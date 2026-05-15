Alpha Bank: Οι ενεργειακές ανατιμήσεις πιέζουν την ελληνική οικονομία με επίκεντρο μεταφορές, στέγαση
Alpha Bank: Οι ενεργειακές ανατιμήσεις πιέζουν την ελληνική οικονομία με επίκεντρο μεταφορές, στέγαση
Η άνοδος των τιμών ενέργειας μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας στέγαση, μεταφορές και καταναλωτικές προσδοκίες
Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αρχίζουν να αποτυπώνονται όλο και πιο καθαρά στα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, με την ενέργεια να επανέρχεται στο επίκεντρο των πληθωριστικών πιέσεων. Η νέα ανάλυση της Alpha Bank καταγράφει επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, αποδίδοντας την εξέλιξη κυρίως στην άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.
Η εμπλοκή χωρών με κομβικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, όπως το Ιράν, αλλά και οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, έχουν αυξήσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος διεθνώς. Σύμφωνα με την τράπεζα, αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς για τις επιχειρήσεις, το οποίο σταδιακά περνά στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη χρονική συγκυρία, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αυξημένη εξωτερική ζήτηση, στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως στις υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εμπλοκή χωρών με κομβικό ρόλο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, όπως το Ιράν, αλλά και οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, έχουν αυξήσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος διεθνώς. Σύμφωνα με την τράπεζα, αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς για τις επιχειρήσεις, το οποίο σταδιακά περνά στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη χρονική συγκυρία, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αυξημένη εξωτερική ζήτηση, στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως στις υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα