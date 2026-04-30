Air France-KLM: Αλμα $2,4 δισ. στο κόστος καυσίμων – Νέα μέτρα από την αεροπορική
Η Air France-KLM ανακοίνωσε ότι αναμένει αύξηση κατά 2,4 δισ. δολάρια στον λογαριασμό καυσίμων για το 2026 εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να οδηγεί τον όμιλο σε νέα μέτρα περιορισμού κόστους και σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για τη φετινή χωρητικότητα πτήσεων.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, το συνολικό κόστος καυσίμων για το 2026 αναμένεται να φτάσει τα 9,3 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 1,1 δισ. θα καταγραφούν στο τρέχον τρίμηνο, με βάση τις υφιστάμενες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου και τις προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων.
Ο όμιλος εκτιμά πλέον ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί φέτος κατά 2% έως 4%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 3% έως 5%. Παράλληλα, εξακολουθεί να αναμένει αύξηση του μοναδιαίου κόστους έως και 2% μέσα στη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης επιβάρυνσης 0,5% από τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις στις καμπίνες των αεροσκαφών.
