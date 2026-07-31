ΤΙΤΑΝ: Γιατί ανέβασε ξανά τον πήχη για το 2026 – Τι κρύβεται πίσω από το νέο guidance
ΤΙΤΑΝ: Γιατί ανέβασε ξανά τον πήχη για το 2026 – Τι κρύβεται πίσω από το νέο guidance
Τα μηνύματα της διοίκησης και οι εξηγήσεις του CFO προς τους αναλυτές για τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τις εξαγορές, την τεχνολογία και τον νέο ρόλο της Αιγύπτου που οδήγησαν σε δεύτερη αναβάθμιση των προβλέψεων μέσα σε μόλις τρεις μήνες
Για ακόμη καλύτερες επιδόσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς προετοίμασε η διοίκηση του ΤΙΤΑΝ τους αναλυτές κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, προχωρώντας για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για το 2026. Πλέον ο όμιλος αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων, τα EBITDA να αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό από τον κύκλο εργασιών και περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.
Πίσω από τη νέα αυτή εκτίμηση βρίσκονται μια σειρά από εξελίξεις που, σύμφωνα με τη διοίκηση, διαμορφώνουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για το δεύτερο εξάμηνο. Τα προσωρινά προβλήματα στις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί, οι πρόσφατες εξαγορές αποδίδουν ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να τροφοδοτείται από ένα ισχυρό επενδυτικό κύμα, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά πλέον πολύ πιο στρατηγικό ρόλο στο παραγωγικό και εξαγωγικό μοντέλο του ομίλου.
Τη χρηματοοικονομική βάση της αναθεωρημένης πρόβλεψης περιέγραψε ο CFO του ομίλου, Γιάννης Ιωάννου, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου, η θετική δυναμική με την οποία ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο και η ταχύτερη ενσωμάτωση των τριών πρόσφατων εξαγορών δικαιολογούν τη νέα καθοδήγηση για το σύνολο της χρήσης.
«Έχουμε θετική δυναμική για το δεύτερο εξάμηνο, κάτι που αποτυπώνεται και στην ποιότητα του ανεκτέλεστου έργων», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΙΤΑΝ, κ. Μαρσέλ Κομπούζ.
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Πίσω από τη νέα αυτή εκτίμηση βρίσκονται μια σειρά από εξελίξεις που, σύμφωνα με τη διοίκηση, διαμορφώνουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για το δεύτερο εξάμηνο. Τα προσωρινά προβλήματα στις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί, οι πρόσφατες εξαγορές αποδίδουν ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να τροφοδοτείται από ένα ισχυρό επενδυτικό κύμα, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά πλέον πολύ πιο στρατηγικό ρόλο στο παραγωγικό και εξαγωγικό μοντέλο του ομίλου.
Τη χρηματοοικονομική βάση της αναθεωρημένης πρόβλεψης περιέγραψε ο CFO του ομίλου, Γιάννης Ιωάννου, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου, η θετική δυναμική με την οποία ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο και η ταχύτερη ενσωμάτωση των τριών πρόσφατων εξαγορών δικαιολογούν τη νέα καθοδήγηση για το σύνολο της χρήσης.
«Έχουμε θετική δυναμική για το δεύτερο εξάμηνο, κάτι που αποτυπώνεται και στην ποιότητα του ανεκτέλεστου έργων», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΙΤΑΝ, κ. Μαρσέλ Κομπούζ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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