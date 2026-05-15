Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ
Αναρτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026, με χιλιάδες πολίτες να αναζητούν αν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους των επιταγών διακοπών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω της επίσημης πλατφόρμας ξεπέρασαν τις 800.000, ενώ οι διαθέσιμες επιταγές ανέρχονται σε 300.000. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος.
Τα αποτελέσματα θα μπορείτε να τα δείτε ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr ΕΔΩ
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:
Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)
Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών ΕΔΩ.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ ΕΔΩ.
