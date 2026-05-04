ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να συντονιστούν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν
ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να συντονιστούν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν
Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτική δράση στο Ορμούζ χωρίς σαφές πλαίσιο, είπε ο Γάλλος πρόεδρος - Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν 22 μέλη πληρώματος ιρανικού πλοίου
Να προχωρήσουν σε «συντονισμένο» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Δευτέρας, την ώρα που ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει την αποστολή συνοδείας πλοίων στην περιοχή.
«Αυτό που θέλουμε πάνω απ’ όλα είναι ένα συντονισμένο άνοιγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν — αυτή είναι η μόνη λύση για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών στην Αρμενία.
Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση χωρίς σαφές πλαίσιο. «Δεν πρόκειται να λάβουμε μέρος σε καμία στρατιωτική επιχείρηση σε ένα πλαίσιο που μου φαίνεται ασαφές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, ηγούνται των προσπαθειών για τη συγκρότηση διεθνούς συνασπισμού που θα διασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών μετά την αποκατάσταση της ειρήνης.
Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν 22 μέλη πληρώματος ιρανικού πλοίου
Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», απελευθερώνοντας 22 μέλη πληρώματος που κρατούνταν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Πακιστάν και πρόκειται να παραδοθούν στις ιρανικές αρχές.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ιρανικό πλοίο θα επιστραφεί επίσης στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, προκειμένου, μετά τις απαραίτητες επισκευές, να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες του.
«Αυτό που θέλουμε πάνω απ’ όλα είναι ένα συντονισμένο άνοιγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν — αυτή είναι η μόνη λύση για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών στην Αρμενία.
Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση χωρίς σαφές πλαίσιο. «Δεν πρόκειται να λάβουμε μέρος σε καμία στρατιωτική επιχείρηση σε ένα πλαίσιο που μου φαίνεται ασαφές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, ηγούνται των προσπαθειών για τη συγκρότηση διεθνούς συνασπισμού που θα διασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών μετά την αποκατάσταση της ειρήνης.
France's Macron calls for a "coordinated reopening of the Strait of Hormuz between Iran and the United States" but rules out French participation in Trump's Project Freedom, saying, "We are not going to participate in something that is not clear"— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) May 4, 2026
👉 Full details on i24NEWS:… pic.twitter.com/rzBXbI2lhR
Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν 22 μέλη πληρώματος ιρανικού πλοίου
Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», απελευθερώνοντας 22 μέλη πληρώματος που κρατούνταν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Πακιστάν και πρόκειται να παραδοθούν στις ιρανικές αρχές.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ιρανικό πλοίο θα επιστραφεί επίσης στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, προκειμένου, μετά τις απαραίτητες επισκευές, να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα