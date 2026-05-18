Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: 6,3 εκατ. επιβάτες και κέρδη 18,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026
H εταιρεία διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026
Tα επιλεγμένα μη ελεγμένα οικονομικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καταγράφοντας αυξημένη κίνηση επιβατών κατά 8,1% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2025. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η επιβατική κίνηση ήταν ανθεκτική και οι επιδόσεις σταθερές σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο
Τα κύρια σημεία, όπως τα ανακοίνωσε η εταιρεία:
• Η επιβατική κίνηση το 1ο Τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 6,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το 1 ο Τρίμηνο του 2025.
• Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα μειώθηκαν κατά 7,1 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 5,7% σε 117,9 εκατ. ευρώ το 1ο Τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 και έληξε την 30η Απριλίου 2026.
• Το Προσαρμοσμένο EBITDA1,2 διαμορφώθηκε σε 55,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 14,9% σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2025 λόγω της επίδρασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε με στόχο την ευθυγράμμιση της κερδοφορίας με το ρυθμιστικό πλαίσιο.
• Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, προκειμένου τα αποτελέσματα των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση να παραμείνουν εναρμονισμένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, μετά την εξάντληση του Μεταφερόμενου Ποσού
• Το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) για το 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 15 Μαΐου, με ποσοστό συμμετοχής 87,64% και αντλώντας κεφάλαια ύψους 83,25 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προστεθούν στο Κεφάλαιο Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.
• Το Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη: οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν για τον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων και τον νέο Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου (ECI) για τα κτίρια του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ανάθεση να αναμένεται εντός του Β’ Εξαμήνου του 2026.
• H Εταιρεία διατηρεί τις προβλέψεις της για το 2026.
