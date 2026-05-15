Ακίνητα: Λιγότερα σπίτια, περισσότεροι αγοραστές – Μέση αύξηση 3,7% στις τιμές πώλησης στην Ελλάδα

Στις τιμές των νεόδμητων, ης καταγράφηκε στο Μαρούσι (+4,7%) με μέση τιμή, 4.000 ευρώ/τ.μ. και στο Γαλάτσι (+3,9%) με μέση τιμή 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, καταγράφηκαν και πτώσεις τιμών, με τον Διόνυσο να σημειώνει μείωση κατά 2,4% με μέση τιμή 2.000 ευρώ/τ.μ. και την Κηφισιά κατά 2,8% με μέση τιμή 3.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις τόσο στο Διόνυσο όσο και στην Κηφισιά αφορούν τα παλαιά ακίνητα και όχι τα νεόδμητα.Σταη μέση αύξηση τιμών διαμορφώθηκε στο 4,3% για τα νεόδμητα με μέση τιμή 4.745 ευρώ/τ.μ. και στο 3,7% για τα παλαιά ακίνητα με μέση τιμή 3.105 ευρώ/τ.μ.. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε στο Ελληνικό, με τις τιμές των νεόδμητων ακινήτων να αυξάνονται κατά 21,2% και τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στις 6.300 ευρώ/τ.μ. και στη Δάφνη κατά 10,1% με μέση τιμή 3.600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Στις τιμές τωνξεχώρισε η Καλλιθέα με αύξηση κατά 8,8% και μέση τιμή 1.850 €/τ.μ. και το Παλαιό Φάληρο κατά 6,5% με μέση τιμή 3.100 €/τ.μ., ενώ στον Άλιμο οι τιμές των παλαιών ακινήτων ενισχύθηκαν κατά 4,9% με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Σταη μέση αύξηση το 2025 σε σύγκριση με το 2024 ήταν 2,8% για τα νεόδμητα με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 2.967 ευρώ/τ.μ. και κατά 4,3% για τα παλαιά ακίνητα με τη μέση τιμή να είναι 1.750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηράκλειο κατέγραψε ισχυρή άνοδο κατά 10,5% στις τιμές παλαιών ακινήτων με τη μέση τιμή στα 2.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Στονκαι τις όμορες περιοχές δεν καταγράφεται ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις τιμές των δύο κατηγοριών (παλαιών και νεόδμητων), καθώς η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,6% για τα νεόδμητα και τη μέση τιμή στις 3.530 ευρώ/τ.μ. και στο 1,8% για τα παλαιά με μέση τιμή 2.615 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Ιδιαίτερη άνοδος σημειώθηκε στη Νίκαια, όπου οι τιμές των νεόδμητων αυξήθηκαν κατά 11,1% (μέση τιμή 2.000 ευρώ/τ.μ.) και των παλαιών ακινήτων κατά 7,1% (μέση τιμή 1.500 ευρώ/τ.μ.), ενώ στον Κορυδαλλό καταγράφηκε αύξηση 9,5% στις τιμές των παλαιών ακινήτων με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.Στοοι τιμές ενισχύθηκαν αισθητά. Συγκεκριμένα, για τα νεόδμητα αυξήθηκαν κατά 7,8% (μέση τιμή 3.233 ευρώ/τ.μ.) και για τα παλαιά κατά 6,5% (μέση τιμή 2.170 ευρώ/τ.μ.).