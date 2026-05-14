«Φόρος λήθης»: 1 στους 2 Έλληνες χρεώνεται για ξεχασμένες συνδρομές
«Φόρος λήθης»: 1 στους 2 Έλληνες χρεώνεται για ξεχασμένες συνδρομές
Τι δείχνει έρευνα της Dynata για λογαριασμό της Revolut - Το προφίλ του Έλληνα «sub-ghoster»
Οι μισοί Έλληνες πληρώνουν συνδρομές που δεν χρησιμοποιούν σύμφωνα με έρευνα της Dynata που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Revolut. H ίδια έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως το 32% των Ελλήνων ξοδεύει συνολικά μεταξύ 50€ και 100€ τον μήνα.
Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Για την Ελλάδα, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες streaming. Σχεδόν ένας στους τρεις διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Για την Ελλάδα, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες streaming. Σχεδόν ένας στους τρεις διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα