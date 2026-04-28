Αμερικανικές συμφωνίες δισ. δολαρίων με Αλβανία και Κροατία για ενέργεια και AI
Σχέδια για την εξαγωγή LNG στην περιοχή για να περιοριστεί η ρωσική επιρροή, αλλά και για κέντρο δεδομένων αξίας 50 δισ. ευρώ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και αμερικανικές εταιρείες υπέγραψαν την Τρίτη συμφωνίες αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με χώρες των Βαλκανίων, ενισχύοντας την παρουσία της Ουάσιγκτον στην περιοχή στον τομέα της ενέργειας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Το Reuters επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους και να αντισταθμίσουν την επιρροή του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στη νότια Ευρώπη. Εξάλλου, έχουν υπογράψει πέρυσι μακροπρόθεσμη συμφωνία για την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Στα Τίρανα, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέγραψε συμφωνία ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διάρκειας 20 ετών μεταξύ της Venture Global και της Aktor LNG USA για την εξαγωγή LNG στην Αλβανία.
«H δέσμευση ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια – και την εθνική ασφάλεια – σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε η Γκίλφοιλ στο X.
«Ο πρόεδρος Τραμπ εγκαινιάζει μια νέα εποχή συνεργασίας με τη νότια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ στους δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στο επιχειρηματικό φόρουμ της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.
Το Reuters προσθέτει ότι η συμφωνία ήρθε καθώς ο Ράιτ επιβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ για μια συμφωνία μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Κροατίας για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει προς τη Βοσνία αμερικανικό φυσικό αέριο από τερματικό σταθμό LNG στο κροατικό νησί Κρκ.
Το έργο, το οποίο στοχεύει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών της Βοσνίας και στη μείωση της εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο, θα χρηματοδοτηθεί και θα διευθύνεται από την αμερικανική εταιρεία AAFS Infrastructure and Energy LLC. Η εταιρεία διευθύνεται από τον Τζέσε Μπίναλ, πρώην δικηγόρο του προέδρου Τραμπ, και τον Τζόζεφ Φλίν, αδελφό του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου, Μάικλ Φλίν.
Η AAFS έχει δηλώσει ότι θα επενδύσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο έργο.
Η Κροατία και οι ΗΠΑ εξέδωσαν επίσης κοινή δήλωση σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η κροατική εταιρεία μηχανικών Rade Koncar και ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Pantheon Atlas LLC υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για συμμετοχή σε έργο ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και κέντρου δεδομένων στην κεντρική Κροατία, το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει αξία 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Τα σχέδια προβλέπουν μια εγκατάσταση με ισχύ 1 GW για υπολογιστικές υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 και η λειτουργία το 2029, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης αδειών και της αναβάθμισης του δικτύου.
I was honored to travel to Tirana to advance @POTUS’ energy agenda and join PM @ediramaal to participate in a signing ceremony of a historic deal between Albania, Venture Global and Aktor LNG USA on a 20-year U.S. LNG agreement. This $6B commitment strengthens energy security—and…— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 28, 2026
