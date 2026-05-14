Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκροί πέντε Ιταλοί τουρίστες που είχαν πάει για κατάδυση
Τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκροί πέντε Ιταλοί τουρίστες που είχαν πάει για κατάδυση
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή της κατάδυσης ήταν δυσμενείς
Πέντε Ιταλοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες. Ανάμεσα στα θύματα φέρεται να βρίσκεται και μία ερευνήτρια από τη Γένοβα.
Η εξαφάνιση των δυτών δηλώθηκε περίπου στις 10:45 (ώρα Ιταλίας), με τις Αρχές να ξεκινούν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν οι σοροί και των πέντε αγνοουμένων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Ιταλοί τουρίστες επέβαιναν σε σκάφος καταδυτικών κρουαζιέρων που διαχειρίζονται ιδιώτες. Οι δύτες πραγματοποίησαν πρωινή κατάδυση κοντά στην περιοχή Alimathaa, όμως μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν αναδυθεί, γεγονός που οδήγησε το πλήρωμα να ειδοποιήσει τις Αρχές.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
Η εξαφάνιση των δυτών δηλώθηκε περίπου στις 10:45 (ώρα Ιταλίας), με τις Αρχές να ξεκινούν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν οι σοροί και των πέντε αγνοουμένων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Ιταλοί τουρίστες επέβαιναν σε σκάφος καταδυτικών κρουαζιέρων που διαχειρίζονται ιδιώτες. Οι δύτες πραγματοποίησαν πρωινή κατάδυση κοντά στην περιοχή Alimathaa, όμως μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν αναδυθεί, γεγονός που οδήγησε το πλήρωμα να ειδοποιήσει τις Αρχές.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή της κατάδυσης ήταν δυσμενείς. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για την περιοχή, η οποία παρέμενε σε ισχύ και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione https://t.co/mGJWpKkkEF— Repubblica (@repubblica) May 14, 2026
🟡 Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu ei corpi sarebbero già stati ritrovati.… pic.twitter.com/ofrMfAgWRK— Sky tg24 (@SkyTG24) May 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα