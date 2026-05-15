Euroxx για OTE: Αναβάθμιση σε «overweight» και νέα τιμή-στόχος στα 21,3 ευρώ

Οι συνολικές διανομές του ΟΤΕ προς τους μετόχους εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 560 εκατ. ευρώ ετησίως το 2027 και το 2028 - Περιθώριο ανόδου 16,4% για τη μετοχή