5 κατοικίες που αποθεώνουν την ευζωία



1. Interior design: V apartment, Studio Bonarchi

2. Aρχιτεκτονική: Σπίτι στον Φαλατάδο, Τήνος, Bobotis+Bobotis architects

Φαλατάδο, Τήνος / Φωτογραφίες: Ιωάννα Ρουφοπούλου

3. Αρχιτεκτονική: Σπίτι διακοπών, Πόρτο Χέλι, A2 architects

Πόρτο Χέλι / Φωτογραφίες: Γιώργος Κορδάκης





4. Αρχιτεκτονική: Βίλλα Antiparos 1, Tsolakis architects

5.Αρχιτεκτονική: Sheltered Villas, A&M architects

Sheltered Villas, Κάρπαθος

Σε ένα Art Deco διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, με θέα στον Εθνικό Κήπο και την αύρα της παλιάς πολιτείας, ο Βαγγέλης Μπόνιος και η ομάδα του ανέλαβαν μια πρόκληση αναγέννησης. Το brief του ιδιοκτήτη ήταν σαφές: ένα αυστηρά ανδρικό στυλ εμπνευσμένο από τη δεκαετία του '40. Boiserie βαμμένο σε μαύρο, πόρτες με γυαλιστερά πανέλα, πλούσιες γυψοδουλειές και δάπεδα από σκούρο δρυ συνθέτουν ένα σκηνικό film noir. Μεταξωτές και βελούδινες υφάσματα σε γκρι αποχρώσεις, δέρμα, μπρούτζος και λευκό μάρμαρο ολοκληρώνουν μια σύνθεση όπου το παρελθόν και το παρόν συναντώνται σε ασπρόμαυρη, διαχρονική αρμονία.Ένα παραδοσιακό σπίτι του 1910 στο ορεινό χωριό Φαλατάδος της Τήνου μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο κατοικήσιμο σπίτι, διατηρώντας την ιστορική του ψυχή. Το κατώι, που κάποτε στέγαζε ζώα και πιεστήριο κρασιού, μετατράπηκε σε υπνοδωμάτιο με αποθηκευτικούς χώρους, ενώ το ανώι παρέμεινε ο κεντρικός χώρος διαβίωσης. Η προσθήκη ενός μεταλλικού δοκαριού και ενός ημιωρόφου δημιούργησε ένα επιπλέον ανοιχτό υπνοδωμάτιο. Τα αυθεντικά δοκάρια διατηρήθηκαν με σεβασμό. Η μακριά κουζίνα με τη μοντερνοποιημένη ξυλόσομπα θερμαίνει το σπίτι τον χειμώνα, ενώ ο μικρός κήπος με βότανα και η πρόσβαση στην ταράτσα με θέα στο Βενετικό Κάστρο του Εξωμβούργου ολοκληρώνουν μια αρμονική σύνθεση παλιού και νέου.Στην περιοχή Κόστα του Πόρτο Χέλι, το αρχιτεκτονικό γραφείο A2 Architects σχεδίασε μια σύγχρονη εξοχική κατοικία 350 τ.μ. που αναπτύσσεται σε σχήμα «Τ» ακολουθώντας τη γραμμικότητα του οικοπέδου. Η σύνθεση επιδιώκει τη διαρκή επικοινωνία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με μεγάλα κουφώματα που πλαισιώνονται από τοιχία τοπικής πέτρας. Τα βατά δώματα μετατρέπονται σε ζώνες χαλάρωσης με καθιστικά και φύτευση, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και τις Σπέτσες. Μια μακρόστενη πισίνα ενισχύει τη γραμμική λογική της κατοικίας, ενώ η χρήση φυσικών υλικών όπως μάρμαρο και τοπική πέτρα εντάσσουν αρμονικά το κτίριο στο τοπίο.Στην Αντίπαρο, σε μια απότομη πλαγιά με θέα στο κανάλι Πάρου και τις Κυκλάδες, η υπόσκαφη βίλα αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα ενταγμένη αρμονικά στη βραχώδη τοπογραφία. Τρία υπόσκαφα κτίρια και ένα υπέργειο συνθέτουν ένα σύνολο ήπιας αρχιτεκτονικής επέμβασης. Οι κοινόχρηστοι χώροι διαχωρίζονται από τα υπνοδωμάτια μέσω ενός υπαίθριου διαδρόμου, ενώ μεγάλες αναπαυτικές εξωτερικές ζώνες πλαισιώνουν το σύνολο. Επιμήκεις σχισμές στο έδαφος φωτίζουν τους υπόσκαφους χώρους δημιουργώντας σκηνογραφική ατμόσφαιρα. Τοπική πέτρα, ξύλο καστανιάς και λυγαριά αποτελούν τα κύρια υλικά, ενώ οι βιοκλιματικές πέργκολες προσφέρουν σκιασμό και προστασία από τους βόρειους ανέμους.Στην Κάρπαθο, στα περίχωρα του χωριού Μενετές, τρεις βίλες αναδύονται διακριτικά από ένα οικόπεδο 12.000 τ.μ. με κλίση 23%. Τοποθετημένες αμφιθεατρικά και παράλληλα, προκειμένου να έχουν όλες θέα, προσφέρουν ανεμπόδιστο ορίζοντα προς το Αιγαίο διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητα των χρηστών. Μερικώς υπόγειες, ακολουθούν τη φυσική τοπογραφία με ελάχιστη επέμβαση, ενώ λευκές καθαρές λωρίδες λειτουργούν ως τοίχοι αντιστήριξης, δημιουργώντας τη μοναδική αντίθεση ανάμεσα στο τεχνητό και το φυσικό. Μεγάλα ανοίγματα, φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλο και λευκό τσιμέντο ντύνουν τους χώρους με αυθεντικό χαρακτήρα. Η πισίνα κάθε βίλας διεισδύει στο εσωτερικό, εξαλείφοντας τα όρια μεταξύ μέσα και έξω.Κεντρική φωτογραφία: Sheltered Villas, A&M architects