Κοινωνικός τουρισμός 2026-2027: Έως σήμερα 18/5 οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα
Κοινωνικός τουρισμός 2026-2027: Έως σήμερα 18/5 οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα
Έως και σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ
Λήγει σήμερα στις 23:59 η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω gov.gr. μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων την περασμένη Παρασκευή.
Πώς κάνετε ένσταση για τα προσωρινά αποτελέσματα;
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).
Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής), και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά.
Ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, ΕΔΩ.
Πώς κάνετε ένσταση για τα προσωρινά αποτελέσματα;
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).
Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής), και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά.
Ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα