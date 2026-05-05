UniCredit: Ρεκόρ κερδών πριν την προσφορά για Commerzbank
Ιστορικά υψηλά κέρδη κατέγραψε η UniCredit, ενισχύοντας τη θέση του Αντρέα Ορσέλ ενόψει της προσφοράς για την Commerzbank - Τα ετήσια κέρδη αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα 11 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Καταγράφοντας ιστορικές επιδόσεις, η UniCredit ενισχύει τη θέση της ενόψει μιας από τις πιο φιλόδοξες τραπεζικές κινήσεις στην Ευρώπη.
Η UniCredit ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της, ενισχύοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ λίγο πριν από την έναρξη της προσφοράς εξαγοράς για την Commerzbank προς τους μετόχους της.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 3,22 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που τοποθετούσαν το ποσό στα 2,68 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα ανέφερε επίσης ότι αναμένει τα ετήσια κέρδη να φτάσουν τουλάχιστον τα 11 δισ. ευρώ μέσα στο 2026.
Η ισχυρή επίδοση στηρίχθηκε στην αύξηση των εσόδων, με βασικούς μοχλούς την ενίσχυση των προμηθειών και τα μερίσματα από συμμετοχές σε μετοχικά κεφάλαια, τα οποία υπερτριπλασιάστηκαν.
Τα αποτελέσματα δίνουν σημαντική ώθηση στον Ορσέλ, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank μέσω μιας προσφοράς που αναμένεται να ξεκινήσει ακόμη και εντός της ημέρας.
