Euroxx για OTE: Αναβάθμιση σε «overweight» και νέα τιμή-στόχος στα 21,3 ευρώ
Οι συνολικές διανομές του ΟΤΕ προς τους μετόχους εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 560 εκατ. ευρώ ετησίως το 2027 και το 2028 - Περιθώριο ανόδου 16,4% για τη μετοχή

Σε αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή του ΟΤΕ σε «overweight» από «equalweight» προχώρησε η Euroxx, θέτοντας παράλληλα νέα τιμή-στόχο στα 21,3 ευρώ ανά μετοχή, από 17,9 ευρώ προηγουμένως, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 16,4%.

Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 5,4 φορές EV/EBITDA για το 2026, επίπεδο που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 11% έναντι διεθνών ομοειδών εταιρειών, στοιχείο που σύμφωνα με την ανάλυση αφήνει περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ο OTE συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή λειτουργική δυναμική στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς του, διατηρώντας παράλληλα ανθεκτική θέση σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

