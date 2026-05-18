Ryanair: Προειδοποιεί για άνοδο κόστους λόγω καυσίμων και αυξήσεων στους μισθούς
Η Ryanair βλέπει νέες πιέσεις από τα ακριβότερα καύσιμα, τις μισθολογικές αυξήσεις και τη συντήρηση αεροσκαφών, ενώ η κρίση στα Στενά του Ορμούζ επιβαρύνει ολόκληρο τον αεροπορικό κλάδο
Η Ryanair προειδοποίησε ότι το κόστος της αναμένεται να αυξηθεί φέτος εάν οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων που δεν έχουν καλυφθεί μέσω αντιστάθμισης κινδύνου παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς η low cost αεροπορική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλότερες δαπάνες για καύσιμα, προσωπικό και συντήρηση αεροσκαφών.
Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι το μοναδιαίο κόστος για το οικονομικό έτος 2027 θα μπορούσε να αυξηθεί κατά ένα μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, ενώ το 20% των αναγκών της σε καύσιμα που δεν έχει καλυφθεί με hedging έχει καταγράψει απότομη άνοδο τιμών.
Η Ryanair έχει «κλειδώσει» το 80% των αναγκών της σε καύσιμα για το τρέχον έτος στην τιμή των 67 δολαρίων ανά βαρέλι, κάτι που — όπως σημειώνει — θα προστατεύσει την κερδοφορία της και θα της δώσει πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες αεροπορικές εταιρείες.
Ωστόσο, η εταιρεία υπογράμμισε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να δώσει ουσιαστική πρόβλεψη κερδοφορίας, λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις τιμές και στην προσφορά καυσίμων, αλλά και της αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Bloomberg.
Ryanair warned of rising costs this year if unhedged jet fuel prices remain at current levels, as the budget carrier faces higher bills for fuel, crew and aircraft maintenance https://t.co/cToJvzccq0— Bloomberg (@business) May 18, 2026
