Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας επένδυσε 100 εκατ. δολάρια σε αμερικανικές αμυντικές μετοχές
Η δισεκατομμυριούχος Τζίνα Ράινχαρτ ενίσχυσε τις τοποθετήσεις της σε αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες και μεταλλευτικές εταιρείες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους

Η Τζίνα Ράινχαρτ, η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, επένδυσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες οπλικών συστημάτων, ενώ παράλληλα στήριξε και δύο μεταλλευτικές εταιρείες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ιδιωτική της εταιρεία Hancock Prospecting αγόρασε μετοχές των RTX Corporation, Northrop Grumman, L3Harris Technologies και Lockheed Martin, οι οποίες στις 31 Μαρτίου είχαν συνολική αξία 97 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση.

Η Hancock αύξησε επίσης κατά 1,35 εκατομμύρια μετοχές τη συμμετοχή της στην Hudbay Minerals και απέκτησε μερίδιο στη Newmont Corporation. Οι συμμετοχές αυτές, μαζί με τις θέσεις της εταιρείας στις μεταλλευτικές Teck Resources και MP Materials, αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό του χρηματιστηριακού χαρτοφυλακίου της Hancock, ύψους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

