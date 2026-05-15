Απώλειες στο Χρηματιστήριο, απότομο φρένο στο διήμερο ανοδικό σερί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τραπεζικές πιέσεις στο ταμπλό - Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται στο επίκεντρο χάρη στα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Αριστοτέλης Παππάς
Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το κλίμα νευρικότητας που επικρατεί στις υπόλοιπες αγορές. Το επενδυτικό ενδιαφέρον επιστρέφει στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με την άνοδο του πετρελαίου να επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές προβλέπουν βραχυπρόθεσμα συνέχιση της αυξημένης μεταβλητότητας και τάσεις συσσώρευσης εν όψει του Σαββατοκύριακου, με τους traders να κινούνται επιλεκτικά γύρω από συγκεκριμένα επιχειρηματικά ορόσημα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (15/5), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,1% και διαπραγματεύεται στις 2.273,61 μονάδες, βάζοντας «φρένο» στο διήμερο ράλι που προηγήθηκε. Σε 13 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.271 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.284 μονάδες. Οι τράπεζες ηγούνται της σημερινής πτώσης, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει περίπου -1,8%.

