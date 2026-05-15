Eurobank Equities για ΔΕΗ: Αναβάθμιση τιμής στόχου στα €23 με σύσταση «buy» λόγω ισχυρής ανάπτυξης και ΑΠΕ
Η ΔΕΗ συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές ιστορίες ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό κλάδο ενέργειας, σύμφωνα με νέο report της Eurobank Equities που επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» και αυξάνει την τιμή στόχο στα 23 ευρώ από 21 ευρώ προηγουμένως.

Οι αναλυτές αναβαθμίζουν τις εκτιμήσεις EBITDA για την περίοδο 2028-2029 κατά 6%-10%, ενσωματώνοντας μέρος των στόχων του νέου στρατηγικού σχεδίου 2026-2030, αν και εξακολουθούν να διατηρούν πιο συντηρητικές παραδοχές σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας.

Το report προβλέπει ότι τα EBITDA της ΔΕΗ θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 12% την περίοδο 2026-2029, φτάνοντας κοντά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν ακόμη ισχυρότερη δυναμική, με CAGR περίπου 31% έως το τέλος της δεκαετίας.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης θεωρείται η μεταμόρφωση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των δικτύων και των δραστηριοτήτων υψηλότερης αποτίμησης.

