Ισχυρές απώλειες στο Χρηματιστήριο – Βουτιά άνω του 3% για τις τράπεζες

Στο «κόκκινο» έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συντονίστηκε με το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, βάζοντας παράλληλα τέλος στο διήμερο ανοδικό σερί. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε κάτω από τη «ζώνη» των 2.250 μονάδων και οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -3%. Όλα τα φώτα πέφτουν πλέον στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (15/5), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 52,02 μονάδες ή -2,26% και έκλεισε στις 2.246,82 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.246,47 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.284 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε απώλειες -1,46%, ενώ η απόδοσή του από την έναρξη της φετινής χρονιάς ανέρχεται σε +5,95%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επιστρέφει στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με την άνοδο του πετρελαίου να επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές κάνουν λόγο για συνέχιση της αυξημένης μεταβλητότητας και τάσεις συσσώρευσης εν όψει του Σαββατοκύριακου, με τους traders να κινούνται επιλεκτικά γύρω από συγκεκριμένα επιχειρηματικά ορόσημα.

Τραπεζικές ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

Απώλειες -3,52% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.536,60 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -2,39% στις 5.695,09 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,51% στις 2.971,40 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο τραπεζικός δείκτης διολίσθησε -3,48%, ο Large Cap υποχώρησε κατά -1,61%, ενώ ο Mid Cap σημείωσε κέρδη +0,8%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 238,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 30,2 εκατ. ευρώ έκανε η ΔΕΗ και ακολούθησε η Πειραιώς με 28 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 161,86 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 74 μετοχές, θετικό για 28, ενώ 19 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -4,79% στα 3,721 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-4,09% στα 8,3 ευρώ), η Alpha Bank (-3,88% στα 3,57 ευρώ) και η Εθνική (-3,63% στα 13,8 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,05% στα 9,325 ευρώ, ενώ αντίθετα η CrediaBank ενισχύθηκε κατά +0,16% στο 1,256 ευρώ και η Optima bank κατά +1,6% στα 10,16 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy οπισθοχώρησε κατά -4,14% στα 25,02 ευρώ. Με απώλειες άνω του -2% ακολούθησαν η Titan (-2,93% στα 47,76 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-2,85% στα 10,22 ευρώ), η ΔΕΗ (-2,81% στα 19,75 ευρώ), η Viohalco (-2,51% στα 18,64 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,23% στα 41,12 ευρώ) και η Metlen (-2,11% στα 38,98 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Coca-Cola HBC (-1,86% στα 47,6 ευρώ), η Aktor (-1,64% στα 10,8 ευρώ), η Aegean (-1,6% στα 11,08 ευρώ), η Allwyn (-1,57% στα 11,945 ευρώ) και η Σαράντης (-1,44% στα 15,04 ευρώ). Στον αντίποδα, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ElvalHalcor (+2,19% στα 5,59 ευρώ, ρεκόρ 19 ετών – Ιούνιος 2007), ο ΟΤΕ (+1,95% στα 18,86 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Μάιος 2008) και η HELLENiQ ENERGY (+1,23% στα 9,89 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ διολίσθησε κατά -4,01% και έκλεισε στα 3,235 ευρώ. Πάνω από -1% έχασαν η Intracom Holdings (-1,54% στα 3,51 ευρώ), η Qualco (-1,21% στα 5,72 ευρώ), ο ΟΛΠ (-1,17% στα 38 ευρώ) και ο ΟΛΘ (-1,04% στα 37,9 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, αξιόλογα κέρδη σημείωσαν η Κρι Κρι (+2,04% στα 25 ευρώ), η Trade Estates (+1,49% στα 2,04 ευρώ) και η Ideal (+1,34% στα 6,83 ευρώ).

Εν αναμονή των αυξήσεων κεφαλαίου σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε σήμερα η HELLENiQ ENERGY, η οποία ανακοίνωσε εξαιρετικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα του ομίλου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, προσφέροντας παράλληλα μια σαφή και θετική εικόνα για την πορεία ολόκληρου του ενεργειακού κλάδου.

Η προσοχή είναι στραμμένη και στη ΔΕΗ, καθώς η γενική συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για την ιστορική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που οδηγεί πολλούς επενδυτές σε συντηρητικές κινήσεις με σκοπό τη διατήρηση ρευστότητας για να συμμετάσχουν στην έκδοση.

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται και στον ΑΔΜΗΕ, καθώς ανακοινώθηκε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τιμή διάθεσης το 1 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα προχωρήσει σε δική της κεφαλαιακή ενίσχυση, η οποία θα ανέλθει σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 8,65 εκατ. νέων μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025 (άσκηση του δικαιώματος από 2.166 μετόχους συνολικά με τιμή διάθεσης 9,62 ευρώ ανά μετοχή).

Η Orilina Properties διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 4,43 εκατ. ευρώ). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Στο κόκκινο τα χρηματιστήρια του εξωτερικού

Τεχνολογικό sell off καταγράφεται στη Wall Street, η οποία διορθώνει από τα ιστορικά υψηλά. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,9%, ο S&P 500 κατά -1,2% και ο Nasdaq κατά -1,7%. Προηγουμένως ο Dow Jones είχε ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 50.000 μονάδων, ο S&P 500 είχε κλείσει για πρώτη φορά πάνω από τις 7.500 μονάδες, ενώ οι βασικοί δείκτες οδεύουν προς την 7η συνεχόμενη εβδομάδα κερδών. Το αρνητικό κλίμα εντάθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ, που άφησε τους επενδυτές με την… απορία λόγω της έλλειψης ουσιαστικών εξελίξεων στο διμερές εμπόριο.

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν εκ νέου στους πληθωριστικούς κινδύνους. Επίσης, το κλίμα στο Λονδίνο γίνεται πιο «βαρύ», καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωκομματική αμφισβήτηση της ηγεσίας του. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά -1,6% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου υποχωρούν μεταξύ -1,5% και -2,1%.



Πηγή: newmoney.gr