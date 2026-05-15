Συναγερμός διεθνώς για τα αποθέματα πετρελαίου, οριακή η κατάσταση στις αγορές ενέργειας
Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ πιέζει τη ναυτιλία και απειλεί με ιστορική συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων – Προειδοποιήσεις για επιπτώσεις έως και το 2027
Σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και της ναυτιλίας προκαλεί η συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ, με τις εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη πίεση στα παγκόσμια αποθέματα από τότε που ξεκίνησε η δορυφορική παρακολούθηση inventories το 2018.
Σύμφωνα με ανάλυση της Allied Shipbroking και της Allied QuantumSea Research, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου –μετρημένα σε ημέρες κάλυψης της ζήτησης– εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν στις 98 ημέρες έως τα τέλη Μαΐου 2026, από 101 ημέρες σήμερα, σύμφωνα με προβλέψεις της Goldman Sachs.
Η εικόνα επιδεινώνεται δραματικά λόγω των σοβαρών διαταραχών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser, προειδοποίησε επενδυτές στις 11 Μαΐου ότι η αγορά χάνει περίπου 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για κάθε εβδομάδα που τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόλις δύο έως πέντε πλοία διέρχονται καθημερινά από την περιοχή, όταν πριν από την κρίση οι διελεύσεις έφταναν περίπου τα 70 πλοία ημερησίως.
Ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμη και μετά από εκτροπές φορτίων μέσω αγωγών και έκτακτες αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων, η καθαρή απώλεια στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνεται μεταξύ 9 και 12 εκατ. βαρελιών ημερησίως.
Η κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει σε μαζική κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Η συντονισμένη έκτακτη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τον International Energy Agency στις 11 Μαρτίου 2026 –η μεγαλύτερη στην ιστορία του οργανισμού– εκτιμάται ότι επαρκεί μόλις για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες υπό τους σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσης.
Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά κρατικά στρατηγικά αποθέματα διεθνώς υπολογίζονται σε περίπου 3 δισ. βαρέλια, αναλυτές σημειώνουν ότι ακόμη και αυτά θα μπορούσαν να στηρίξουν την αγορά μόνο για 25 έως 30 εβδομάδες εάν χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά.
