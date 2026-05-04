Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο λόγω της αβεβαιότητας για τα Στενά του Ορμούζ παρά την «Επιχείρηση Ελευθερίας» του Τραμπ
Τα συμβόλαια του πετρελαίου ανακάμπτουν μετά από διήμερη πτώση
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας μετά από διήμερη πτώση, καθώς πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ ενέτειναν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να καθοδηγεί πλοία μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος.
Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει οποιεσδήποτε αμερικανικές δυνάμεις εισέλθουν στο στενό, καλώντας παράλληλα εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα να μην κινούνται χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Η τιμή του Brent κινείται το πρωί στο επίπεδο των $110 με άνοδο της τάξης του 2% και το αμερικανικό αργό WTI στα $103 με κέρδη 1,5%.
Η πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, με την ονομασία «Επιχείρηση Ελευθερίας», αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εξόδου πολιτικών πλοίων με σημαίες ουδέτερων χωρών από τη διαφιλονικούμενη θαλάσσια οδό, ώστε να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητά τους, με την εφαρμογή να ξεκινά εντός της ημέρας.
Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόσφατη 14-σημείων πρότασή του, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες για διπλωματική αποκλιμάκωση.
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει έντονη άνοδο από τις αρχές του έτους, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ουσιαστική διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να διαταράσσουν τις παγκόσμιες αγορές.
