ΤΙΤΑΝ: Γιατί ανέβασε ξανά τον πήχη για το 2026 – Τι κρύβεται πίσω από το νέο guidance

Τα μηνύματα της διοίκησης και οι εξηγήσεις του CFO προς τους αναλυτές για τις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τις εξαγορές, την τεχνολογία και τον νέο ρόλο της Αιγύπτου που οδήγησαν σε δεύτερη αναβάθμιση των προβλέψεων μέσα σε μόλις τρεις μήνες