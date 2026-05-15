Απογοήτευση στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια: Μικρή προσέλευση στον αγώνα με τη Μύκονο
SPORTS
Παναθηναϊκός Μύκονος Basket League Telekom Center Athens

Απογοήτευση στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια: Μικρή προσέλευση στον αγώνα με τη Μύκονο

Η απογοήτευση στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού αποτυπώθηκε από την μικρή προσέλευση στο ματς των Playoffs με τη Μύκονο

Απογοήτευση στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια: Μικρή προσέλευση στον αγώνα με τη Μύκονο
18 ΣΧΟΛΙΑ
Το κλίμα ευφορίας που υπήρχε μετά τα δύο πρώτα ματς της σειράς με την Βαλένθια, έδωσε τη θέση του στην... απογοήτευση.

Τουλάχιστον αυτό ακριβώς αποτυπώθηκε στις εξέδρες του «Telekom Center Athens» όσον αφορά το παιχνίδι των Playoffs κόντρα στη Μύκονο.

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague και μάλιστα με reverse sweep από την ισπανική ομάδα, έφερε την πίκρα και την απογοήτευση στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Απόδειξη; Η μικρή προσέλευση στο Game 1 των Playoffs με αντίπαλο την ομάδα από το νησί των ανέμων.

Αν μη τι άλλο σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το εισιτήριο για το Final Four, η εικόνα στις εξέδρες του T-Center θα ήταν τελείως διαφορετική.

Παρόλα αυτά όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» χάρισαν στους παίκτες το ζεστό τους χειροκρότημα.


Πηγή:www.gazzetta.gr
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης