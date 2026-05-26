Η Ελλάδα αλλάζει ξανά τη Nespresso: Μετά το On The Go έρχεται ο «Athens Freddo»
Η Nespresso λανσάρει παγκοσμίως νέο χαρμάνι εμπνευσμένο από τον ελληνικό freddo espresso, ενώ η ελληνική θυγατρική ετοιμάζει νέο κατάστημα στο Ηράκλειο, ανακαινίζει το Κολωνάκι και οδεύει προς έκτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιας ανάπτυξης
Ο ελληνικός freddo espresso περνά πλέον και επίσημα στο παγκόσμιο λεξιλόγιο της Nespresso! Η πολυεθνική λανσάρει διεθνώς τον νέο «Athens Freddo», έναν καφέ ειδικά σχεδιασμένο για κρύα κατανάλωση, εμπνευσμένο από την ελληνική κουλτούρα του freddo και με σαφή αναφορά στην Αθήνα ως «γενέτειρα» του συγκεκριμένου τρόπου κατανάλωσης καφέ.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη «ελληνική πατέντα» που εξάγει η Nespresso Hellas στο παγκόσμιο δίκτυο του ομίλου μετά το «On The Go» concept στις boutiques, το οποίο επίσης ξεκίνησε από την ελληνική θυγατρική και πλέον υιοθετείται διεθνώς.
