Τραπεζικό alert για κενό 4 δισ. ευρώ στους πόρους του RRF
Πολλά έργα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου - Αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος δανεισμού και καθυστερήσεις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Ποιο είναι το σχέδιο των τραπεζών
Ανεπάρκεια κονδυλίων ύψους μέχρι και 4 δισ. ευρώ φαίνεται να παρουσιάζει η χρηματοδότηση των έργων μέσω RRF, γεγονός το οποίο έχει δημιουργήσει συναγερμό στις τράπεζες που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με το αρμόδιο Υπουργείο αναζητώντας λύσεις.
Οι διμερείς συσκέψεις δίνουν και παίρνουν και η σημαντική πίεση που υφίσταται από την πλευρά των επιχειρήσεων κάνει επιτακτική την εξεύρεση κάποιων λύσεων.
Η υπερβάλλουσα ζήτηση αλλά και οι εκταμιεύσεις των πόρων από την Ε.Ε. που δυστυχώς διαμορφώθηκαν με βάση τη ζήτηση της περασμένης χρονιάς έχουν οδηγήσει σε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις για έργα που εν πολλοίς η αξιολόγησή τους έχει ολοκληρωθεί.
Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν έργα πράσινης μετάβασης, τον ξενοδοχειακό κλάδο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Για τα έργα αυτά οι εταιρίες έχουν ετοιμάσει φακέλους και έχουν καταβάλει κονδύλια σημαντικά για συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες ενώ μαθαίνουν τώρα πως η δεξαμενή του RRF δεν επαρκεί.
