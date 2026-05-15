Απώλειες στο Χρηματιστήριο, απότομο φρένο στο διήμερο ανοδικό σερί
Απώλειες στο Χρηματιστήριο, απότομο φρένο στο διήμερο ανοδικό σερί
Τραπεζικές πιέσεις στο ταμπλό - Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται στο επίκεντρο χάρη στα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το κλίμα νευρικότητας που επικρατεί στις υπόλοιπες αγορές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επιστρέφει στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με την άνοδο του πετρελαίου να επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές προβλέπουν βραχυπρόθεσμα συνέχιση της αυξημένης μεταβλητότητας και τάσεις συσσώρευσης εν όψει του Σαββατοκύριακου, με τους traders να κινούνται επιλεκτικά γύρω από συγκεκριμένα επιχειρηματικά ορόσημα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (15/5), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,1% και διαπραγματεύεται στις 2.273,61 μονάδες, βάζοντας «φρένο» στο διήμερο ράλι που προηγήθηκε. Σε 13 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.271 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.284 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής πτώσης, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει περίπου -1,8%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές προβλέπουν βραχυπρόθεσμα συνέχιση της αυξημένης μεταβλητότητας και τάσεις συσσώρευσης εν όψει του Σαββατοκύριακου, με τους traders να κινούνται επιλεκτικά γύρω από συγκεκριμένα επιχειρηματικά ορόσημα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (15/5), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,1% και διαπραγματεύεται στις 2.273,61 μονάδες, βάζοντας «φρένο» στο διήμερο ράλι που προηγήθηκε. Σε 13 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.271 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.284 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής πτώσης, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει περίπου -1,8%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα