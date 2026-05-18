Ταμείο Ανάκαμψης: Πώς θα σωθούν έργα με τους δανειακούς πόρους στο μείον, τι σχεδιάζουν οι τράπεζες

«Τις πταίει» για το γεγονός πως σημαντικά έργα που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μιας και οι πόροι των δανείων του προγράμματος εξέλειψαν, ενώ εν τέλει η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά. Υπάρχουν λύσεις και αν ναι ποιες, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που δημιούργησε κυρίως η κατάθεση πλήθους αιτήσεων, στον τερματισμό της κούρσας.



Το γεγονός της πλήρους απορρόφησης επιβεβαίωσε τις τελευταίες ημέρες και ο αρμόδιος Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης μέσα από συνεντεύξεις του όπου αναφέρθηκε στο θέμα αυτό.



Το ζήτημα δεν είναι όμως η πλήρης απορρόφηση που ασφαλώς δεν ήταν από την αρχή δεδομένη, αλλά πως η ανακοίνωση της ημερομηνίας λήξης, για την κατάθεση των αιτήσεων μέχρι το τέλος του Μαΐου οδήγησε στο να ενδιαφερθεί σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων έναντι του αναμενόμενου για το πρόγραμμα, ανατρέποντας τον προγραμματισμό και δημιουργώντας έλλειμμα στους διαθέσιμους πόρους που αφορούν τα δάνεια του Ταμείου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr