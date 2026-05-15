Μάρκο Σίλβα: Πρώτο φαβορί για διάδοχος του Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα
SPORTS
Μάρκο Σίλβα Φούλαμ Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο

Μάρκο Σίλβα: Πρώτο φαβορί για διάδοχος του Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα

Σύμφωνα με την «A Βola» ο τεχνικός της Φούλαμ αφήνει την Premier League για να επιστρέψει στην πατρίδα της

Μάρκο Σίλβα: Πρώτο φαβορί για διάδοχος του Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Μάρκο Σίλβα είναι ο πρώτος στόχος για τον πάγκο της Μπενφίκα

Σύμφωνα με την «Α Bola» ο Πορτογάλος τεχνικός είναι το μεγάλο φαβορί για να είναι ο αντί Μουρίνιο αφού ο Special One αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης και οδεύει προς την Ρεάλ Μαδρίτης. 

Ο Μάρκο Σίλβα είναι από το 2021 στη Φούλαμ αλλά δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Λονδίνο με τα δημοσιεύματα να τον θέλουν να είναι αρνητικός να μετακομίσει στο Νότιγχαμ για να αναλάβει τη Φόρεστ. 

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού στην Πορτογαλία έχει προπονήσει την Εστορίλ και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Μπενφίκα να του δίνει γη και ύδωρ για να αναλάβει και να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης