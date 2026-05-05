UniCredit: Ανοιξε και επίσημα τη δημόσια πρόταση €35 δισ. για την εξαγορά της Commerzbank
Την ίδια ώρα, ο Αντρέα Ορσέλ, μιλώντας στο CNBC, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για πλήρη έλεγχο
Η UniCredit άνοιξε επισήμως τη δημόσια πρότασή της για την εξαγορά της Commerzbank, θέτοντας σε κίνηση μια κρίσιμη διαδικασία έξι εβδομάδων που θα καθορίσει το μέλλον της γερμανικής τράπεζας και το ενδεχόμενο απώλειας της ανεξαρτησίας της.
Η περίοδος αποδοχής της πρότασης ξεκίνησε στις 5 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουνίου, με την ιταλική τράπεζα να προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μία της Commerzbank, αποτιμώντας τη συναλλαγή κοντά στα 35 δισ. ευρώ. Με βάση την τιμή ανοίγματος της ημέρας, η προσφορά αντιστοιχεί σε περίπου 32 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 8% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, γεγονός που περιορίζει τα κίνητρα των επενδυτών να ανταποκριθούν.
Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης βελτίωσης των όρων, εφόσον υπάρξει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, επιδιώκει από το 2024 την ενίσχυση της παρουσίας της UniCredit στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με την τράπεζα να κατέχει ήδη περίπου το 30% της Commerzbank.
Ωστόσο, τόσο η γερμανική κυβέρνηση, που διατηρεί ποσοστό 12% στην Commerzbank, όσο και η διοίκηση της τράπεζας αντιτίθενται στη συμφωνία, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την έκβασή της.
Η δομή της προσφοράς διατηρεί χαμηλό premium, με στόχο η UniCredit να υπερβεί οριακά το όριο του 30% χωρίς να αποκτήσει άμεσα τον πλήρη έλεγχο — εξέλιξη που θα ενεργοποιούσε υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς για το σύνολο των μετοχών.
Εάν η προσφορά δεν οδηγήσει σε απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου, η UniCredit αναμένεται να παραμείνει κάτω από το όριο ελέγχου για τουλάχιστον 12 μήνες, προκειμένου να διατηρήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των μετόχων για διανομή αποδόσεων.
