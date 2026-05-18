ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini και τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini και τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Διδυμότειχο και Κάρπαθο - Ελληνοτουρκικά, κρυπτοσυσκευές και drones στο σημερινό ΚΥΣΕΑ υπό τον Μητσοτάκη
Προσαρμοσμένη στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες ήταν η σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, όπου έμφαση σε αμυντικό επίπεδο δόθηκε στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού στόλου, αλλά και στην ενίσχυση του απορρήτου των επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, ώστε να διαφυλαχθεί ακόμη περισσότερο η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων δυνάμεων.
Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Διδυμότειχο και Κάρπαθο λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών
Παράλληλα, άναψε το «πράσινο φως» για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και η πρόσκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως είχε μεταδώσει το protothema.gr.
Επιπλέον με το βλέμμα στραμμένο στις περιφερειακές εξελίξεις, σε διμερές επίπεδο αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων Μ113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό, αποβλέποντας στην σταθεροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.
Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλάκις αναφερθεί στην προσπάθεια που θα καταβάλει η χώρα μας για να υποστηρίξει τον Λίβανο στην ανοικοδόμηση του και στη σταθεροποίηση του, όπως επίσης και στην ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων του.
«Το παρακολουθούμε» λέει χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή στο protothema.gr η οποία επισημαίνει ότι δεν ήταν ένας αιφνιδιασμός αυτή η τουρκική κίνηση. Άλλωστε η ίδια πηγή ενημέρωσης υπενθυμίζει ότι η Αθήνα ανέμενε την τουρκική αντίδραση μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και τα θαλάσσια πάρκα.
Το θέμα του ουκρανικού drone όπως πληροφορείται το protothema.gr δεν συζητήθηκε όμως ευδίακριτη η ελληνική ενόχληση για τη στάση που τηρείται μέχρι και σήμερα ότι από τις ουκρανικές αρχές.
«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030».
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, ώστε να διαφυλαχθεί ακόμη περισσότερο η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων δυνάμεων.
Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Διδυμότειχο και Κάρπαθο λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών
Παράλληλα, άναψε το «πράσινο φως» για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και η πρόσκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως είχε μεταδώσει το protothema.gr.
Επιπλέον με το βλέμμα στραμμένο στις περιφερειακές εξελίξεις, σε διμερές επίπεδο αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων Μ113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό, αποβλέποντας στην σταθεροποίηση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.
Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλάκις αναφερθεί στην προσπάθεια που θα καταβάλει η χώρα μας για να υποστηρίξει τον Λίβανο στην ανοικοδόμηση του και στη σταθεροποίηση του, όπως επίσης και στην ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων του.
Τι άλλο συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑΤην ίδια ώρα, εγινε αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους ενώ κατά πληροφορίες έγινε μια επισκόπηση στα ελληνοτουρκικά με φόντο το προωθούμενο νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα.
«Το παρακολουθούμε» λέει χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή στο protothema.gr η οποία επισημαίνει ότι δεν ήταν ένας αιφνιδιασμός αυτή η τουρκική κίνηση. Άλλωστε η ίδια πηγή ενημέρωσης υπενθυμίζει ότι η Αθήνα ανέμενε την τουρκική αντίδραση μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και τα θαλάσσια πάρκα.
Το θέμα του ουκρανικού drone όπως πληροφορείται το protothema.gr δεν συζητήθηκε όμως ευδίακριτη η ελληνική ενόχληση για τη στάση που τηρείται μέχρι και σήμερα ότι από τις ουκρανικές αρχές.
Η αναφορά Μαρινάκη στο ΚΥΣΕΑΑπό την πλευρά του, ανερόμενος στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σημείωσε:
«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα