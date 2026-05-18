Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ για τον ναυτικό αποκλεισμό: «Ο Κόλπος του Ομάν μπορεί να γίνει νεκροταφείο»
O Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ως πράξη πολέμου και διαμήνυσε ότι η απάντηση της χώρας θα είναι στρατιωτική
Νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε την Κυριακή το Ιράν, με τον στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη της χώρας να προειδοποιεί ότι ο Κόλπος του Ομάν θα μπορούσε να μετατραπεί σε «νεκροταφείο» για αμερικανικά πολεμικά πλοία, εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση της έντασης και η στρατιωτική παρουσία της Ουάσινγκτον στην περιοχή.
Ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ως πράξη πολέμου και διαμήνυσε ότι η απάντηση της χώρας θα είναι στρατιωτική.
«Η στρατιωτική μου συμβουλή προς τις ΗΠΑ είναι να υποχωρήσουν πριν ο Κόλπος του Ομάν μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα πλοία τους. Διαφορετικά, θεωρούμε ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός είναι πράξη πολέμου και η απάντηση σε αυτό αποτελεί φυσικό μας δικαίωμα», δήλωσε ο Ρεζαΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση.
Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η μέχρι τώρα αυτοσυγκράτηση της Τεχεράνης δεν πρέπει να εκληφθεί ως αποδοχή πιέσεων ή απειλών από την αμερικανική πλευρά.
«Αν δείξαμε υπομονή μέχρι τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, αμφισβήτησε τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι οι λόγοι που επικαλούνταν επί δεκαετίες οι ΗΠΑ για την παρουσία τους στην περιοχή δεν υφίστανται πλέον.
«Η Αμερική έρχεται εδώ και φέρνει τα πολεμικά της πλοία. Ποιος είναι ο εχθρός της; Κάποτε έλεγαν ότι ήρθαν για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πια», είπε.
Ο Ρεζαΐ αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν ανοιχτά για το διεθνές εμπόριο, αλλά όχι για στρατιωτικές επιχειρήσεις ή κινήσεις που, όπως είπε, απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής.
«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για το εμπόριο, αλλά θα κλείσουν για στρατιωτικές συγκεντρώσεις δυνάμεων και για κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ασφάλειας», δήλωσε.
Με πληροφορίες από Anadolu
