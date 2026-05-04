Οι ΗΠΑ καλούν πλοία να περάσουν από «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» κοντά στο Ομάν, για να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ καλούν πλοία να περάσουν από «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» κοντά στο Ομάν, για να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ
Μετά την ανακοίνωση Τραμπ για το σχέδιο «Ελευθερία», ο ναυτικός συνασπισμός Joint Maritime Information Center γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» νότια των βασικών ναυτιλιακών διαδρομών
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν προσπάθεια για να «καθοδηγήσουν» πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, σε μια κίνηση με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις που συνεχίζονται στις παγκόσμιες αγορές, παρά τη μείωση της έντασης των συγκρούσεων εδώ και, περίπου, ένα μήνα.
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το λεγόμενο «Project Freedom», το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center) γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» νότια των βασικών ναυτιλιακών διαδρομών, καλώντας τα πλοία να βρίσκονται σε στενό συντονισμό με τις αρχές του Ομάν λόγω της αναμενόμενης αυξημένης κυκλοφορίας.
Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται μεταξύ ιρανικού και ομανικού εδάφους, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Το κέντρο προειδοποιεί ότι η διέλευση κοντά στις συνήθεις διαδρομές, γνωστές ως «traffic separation scheme», στις οποίες επιχειρούν Ιρανοί, θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, λόγω της παρουσίας ναρκών που δεν έχουν πλήρως εντοπιστεί και εξουδετερωθεί.
Η ανακοίνωση της ναυτικής δύναμης υπό αμερικανική ηγεσία σηματοδοτεί την έναρξη μιας προσπάθειας για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να διαταράξει την εύθραυστη εκεχειρία που διατηρείται, παρά την απουσία προόδου στα ζητήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση.
Παραμένει, πάντως, ασαφές εάν κάποιο πλοίο έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής την πρόταση των ΗΠΑ για συνοδεία.
Σύμφωνα με τον Ανίλ Τζάι Σινγκ, αντιπρόεδρο του Indian Maritime Foundation, οι δηλώσεις του Τραμπ ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης. «Με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία; Θα έχουν κάποια προτεραιότητα; Τι θα γίνει με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και οι απαντήσεις παραμένουν ασαφείς.
Απειλές από την Τεχεράνη
Απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που επιχειρήσουν να πλησιάσουν ή να μπουν στα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε ο ιρανικός στρατός, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την έναρξη «Επιχείρηση Ελευθερία» από τις ΗΠΑ.
«Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, ειδικά ο αμερικανικός στρατός, θα δεχθεί επίθεση εάν επιχειρήσει να πλησιάσει και να εισέλθει στά Στενά του Ορμούζ» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιρανικού στρατού.
Στην ίδια δήλωση η Τεχεράνη τονίζει ότι «έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας».
«Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ με όλη μας τη δύναμη και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στο Στενό του Ορμούζ, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους», προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ιράν.
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το λεγόμενο «Project Freedom», το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (Joint Maritime Information Center) γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» νότια των βασικών ναυτιλιακών διαδρομών, καλώντας τα πλοία να βρίσκονται σε στενό συντονισμό με τις αρχές του Ομάν λόγω της αναμενόμενης αυξημένης κυκλοφορίας.
Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται μεταξύ ιρανικού και ομανικού εδάφους, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Το κέντρο προειδοποιεί ότι η διέλευση κοντά στις συνήθεις διαδρομές, γνωστές ως «traffic separation scheme», στις οποίες επιχειρούν Ιρανοί, θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, λόγω της παρουσίας ναρκών που δεν έχουν πλήρως εντοπιστεί και εξουδετερωθεί.
Η ανακοίνωση της ναυτικής δύναμης υπό αμερικανική ηγεσία σηματοδοτεί την έναρξη μιας προσπάθειας για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο να διαταράξει την εύθραυστη εκεχειρία που διατηρείται, παρά την απουσία προόδου στα ζητήματα που οδήγησαν στη σύγκρουση.
Παραμένει, πάντως, ασαφές εάν κάποιο πλοίο έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής την πρόταση των ΗΠΑ για συνοδεία.
Θέλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και εγγυήσεις οι ναυτιλιακέςΣτελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που μίλησαν στο Bloomberg ανέφεραν ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς και εγγυήσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ύπαρξη ναρκών και η προστασία από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις. Οι ίδιοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος.
Σύμφωνα με τον Ανίλ Τζάι Σινγκ, αντιπρόεδρο του Indian Maritime Foundation, οι δηλώσεις του Τραμπ ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης. «Με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία; Θα έχουν κάποια προτεραιότητα; Τι θα γίνει με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και οι απαντήσεις παραμένουν ασαφείς.
Απειλές από την Τεχεράνη
Απειλές ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που επιχειρήσουν να πλησιάσουν ή να μπουν στα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε ο ιρανικός στρατός, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την έναρξη «Επιχείρηση Ελευθερία» από τις ΗΠΑ.
«Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη, ειδικά ο αμερικανικός στρατός, θα δεχθεί επίθεση εάν επιχειρήσει να πλησιάσει και να εισέλθει στά Στενά του Ορμούζ» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιρανικού στρατού.
Στην ίδια δήλωση η Τεχεράνη τονίζει ότι «έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας».
«Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ με όλη μας τη δύναμη και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στο Στενό του Ορμούζ, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους», προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα