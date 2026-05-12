Ο δούκας που «κατέχει το μισό Λονδίνο» πουλά ακίνητα $1 δισ. στις ΗΠΑ μετά το σοκ στο real estate
Η Grosvenor του Δούκα του Γουέστμινστερ σχεδιάζει να πουλήσει αμερικανικά ακίνητα σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κρίση στη βορειοαμερικανική αγορά real estate
Η Grosvenor Group Holdings, η ιστορική εταιρεία ακινήτων του δισεκατομμυριούχου Δούκα του Γουέστμινστερ Χιου Γκρόσβενορ —γνωστού και ως «του ανθρώπου στον οποίο ανήκει το μισό Λονδίνο»— σχεδιάζει να αποχωρήσει από την άμεση παρουσία της στις ΗΠΑ, βγάζοντας προς πώληση αμερικανικά ακίνητα συνολικής αξίας σχεδόν 1 δισ. δολαρίων.
Η βρετανική Grosvenor Group Holdings, μια εταιρεία με ιστορία που ξεκινά από το 1677 και χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 9,5 δισ. λιρών —περίπου 13 δισ. δολάρια— σε πολλές χώρες του κόσμου, κατέγραψε ζημιές ύψους 108 εκατ. λιρών στη Βόρεια Αμερική, εξαιτίας της πτώσης των τιμών στην αγορά ακινήτων.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει σταδιακά τα ακίνητα που κατέχει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στο Bloomberg ο διευθύνων σύμβουλος της Grosvenor, Τζέιμς Ρέινορ. Στο εξής, ο όμιλος θα διατηρήσει παρουσία στην περιοχή μόνο μέσω έμμεσων επενδύσεων, είτε μέσα από κοινοπραξίες είτε μέσω συμμετοχών σε άλλες εταιρείες.
