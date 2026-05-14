Ένταση σε φοιτητική κινητοποίηση στη Σερβία, αυτοκίνητο παρέσυρε 90χρονο
Ένας ηλικιωμένος 90 ετών τραυματίστηκε μπροστά από την νομική σχολή στο Βελιγράδι όταν παρασύρθηκε από όχημα το οποίο εμβόλισε μπλόκο φοιτητών και πολιτών. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει συγκέντρωση φοιτητών που τηρούσαν 16 λεπτών σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Οι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών δεν του το επέτρεψαν και αφού αρχικά βγήκε από το όχημα και επιτέθηκε σε κάποιους συγκεντρωθέντες στη συνέχεια έκανε όπισθεν, χτύπησε τον ηλικιωμένο και προσπάθησε να διαφύγει. «Οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει με τη βία τη διασταύρωση όπου βρίσκονταν πολίτες και φοιτητές. Ξέσπασε καβγάς, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε τον συνάδελφό μας, έναν φοιτητή Νομικής, στην συνέχεια έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και χτύπησε έναν άνδρα περίπου 90 ετών, ο οποίος στεκόταν μαζί μας στη διασταύρωση», αναφέρουν οι φοιτητές στο Instagram.


Η αστυνομία που παρακολουθούσε το επεισόδιο χωρίς να παρεμβαίνει αναγκάστηκε να επέμβει συλλαμβάνοντας τον δράστη. Ο τραυματίας οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο 'Αμεσης Βοήθειας όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαπιστώθηκε κάταγμα στον μηρό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη περίπτωση αυτοκινήτου που χτυπά φοιτητές και συμμετέχοντες σε αντικυβερνητικά μπλόκα και διαμαρτυρίες τα οποία ξεκίνησαν μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ.

Μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά τον Ιανουάριο του 2025 όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φοιτητές που κρατούσαν αποκλεισμένη διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Τον ίδιο μήνα, αυτοκίνητο χτύπησε έναν νεαρό που συμμετείχε σε φοιτητική διαμαρτυρία στο Νέο Βελιγράδι. Στην ίδια συγκέντρωση μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο οδόστρωμα αφού την παρέσυρε αυτοκίνητο. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς έδωσε χάρη στην οδηγό του αυτοκινήτου, η οποία ήταν ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας.

Ο Βούτσιτς έδωσε επίσης χάρη σε τέσσερις ακτιβιστές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Νόβι Σαντ με ρόπαλα του μπέιζμπολ τον Ιανουάριο του 2025.
