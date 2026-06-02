Safe Bulkers: Ιστορική είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Eνισχύει τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές
Στόχος η ανάδειξη της Αθήνας σε διεθνές ναυτιλιακό χρηματοοικονομικό κέντρο με τη διπλή εισαγωγή της εισηγμένης και στη Νέα Υόρκη – Πόλυς Β. Χατζηιωάννου: «Η διπλή αυτή εισαγωγή δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές της περιοχής»
Μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ναυτιλία αλλά και την εγχώρια κεφαλαιαγορά σηματοδοτεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Safe Bulkers στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) από το 2008, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Αθήνα ως διεθνές ναυτιλιακό χρηματοοικονομικό κέντρο.
Η διαπραγμάτευση της μετοχής πραγματοποιείται με το σύμβολο «SB» και σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες διασυνδέσεις μεταξύ της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τα τελευταία χρόνια. Σχολιάζοντας τη νέα αυτή σελίδα για την εταιρεία, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers, Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα της απόφασης: «Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη μετατροπή της Αθήνας σε ένα κορυφαίο ναυτιλιακό χρηματοοικονομικό κέντρο στο πλαίσιο της Euronext. Η διπλή αυτή εισαγωγή δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών και ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών».
Η διαπραγμάτευση της μετοχής πραγματοποιείται με το σύμβολο «SB» και σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες διασυνδέσεις μεταξύ της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τα τελευταία χρόνια. Σχολιάζοντας τη νέα αυτή σελίδα για την εταιρεία, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers, Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα της απόφασης: «Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη μετατροπή της Αθήνας σε ένα κορυφαίο ναυτιλιακό χρηματοοικονομικό κέντρο στο πλαίσιο της Euronext. Η διπλή αυτή εισαγωγή δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών και ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών».
Στρατηγική κίνηση με ευρωπαϊκό προσανατολισμόΗ διπλή εισαγωγή της Safe Bulkers έχει ως βασικό στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της εταιρείας στην Ευρώπη, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση τόσο σε θεσμικούς όσο και σε ιδιώτες επενδυτές. Παράλληλα, ενισχύει την προβολή της εταιρείας στις ευρωπαϊκές αγορές και δημιουργεί νέες δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του πανευρωπαϊκού δικτύου της Euronext.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η παρουσία της στο Euronext Athens συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια μετατροπής της Αθήνας σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους ναυτιλιακής χρηματοδότησης διεθνώς, αξιοποιώντας τη δυναμική που διαθέτει η Ελλάδα ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο.
Η κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, ενώ η ενσωμάτωση του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext δημιουργεί νέες προοπτικές για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων.
