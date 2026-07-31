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Οι τράπεζες ξαναγράφουν τους στόχους τους: Πληθωρισμός, επιτόκια και πιστωτική επέκταση ανεβάζουν τον πήχη για το 2026
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Οι τράπεζες ξαναγράφουν τους στόχους τους: Πληθωρισμός, επιτόκια και πιστωτική επέκταση ανεβάζουν τον πήχη για το 2026

ΕΤΕ και Eurobank που ανακοίνωσαν αποτελέσματα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας τάσης - Υψηλότερα επιτόκια, ισχυρή πιστωτική επέκταση και αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες ενισχύουν τις προοπτικές κερδοφορίας

Οι τράπεζες ξαναγράφουν τους στόχους τους: Πληθωρισμός, επιτόκια και πιστωτική επέκταση ανεβάζουν τον πήχη για το 2026
Ειρήνη Σακελλάρη
Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται για την πορεία των ελληνικών τραπεζών το 2026 αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι τράπεζες εμφανίζονται να διατηρούν ισχυρότερη δυναμική στα έσοδά τους, καθώς το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων από ό,τι αρχικά αναμενόταν, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την κερδοφορία. Την αρχή έκανε η Πειραιώς προχθές μόνον που η διοίκησή της στο πλαίσιο της γεωπολιτικής αναταραχής εμφανίστηκε κάπως συντηρητικότερη.

Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank που ανακοίνωσαν χθες αποτελέσματα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας αυτής τάσης . Και οι δύο όμιλοι προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των στόχων τους για το 2026, στηριζόμενοι κυρίως στην ισχυρότερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), στη διεύρυνση των δανείων και στην ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες.

Η βασική παράμετρος πίσω από τις αναθεωρήσεις είναι η αλλαγή των παραδοχών για το επιτοκιακό περιβάλλον. Οι τράπεζες είχαν αρχικά σχεδιάσει τους στόχους τους με βάση μια ταχύτερη αποκλιμάκωση των επιτοκίων, όμως η διατήρηση του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,25% έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων για χαμηλότερα επίπεδα, βελτίωσε τις προοπτικές των εσόδων από τόκους.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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