Κοινωνικός τουρισμός 2026-2027: Έως σήμερα 18/5 οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κοινωνικός Τουρισμός Αποτελέσματα Δικαιολογητικά

Κοινωνικός τουρισμός 2026-2027: Έως σήμερα 18/5 οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα

Έως και σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026-2027: Έως σήμερα 18/5 οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Λήγει σήμερα στις 23:59 η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω gov.gr. μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων την περασμένη Παρασκευή.

Πώς κάνετε ένσταση για τα προσωρινά αποτελέσματα;

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής), και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, ΕΔΩ

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης