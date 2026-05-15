Βρέθηκε το λείψανο 800 ετών που είχε κλαπεί από εκκλησία στην Τσεχία, είναι καλυμμένο με τσιμέντο

Μια θολή φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη σιλουέτα ενός άνδρα ντυμένου στα μαύρα που κουβαλά στα χέρια του αυτό που η αστυνομία είπε ότι ήταν η κάρα της Ζντισλάβα του Λέμπερκ, με τον άνδρα να τρέχει ανάμεσα στα στασίδια της Βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στο Γιαμπλόνε vα Ποντζίστντι, 110 χλμ βόρεια της Πράγας, χθες Τρίτη.







Ο συλληφθείς ομολόγησε ότι έκλεψε την κάρα, η οποία βρισκόταν σε γυάλινη λειψανοθήκη μέσα στον ναό.



Ο άνδρας είπε ότι δεν συμφωνούσε με την έκθεση του λειψάνου σε ένα παρεκκλήσι της βασιλικής και σκόπευε να τη βυθίσει σε σκυρόδεμα και μετά να την πετάξει σε ένα ποτάμι, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Πετρ Ρόιτ.



Ο 35χρονος άνδρας συνελήφθη χθες Πέμπτη στη Μλάντα Μπόλεσλαβ στο κεντρικό τμήμα της χώρας, με την αστυνομία να στέκεται τυχερή στις έρευνες της, πρόσθεσε ο Ρόιτ.



Ο άνδρας έκλεψε την κάρα πριν από τη θεία λειτουργία όταν εκμεταλλευόμενος την ώρα που ο συναγερμός της εκκλησίας απενεργοποιήθηκε, έσπασε τη γυάλινη λειψανοθήκη, πήρε το λείψανο και έφυγε.



«Ξέρουμε ότι ήθελε να τη ρίξει στο ποτάμι σήμερα για να την ξεφορτωθεί με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε ο Ρόιτ. «Αν δεν είχαμε καταφέρει να τον συλλάβουμε, η κάρα πιθανότατα δεν θα είχε βρεθεί ποτέ», τόνισε.



Ο άνδρας είχε ήδη καλύψει την κάρα της Αγίας Ζβισλάβα με τσιμέντο.



Ειδικοί εργάζονται τώρα για να αφαιρέσουν ακέραιο και με ασφάλεια το λείψανο από το τσιμέντο.



Ο επιθεωρητής Γιαν Ουίκα δήλωσε ότι ο άνδρας δήλωσε ένοχος και κατηγορείται για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής. Προφυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης του.



Ο άνδρας, ο οποίος είχε καθαρό ποινικό μητρώο, πλέον αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και οκτώ έτη εάν καταδικαστεί.



Η Ζβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β' το 1995.



«Αυτά είναι καταστροφικά νέα», είχε δηλώσει μετά τη κλοπή ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας Στάνισλαβ Πρίμπιλ στο πρακτορείο ειδήσεων CTK. «Η κάρα ήταν αντικείμενο ευλάβειας από προσκυνητές... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σχεδόν μέρα μεσημέρι κλέβει από την εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πάνω απ' όλα ιστορική αλλά και πνευματική για τους πιστούς».