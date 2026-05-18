Πού χάθηκε το προσωπικό στιλ στη μόδα;

Το γούστο δεν αγοράζεται, ούτε διδάσκεται μέσα από βίντεο και «οδηγούς στιλ». Καλλιεργείται αργά, μέσα από εμπειρίες, αισθητική παιδεία και αυτογνωσία. Ο Ralph Lauren έχει πει πως «η μόδα είναι κάτι που πηγάζει από μέσα σου». Κάπου στην πορεία, όμως, αυτή η εσωτερική φωνή άρχισε να χάνεται μέσα στον θόρυβο των τάσεων, των κοινωνικών δικτύων και της αδιάκοπης παραγωγής εικόνων.Σήμερα, όλοι δείχνουν σε όλους πώς να ντυθούν, τι να αγοράσουν και πώς να το συνδυάσουν. Μέσα σε αυτή την υπερπληροφόρηση, το προσωπικό γούστο μοιάζει να έχει παραμεριστεί. Η παγκοσμιοποίηση της μόδας και η εύκολη πρόσβαση στις ίδιες εικόνες, στα ίδια brands και στις ίδιες αισθητικές αναφορές έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή ομοιομορφία. Το στιλ, που κάποτε λειτουργούσε ως αντανάκλαση της προσωπικότητας, συχνά καταλήγει να είναι προϊόν αντιγραφής. Απορροφάται και εξομοιώνεται από το σύνολο των στοιχείων, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται τα ιδιαίτερα, προσωπικά χαρακτηριστικά. Όμως το να δημιουργείς το αισθητικά ωραίο δεν λειτουργεί έτσι. Δεν είναι μια λίστα οδηγιών, αλλά μια αργή διαδικασία διαμόρφωσης αισθητικής ταυτότητας.Το γούστο ως ένστικτο και εμπειρίαΤο προσωπικό γούστο ξεκινά από την αυτογνωσία. Από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να ξεχωρίσει αν του αρέσει πραγματικά κάτι ή αν απλώς θέλει να το φορέσει επειδή το βλέπει παντού. Αυτή η διάκριση είναι ίσως το πιο δύσκολο βήμα σε μια εποχή όπου η επιρροή των τάσεων είναι διαρκής και ασφυκτική. Το στιλ δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από τη μόδα. Χτίζεται από ερεθίσματα που μας αγγίζουν: από την τέχνη, τον κινηματογράφο, τα ταξίδια, τη μουσική, τους ανθρώπους που συναντά κανείς και τις εμπειρίες που κουβαλά. Όσο πιο πολυδιάστατες είναι οι αναφορές, τόσο πιο αυθεντικό το αποτέλεσμα. Η αισθητική ταυτότητα απαιτεί επίσης μέτρο: ισορροπία στα χρώματα, στις αναλογίες, στα αξεσουάρ, αλλά και τη γνώση του πότε αφαιρείς αντί να προσθέτεις.