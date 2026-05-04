ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να συντονιστούν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία ΗΠΑ Ιράν Εμανουέλ Μακρόν Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να συντονιστούν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν

Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτική δράση στο Ορμούζ χωρίς σαφές πλαίσιο, είπε ο Γάλλος πρόεδρος - Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν 22 μέλη πληρώματος ιρανικού πλοίου

ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να συντονιστούν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν
Να προχωρήσουν σε «συντονισμένο» άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Δευτέρας, την ώρα που ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει την αποστολή συνοδείας πλοίων στην περιοχή.

«Αυτό που θέλουμε πάνω απ’ όλα είναι ένα συντονισμένο άνοιγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν — αυτή είναι η μόνη λύση για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών στην Αρμενία.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση χωρίς σαφές πλαίσιο. «Δεν πρόκειται να λάβουμε μέρος σε καμία στρατιωτική επιχείρηση σε ένα πλαίσιο που μου φαίνεται ασαφές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία, μαζί με τη Βρετανία, ηγούνται των προσπαθειών για τη συγκρότηση διεθνούς συνασπισμού που θα διασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών μετά την αποκατάσταση της ειρήνης.



Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν 22 μέλη πληρώματος ιρανικού πλοίου

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως «μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», απελευθερώνοντας 22 μέλη πληρώματος που κρατούνταν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Πακιστάν και πρόκειται να παραδοθούν στις ιρανικές αρχές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ιρανικό πλοίο θα επιστραφεί επίσης στα χωρικά ύδατα του Πακιστάν, προκειμένου, μετά τις απαραίτητες επισκευές, να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες του.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης