θέσεις εργασίας, σχεδόν διπλάσιες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καλά νέα για την κυβέρνηση Τραμπ αποτέλεσαν αφορμή για ένα από τα χειρότερα sell-off της χρονιάς. Η Wall Street Journal αφηγήθηκε την ιστορία μ’ ένα εντυπωσιακό διάγραμμα που δείχνει τους 3 χρηματιστηριακούς δείκτες να κινούνται ήρεμα την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σε ένα στενό εύρος ±0,5%. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης εργασίας στις 5 Ιουνίου, το γράφημα μετατράπηκε σε κατήφορο. Ο Δείκτης Nasdaq -που είναι περισσότερο ευάλωτος στις μεταβολές επιτοκίων, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των τεχνολογικών μετοχών- βούτηξε κατακόρυφα φτάνοντας στο -4,7% έως -5%. Ο S&P 500 ακολούθησε στο -2,6% και ο Dow εμφανίστηκε πιο ανθεκτικός λόγω σύνθεσης και έκλεισε στο -1,4%. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ανέβηκε 7 μονάδες βάσης στο 4,54%, ενώ το 2ετές εκτινάχθηκε 11 μονάδες στο 4,16%, υψηλό από τις αρχές του 2025. Όλες οι αξίες έπεσαν, χρυσός, bitcoin, πετρέλαιο, ό,τι είχε ανέβει στο ράλι των προηγούμενων εβδομάδων κατέρρευσε σε λίγες ώρες. Ο S&P 500 έκλεισε στις 7.383 μονάδες, τερματίζοντας ένα σερί 9 συνεχόμενων κερδοφόρων εβδομάδων που ήταν το μακρύτερο από το 2023. Οι αγορές τιμολογούν πλέον πλήρως μια αύξηση 25 μονάδων βάσης έως τον Δεκέμβριο του 2026 και μια πιθανότητα περίπου 60% για μια κίνηση ήδη από τον Οκτώβριο. Το selloff της τεχνητής νοημοσύνης ήταν ευρύ, με τον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών S&P 500 να υποχωρεί -5.8%, το καλάθι των AI Winners να πέφτει -7.0%, τις μετοχές μνήμης να καταρρέουν -11% και τον δείκτη ημιαγωγών να σημειώνει τη χειρότερη ημέρα από την κρίση του 2020. Το αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε επίσης στα ~90 δολάρια. Ο χρυσός υποχώρησε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200, διαγράφοντας όλα τα κέρδη του από το έτος μέχρι σήμερα, ενώ το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024, αντιστρέφοντας όλα τα μετεκλογικά του κέρδη. Δύο εβδομάδες πριν από την πρώτη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στις 16-17 Ιουνίου, η αγορά έστειλε το δικό της μήνυμα. Το κόστος του χρήματος, τα επιτόκια της FED, τρομάζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη Wall Street.
Η «μαύρη τρύπα» των 10 δισ. δολαρίων της Strategy στο Bitcoin
-Η Strategy (πρώην MicroStrategy) βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς αντιμετωπίζει μη πραγματοποιηθείσες ζημιές ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων από τις τοποθετήσεις της στο Bitcoin. Οι υποχρεώσεις καταβολής μερισμάτων στις νέες προνομιούχες μετοχές της εταιρείας ενδέχεται να μετατρέψουν την εταιρεία -από τον μεγαλύτερο αγοραστή Bitcoin- σε πιθανό αναγκαστικό πωλητή. Μέχρι σήμερα, η στρατηγική συσσώρευσης Bitcoin της εταιρείας λειτουργούσε επειδή οι αγορές χρηματοδοτούνταν κυρίως μέσω εκδόσεων κοινών μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών, και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων χωρίς άμεσες ταμειακές υποχρεώσεις. Ωστόσο, τα νέα προϊόντα προνομιούχων μετοχών, όπως τα STRC και STRD, συνοδεύονται από υποχρεώσεις καταβολής αποδόσεων στους επενδυτές. Η Strategy κατέχει περίπου το 4% της συνολικής προσφοράς Bitcoin παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τον ισολογισμό της έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιρροής στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Προς το παρόν, το βασικό σενάριο των περισσότερων αναλυτών παραμένει ότι η Strategy θα συνεχίσει να αναχρηματοδοτείται μέσω των κεφαλαιαγορών και δεν θα αναγκαστεί να πουλήσει Bitcoin. Ωστόσο, όσο αυξάνονται οι υποχρεώσεις πληρωμής τόκων και μερισμάτων, τόσο περισσότερο η επενδυτική ιστορία μετατοπίζεται, από ένα απλό στοίχημα στην άνοδο του Bitcoin, σε μια πιο σύνθετη ανάλυση ταμειακών ροών, μόχλευσης και χρηματοδοτικής επάρκειας.
Οι προβλέψεις για τη SpaceX
-H μετοχή της SpaceX ξεκινάει να διαπραγματεύεται την ερχόμενη Παρασκευή, ωστόσο οι προβλέψεις στις στοιχηματικές αγορές (Polymarket, Kalshi) για την επιχειρηματική και χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας έχουν πάρει φωτιά. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχηματικά ενδεχόμενα, από τα δεκάδες που παίζονται αυτή τη στιγμή, είναι τα εξής: Θα καταφέρει η SpaceX να προσεδαφίσει ανθρώπους στον Άρη πριν από το 2030 (Ναι - πιθανότητα 17%), η ιδιωτική περιουσία του Ελον Μασκ θα ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια σε αξία πριν από το 2027 (Ναι, με ποσοστό 89%) ή το 2030 (Ναι, με ποσοστό 96%), πότε θα εκτοξευθεί το διαστημικό λεωφορείο της SpaceX από τη Φλόριντα (πριν από το 2027, με ποσοστό 45%). Σε ό,τι αφορά την πορεία της μετοχής η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει στα 2-2,5 τρισ. δολάρια στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης (69-75% πιθανότητα). Υπάρχουν όμως και στοιχηματικά ενδεχόμενα που δίνουν αυξημένες πιθανότητες μεταβλητότητας σε βάθος χρόνου ενός μήνα. Κοινώς, δέστε τις ζώνες σας, το ταξίδι στο Διάστημα θα έχει αναταράξεις.
Πηγή: newmoney.gr
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